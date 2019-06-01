Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı

Computex 2019 kapsamında Intel yepyeni bir özelliğin tanıtımını yaptı. Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak Performance Maximizer isimli yazılım ile kullanıcılar performans arttırılabilecek.

Intel yepyeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay çıkacak Performance Maximizer isimli yazılım ile Intel işlemcilerinde kullanıcılar otomatik overclock yaparak işlemci için en yüksek ideal frekans seviyesini bulup kullanabilecekler. Tüm detayları videoda anlattık.