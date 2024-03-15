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    Intel Core i9-14900KS dünya rekoru kırdı: 9,1 GHz'e hız aşırtıldı

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Core i9-14900KS, selefinin elde ettiği rekorları tazeledi. İşlemci, 9,1 GHz saat hızı ile dünya rekoru kırdı. İşte detaylar...
    Intel Core i9-14900KS dünya rekoru kırdı! 9,1 GHz'e hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde yeni amiral gemisi işlemci Intel Core i9-14900KS modelini duyuran Intel, yeni rekorların kapısını açmaya devam ediyor. Son olarak Raptor Lake Refresh ailesinin tepe modeli, hız aşırtma denemelerinde yeni bir frekans rekoru kırdı. İşlemci, bir önceki rekorda kayda geçen 9.044MHz'i geçerek  9.117 MHz saat hızına ulaştı.

    Core i9-14900KS şimdiden dünya rekoru kırdı

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl tanıtılan Core i9-13900K ve 13900KS ile 8 GHz ve üzeri hızlara çıkılmış, Intel Core i9 14900K ise, bu rekoru 9.044 MHz hızlara taşımıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor, Core i9-14900KS ve ROG Maximus Z790 Apex Encore anakart ile yeni bir dünya rekoruna imza attı. 

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sıvı helyum ile gerçekleştirilen denemelerde 8 Performans çekirdeğinde 9.117 MHz saat hızına ulaşıldı. Videoya göre bu test sırasında CPU sıcaklığı -231 C° civarında ve 1,85V gibi son derece yüksek bir voltaj kullanılıyor. Kırılan diğer dünya rekorları ise şu şekilde:

    • PiFast: 6,79s
    • SuperPi 1M: 3,768s
    • PYPRIME 32B: 97.596s

    Yeni rekor önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Zira yeni denemelerin de kapılarını açacak. Ayrıca AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoru, Raptor Lake'in ardından bir kez daha geride bırakılmış oldu. 

    Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh serinin son üyesi Intel Core i9-14900KS, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek, 150W TDP ve Thermal Velocity Boost ile 6,2GHz kadar saat hızı sunuyor. Dolayısıyla selefine kıyasla 200MHz'lik bir artış söz konusu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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