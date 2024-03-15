Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde yeni amiral gemisi işlemci Intel Core i9-14900KS modelini duyuran Intel, yeni rekorların kapısını açmaya devam ediyor. Son olarak Raptor Lake Refresh ailesinin tepe modeli, hız aşırtma denemelerinde yeni bir frekans rekoru kırdı. İşlemci, bir önceki rekorda kayda geçen 9.044MHz'i geçerek 9.117 MHz saat hızına ulaştı.

Core i9-14900KS şimdiden dünya rekoru kırdı

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl tanıtılan Core i9-13900K ve 13900KS ile 8 GHz ve üzeri hızlara çıkılmış, Intel Core i9 14900K ise, bu rekoru 9.044 MHz hızlara taşımıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor, Core i9-14900KS ve ROG Maximus Z790 Apex Encore anakart ile yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sıvı helyum ile gerçekleştirilen denemelerde 8 Performans çekirdeğinde 9.117 MHz saat hızına ulaşıldı. Videoya göre bu test sırasında CPU sıcaklığı -231 C° civarında ve 1,85V gibi son derece yüksek bir voltaj kullanılıyor. Kırılan diğer dünya rekorları ise şu şekilde:

PiFast: 6,79s

SuperPi 1M: 3,768s

PYPRIME 32B: 97.596s

Yeni rekor önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Zira yeni denemelerin de kapılarını açacak. Ayrıca AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoru, Raptor Lake'in ardından bir kez daha geride bırakılmış oldu.

Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh serinin son üyesi Intel Core i9-14900KS, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek, 150W TDP ve Thermal Velocity Boost ile 6,2GHz kadar saat hızı sunuyor. Dolayısıyla selefine kıyasla 200MHz'lik bir artış söz konusu.

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Intel Core i9-14900KS dünya rekoru kırdı! 9,1 GHz'e hız aşırtıldı