Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Computex 2019 kapsamında Intel yepyeni bir özelliğin tanıtımını yaptı. Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak Performance Maximizer isimli yazılım ile kullanıcılar performans arttırılabilecek.
Intel yepyeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay çıkacak Performance Maximizer isimli yazılım ile Intel işlemcilerinde kullanıcılar otomatik overclock yaparak işlemci için en yüksek ideal frekans seviyesini bulup kullanabilecekler. Tüm detayları videoda anlattık.
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Amd'nin sahneye çıkmasıyla bir bakıyoruz 7700K ile 8700K arasında bir anda %13 fark oluşuyor. Bakıyorlar i7 ile yetişilmiyor, bir de i9 çıkartılıyor. 8700K ile de 9900K arasında %12 fark var. Son 2 nesilde yaşanan artış normalde 5 nesilde ancak yaşanıyordu.