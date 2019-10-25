AMD Zen 3 önümüzdeki sene bizlerle, Zen 5 için bir ekip daha görevlendirildi!

Ryzen işlemcileri AMD’nin FX modellerinin ardından işlemci pazarında yeniden eski günlerine döndüğü modeller oldu. Intel’i yıllardır koruduğu çekirdek konfigürasyonundan daha fazlasını vermeye zorlayan rekabet koşullarından en çok faydalanan taraf şüphesiz kullanıcılar.
Son gelen haberlere göre Zen 3 mimarili 4. nesil Ryzen işlemcileri önümüzdeki senenin sonlarına doğru piyasadaki yerini alacak. Aynı zamanda AM4 soketinin alacağı son nesil olacak modelleri takip edecek işlemciler şimdiden hazırlanmaya başlandı bile.
Henüz netlik kazanmasa da TSMC’nin 5 nm üretim tekniğiyle karşımıza çıkacak Zen 4 çözümleri ise 2022 yılından önce beklenmezken AMD’nin 2021 yılında Zen 3+ gibi rafine edilmiş bir mimari ile karşımıza çıkması bekleniyor.
Zen 5 için yeni bir ekip daha görevlendirildi
Son olarak şu an ufukta yeni yeni belirmeye başlayan Zen 5 içinse elimizdeki bilgiler bir hayli kısıtlı. Buna karşın AMD’nin çalışmaları hızlanırmak için ikinci bir ekibi görevlendirmesi umut verici görünüyor.
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Moore’un Kanunu’nun uygulanabilirliğinin azalması ve zorlaşan üretim süreçleri nedeniyle Zen 5’e kadar arada rafine edilmiş mimarilerle zaman kazanılması oldukça muhtemel. Dolayısıyla 2020’li yılların ortalarında halen Zen mimarisinden söz ediyor olabiliriz.
https://wccftech.com/amd-zen-3-launching-2020-zen-4-zen-5-in-development/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
efsane soket oldu
yine 9 dan 5 e çalışma
gene insan hataları !
cpu ve gpu mimarisini artık yapay zeka yapılandırsın.
Aslında bu 7 nm çok eski teknoloji.
2002'de IBM 3nm çip yapmıştı. Tabi buradaki fark şu. Son kullanıcıya gelmesi için epey vakit lazım. O 3nm çipi üretmek milyon dolarlık AR-GE oluyor ama şuan 7nm üretmek çok düşük maliyetli. 3nm çip 2002'de kim bilir üretilmek için kaç milyon dolara mal oldu.
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amd zen, amd zen4 ve