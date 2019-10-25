AMD Zen 3 önümüzdeki sene bizlerle, Zen 5 için bir ekip daha görevlendirildi!

Ryzen işlemcileri AMD’nin FX modellerinin ardından işlemci pazarında yeniden eski günlerine döndüğü modeller oldu. Intel’i yıllardır koruduğu çekirdek konfigürasyonundan daha fazlasını vermeye zorlayan rekabet koşullarından en çok faydalanan taraf şüphesiz kullanıcılar.

Son gelen haberlere göre Zen 3 mimarili 4. nesil Ryzen işlemcileri önümüzdeki senenin sonlarına doğru piyasadaki yerini alacak. Aynı zamanda AM4 soketinin alacağı son nesil olacak modelleri takip edecek işlemciler şimdiden hazırlanmaya başlandı bile.

Henüz netlik kazanmasa da TSMC’nin 5 nm üretim tekniğiyle karşımıza çıkacak Zen 4 çözümleri ise 2022 yılından önce beklenmezken AMD’nin 2021 yılında Zen 3+ gibi rafine edilmiş bir mimari ile karşımıza çıkması bekleniyor.

Zen 5 için yeni bir ekip daha görevlendirildi

Son olarak şu an ufukta yeni yeni belirmeye başlayan Zen 5 içinse elimizdeki bilgiler bir hayli kısıtlı. Buna karşın AMD’nin çalışmaları hızlanırmak için ikinci bir ekibi görevlendirmesi umut verici görünüyor.

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Moore’un Kanunu’nun uygulanabilirliğinin azalması ve zorlaşan üretim süreçleri nedeniyle Zen 5’e kadar arada rafine edilmiş mimarilerle zaman kazanılması oldukça muhtemel. Dolayısıyla 2020’li yılların ortalarında halen Zen mimarisinden söz ediyor olabiliriz.

https://wccftech.com/amd-zen-3-launching-2020-zen-4-zen-5-in-development/