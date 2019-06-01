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Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı

1 hf.
2,8b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2019 kapsamında Intel yepyeni bir özelliğin tanıtımını yaptı. Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak Performance Maximizer isimli yazılım ile kullanıcılar performans arttırılabilecek.
Intel yepyeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay çıkacak Performance Maximizer isimli yazılım ile Intel işlemcilerinde kullanıcılar otomatik overclock yaparak işlemci için en yüksek ideal frekans seviyesini bulup kullanabilecekler. Tüm detayları videoda anlattık. 

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Spider_hip 1 hf. en beğenilen ozanyeah12
Amd'yi Zen mimarisine sürükleyen intel mi, intel'i her sene %3-%5 artışlar ile yeni chipset satmak yerine adam gibi farklı işlemcileri ürettirmeye sürükleyen amd mi tartışılır :) Bana kalırsa bu ryzen 2 ler 3 ler olmasa intel'in 9. nesilde ki gücünü ancak 18. nesilde falan görürdük. 2012 yılının 3770K sı ile 2017 yılının 7700K sı arasında sadece %28 güç farkı var. Arada kaç nesili %15 performans artışı diye gagaladılar. Eğer arada ki her çıkan söylendiği gibi %15 daha güçlü olsaydı öncekine göre, 3770K ile 7700K arasında %201 fark olması gerekirdi. Fakat her nesilde ortalama %5 artış eşittir %28 artış, 5 nesilde.
Amd'nin sahneye çıkmasıyla bir bakıyoruz 7700K ile 8700K arasında bir anda %13 fark oluşuyor. Bakıyorlar i7 ile yetişilmiyor, bir de i9 çıkartılıyor. 8700K ile de 9900K arasında %12 fark var. Son 2 nesilde yaşanan artış normalde 5 nesilde ancak yaşanıyordu.
Amd'yi Zen mimarisine sürükleyen intel mi, intel'i her sene %3-%5 artışlar ile yeni chipset satmak yerine adam gibi farklı işlemcileri ürettirmeye sürükleyen am...
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alito 1 hf.
Kalp krizi geçirmesin işlemci. Intel'in bu kadar performans arttırıcı kullanması iyi değil bence. Her şeyi kararında kullanmak lazım. Olmaz.
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L.J 1 hf.
Bios'tan yapılmayan overclock'u ben saymam
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1 Avatar
badmobil 2 gün
Güzel bir uygulama olmuş. Her ne kadar çok gerekli olmasa da en azından yapmışlar.
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Question-X 4 gün
Eğer voltaj vs.. gibi bilgilerde sunuyorsa , manuel O.C denemelerine başlamadan önce fikir vermesi açısından çalıştırılabilir.
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Surpentor 4 gün
Videoda sadece 9.nesil ve üzeri için olduğu belirtilmiş ama haberde bunu belirtmemişsiniz.
Ayrıca bu yazılımı kullandığınız an garantiniz devre dışı kalıyor.
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nothingtodeclare 4 gün
indirmeye bile değmez zaten biostan 5,2Ghz 5,3Ghz çok rahat görebilmekteyiz.
ilk önce açıklarla kaybettirdiği performans farkını geri versin kullanıcılara
1 Yanıt Yanıtla +1
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selahattın ısık 4 gün nothingtodeclare
yazılımla motive ederek vermeye çalışıyor ya.daha ne yapsın..(intel fanatiği mod.1)..
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Mutlak.Sıfır 6 gün
Intel'in elinde 100 yıllık teknoloji var bunca yıl içerisinde sakladı şimdi yavaş yavaş çıkartıyor meydana Far Cry New Dawn oyununda yüzde bilmem kaç fps artışını farkedenler benim ne demek istediğimi anlarlar. Intel'le uğraşılmaz Intel genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızdır T.c ve Abd presint presidınıtnıdır dikkat et Amd ayağını denk al!
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34sem 6 gün
İntel Pentium'a da gelecek mi?
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ozanyeah12 1 hf.
silikon bazında nm düşürmenin sanıldığı kadar zor olmadığını bilmek lazım. İşlemcilerin nasıl üretildiğini gözden geçirmelisin @kamisama. Nm düşürmek mantık çerçevesinde maliyeti azaltıyor. Tek silikondan çıkan işlemci sayısı artıyor. Ancak bunu verimli yapıcak makinelere (seri üretime) gecircek mazemeler milyar dolarları bulabiliyor. Amd yi taktir etmek lazım ama Amd nin mimari acıdan intelden geri olduğu içinde böyle yeniliklere muhtaç mağlesef. Amerika 50 yıllık siyasetini yapıyor, intelin ve Amd ninde 5 yıllık teknolojilerinin olduğuna inanmıyosunuz. Siz günü kurtarın ben yarını yaşıyacağım.
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aschil 1 hf.
bir ara ekran kartı işine girdiler diyorlardı.
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Rocky Balboa® 1 hf.
Önce güvenlik yaması adı altında işlemcinin %15-20 performansını azalt, sonra o performansı geri ver ve performans arttırdık diye reklam yap :) önce bindirim sonra indirim hesabı.
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alito 1 hf.
Kalp krizi geçirmesin işlemci. Intel'in bu kadar performans arttırıcı kullanması iyi değil bence. Her şeyi kararında kullanmak lazım. Olmaz.
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