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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel dizüstüler için yeni bir soğutma çözümü hazırlığında

    İşlemci pazarında zor günler geçiren Intel mobil çözümler için önemli bir soğutma yöntemi geliştiriyor olabilir.
    21 dk.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel dizüstüler için yeni bir soğutma çözümü hazırlığında
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    Yarı iletken üreticisi Intel işlemci pazarında yıllar sonra yeniden kızışan rekabet koşulları nedeniyle vites üstüne vites yükseltiyor. Firma diğer taraftan da ilgi çekici çözümler geliştiriyor.

    %30'a kadar iyileşme

    Gelen haberlere göre mavi ekip önümüzdeki aylarda düzenlenecek CES 2020’de etkili bir soğutma çözümü duyurabilir. Mevcut dizüstü bilgisayarlardaki en büyük sorunlardan birisi olan soğutma başlığı yeni teknikle daha kolay aşılabilir. Hali hazırdaki Vapor Chamber ile yaprak grafit yöntemlerini birleştirecek olan teknoloji devi böylelikle %30’a kadar daha etkili ısı dağıtımı sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek"

    Buna ek olarak şu ana kadar çoğunlukla tercih edilen klavye altı yerleşim yerine yeni soğutucu bloğu dizüstünün ekranının arkasına kadar uzanabilir. Haliyle döndürülebilir ekran tasarımı bu durumda kullanılamayacak olsa da fansız dizüstüler ve hava soğıtmalı modellerde daha önce gövdenin önü açılabilir.



    https://hexus.net/tech/news/cooling/138194-intel-intro-graphene-vapour-chamber-laptop-thermal-solution/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 16 dk.
    Haliyle döndürülebilir ekran tasarımı bu durumda kullanılamayacak olsa da fansız dizüstüler ve hava soğıtmalı modellerde daha önce gövdenin önü açılabilir.



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