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    Şu anda 1 kişi burada

    AMD Zen 3 önümüzdeki sene bizlerle, Zen 5 için bir ekip daha görevlendirildi!

    AMD Zen mimarisi üzerinde şekillenen yongalarıyla işlemci pazarına adeta geri dönüş yaptı. Bununla birlikte rekabeti devam ettirebilmek için geliştirmeye devam etmek gerekiyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,5b
    1
    18
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen işlemcileri AMD’nin FX modellerinin ardından işlemci pazarında yeniden eski günlerine döndüğü modeller oldu. Intel’i yıllardır koruduğu çekirdek konfigürasyonundan daha fazlasını vermeye zorlayan rekabet koşullarından en çok faydalanan taraf şüphesiz kullanıcılar.

     

    Son gelen haberlere göre Zen 3 mimarili 4. nesil Ryzen işlemcileri önümüzdeki senenin sonlarına doğru piyasadaki yerini alacak. Aynı zamanda AM4 soketinin alacağı son nesil olacak modelleri takip edecek işlemciler şimdiden hazırlanmaya başlandı bile.

     

    Henüz netlik kazanmasa da TSMC’nin 5 nm üretim tekniğiyle karşımıza çıkacak Zen 4 çözümleri ise 2022 yılından önce beklenmezken AMD’nin 2021 yılında Zen 3+ gibi rafine edilmiş bir mimari ile karşımıza çıkması bekleniyor.

    Zen 5 için yeni bir ekip daha görevlendirildi

    Son olarak şu an ufukta yeni yeni belirmeye başlayan Zen 5 içinse elimizdeki bilgiler bir hayli kısıtlı. Buna karşın AMD’nin çalışmaları hızlanırmak için ikinci bir ekibi görevlendirmesi umut verici görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Gigabyte Celeron N3350 işlemcili Pico-ITX anakartını duyurdu"

    Moore’un Kanunu’nun uygulanabilirliğinin azalması ve zorlaşan üretim süreçleri nedeniyle Zen 5’e kadar arada rafine edilmiş mimarilerle zaman kazanılması oldukça muhtemel. Dolayısıyla 2020’li yılların ortalarında halen Zen mimarisinden söz ediyor olabiliriz.

     



    https://wccftech.com/amd-zen-3-launching-2020-zen-4-zen-5-in-development/ Yorum Yaz
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    setcom_2000 1 gün en beğenilen BoşnakAğa
    Doğru dedin BoşnakAğa. Tokat manyağı oldu Intel. (!)
    Yanıtla +11
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    FatihAsl 1 gün
    moore kanununun sonuna geldik 3-5 sene sonra yazılımın önemi daha çok artacak. Oyun motoru ve Grafik API leri evrim geçirecek. aynı donanım üzerinde bu yeni yazılımlar daha performanslı çalışacak. donanım üreticileri driver geliştirirken en yüksek performansı hesap edecekler. Programlama dili üreticileri en hızlı makine dilini nasıl üretiriz diye saç baş yolacaklar.
    moore kanununun sonuna geldik 3-5 sene sonra yazılımın önemi daha çok artacak. Oyun motoru ve Grafik API leri evrim geçirecek. aynı donanım üzerinde bu yeni yaz...
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    Timeguard 1 gün
    Rembrandt | AMD’s MONSTER 5nm APU




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    Alprsln1905 1 gün
    Ryzen işlemciler ileriye yatırım gibi birşey, tek eksikleri bana göre tek çekirdek performansının düşüklüğü oda olsa intel diye birşey kalmaz.
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    BoşnakAğa 1 gün
    Oyunlarda gene 2017 model 8700K tarafından tokatlanacaktır
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    setcom_2000 1 gün BoşnakAğa
    Doğru dedin BoşnakAğa. Tokat manyağı oldu Intel. (!)
    Yanıtla +11
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    aschil 1 gün
    gelsinde alalım
    efsane soket oldu
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    SEO19 1 gün
    yine insan
    yine 9 dan 5 e çalışma
    gene insan hataları !

    cpu ve gpu mimarisini artık yapay zeka yapılandırsın.
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    FatihAsl 1 gün SEO19
    yapay zekayı eğitmek için milyonlarca mükemmel örnek gerekiyor. nereden bulunacak bu kadar örnek.
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    IceRulez 1 gün
    Şaka maka harbi 7nm lere geldik he. 1nm nin altını görürmüyüz yav ?
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    babgozd 1 gün IceRulez
    Şimdilik 3nm'ye kadar kesin ineceğiz gibi gözüküyor ama onda bile maliyetler 7nm'den 5nm'ye geçişe göre çok artıyor. Daha ötesi ise teknik açıdan mümkün olsa bile maliyetinden dolayı çok büyük olasılıkla tüketiciye ulaşmayacak. Farklı elementlere geçilecek artık. Kum (silisyum)'un devri elbet sonlanacak. Ha şimdi 7nmde bile 64 çekirdek 128 thread AMD EPYC server işlemcileri var. Ayrı mimariyi koruyarak 3nm'de 128 çekirdek 256 thread işlemci yapsalar daha ne.
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    sniper23 1 gün IceRulez
    Zaten picometre araştırmaları var.

    Aslında bu 7 nm çok eski teknoloji.

    2002'de IBM 3nm çip yapmıştı. Tabi buradaki fark şu. Son kullanıcıya gelmesi için epey vakit lazım. O 3nm çipi üretmek milyon dolarlık AR-GE oluyor ama şuan 7nm üretmek çok düşük maliyetli. 3nm çip 2002'de kim bilir üretilmek için kaç milyon dolara mal oldu.
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    okayynn 1 gün yeni yorumcu IceRulez
    malesef bu nm olayınında bir sınırı olacak.Fizik kuralları belli bi yerden sonra daha fazla atomik çapta çalışma yapmaya engelleyecektir.Özetlemek gerekirse elimizde 5-6 atomluk bir nano parçamız var diyelim fizik diyor ki evet bu 5-6 atom burada ve kullanabilirsin. ama bu boyut 3-4'e indiği zaman fizik burada işlemiyor.Çünkü quantum diyor ki bu 3-4 atom hem burada ama aynı zamanda burada değil. aynı anda başka yerde de olabilir gibi bir ikilem oluşuyor. Bu sorunun çözümü ile bence çağ atlayacağız :D
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    FatihAsl 1 gün
    moore kanununun sonuna geldik 3-5 sene sonra yazılımın önemi daha çok artacak. Oyun motoru ve Grafik API leri evrim geçirecek. aynı donanım üzerinde bu yeni yazılımlar daha performanslı çalışacak. donanım üreticileri driver geliştirirken en yüksek performansı hesap edecekler. Programlama dili üreticileri en hızlı makine dilini nasıl üretiriz diye saç baş yolacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    .V. 1 gün yeni yorumcu FatihAsl
    Teknoloji bu şekilde gelişmiyor hocam, bir sistem çıkmadan nereye kadar ilerlenebileceği de aşağı yukarı bellidir. Evet piyasadaki mevcut işlemci teknolojisi tıkandı ama nasıl ilk elektromekanik bilgisayarlar üretebileceği potansiyeli sergiledikten sonra röleli bilgisayarlara geçildi, sonra vakum tüpüne geçildi, oradan transistore, entegreye ve microişlemciye bugün mevcut sistemlerin sonuna de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama daha var 2030 gibi bir şeyler değişebilir. Işık ile çalışan işlemciler, kuantum işlemciler, hatta abartı biyolojik işlemciler teorik olarak mümkün, ayrıca dedikleriniz doğru tüm bu yazılımlar donanımı hunharca kullanıyor çeşmeden boşa giden su misali, yazılımlar daha verimli olsa şuanki işlemciler hala daha yeterli seviyede o yüzden 10-15 sene içinde teknolojik bir sıçrama yaşanmayacaktır muhtemelen.
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