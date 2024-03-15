Intel Core i9-14900KS dünya rekoru kırdı: 9,1 GHz'e hız aşırtıldı

Core i9-14900KS şimdiden dünya rekoru kırdı
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl tanıtılan Core i9-13900K ve 13900KS ile 8 GHz ve üzeri hızlara çıkılmış, Intel Core i9 14900K ise, bu rekoru 9.044 MHz hızlara taşımıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor, Core i9-14900KS ve ROG Maximus Z790 Apex Encore anakart ile yeni bir dünya rekoruna imza attı.
Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sıvı helyum ile gerçekleştirilen denemelerde 8 Performans çekirdeğinde 9.117 MHz saat hızına ulaşıldı. Videoya göre bu test sırasında CPU sıcaklığı -231 C° civarında ve 1,85V gibi son derece yüksek bir voltaj kullanılıyor. Kırılan diğer dünya rekorları ise şu şekilde:
- PiFast: 6,79s
- SuperPi 1M: 3,768s
- PYPRIME 32B: 97.596s
Yeni rekor önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Zira yeni denemelerin de kapılarını açacak. Ayrıca AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoru, Raptor Lake'in ardından bir kez daha geride bırakılmış oldu.
Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh serinin son üyesi Intel Core i9-14900KS, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek, 150W TDP ve Thermal Velocity Boost ile 6,2GHz kadar saat hızı sunuyor. Dolayısıyla selefine kıyasla 200MHz'lik bir artış söz konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.