Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek

Yıllardır kullandığı 14 nm nodunu olukça yüksek bir olgunluk seviyesine ulaştıran Intel, AMD’ye güçlü bir cevap vermek için elindeki en büyük kozunu kullanmaya hazırlanıyor olabilir. Üretim sürecinin sağladığı yüksek frekans avantajı Intel’in önümüzdeki hamlesi olacağa benziyor.

TDP artışı yolda

Gelen haberlere göre mavi ekip Core i9-10900K’da TDP seviyesini 95 watt’tan 125 watt’a yükseltecek. Böylelikle yonganın 5.1 GHz üstü tek çekirdek frekanslara ulaşması beklenirken tüm çekirdeklerle çıkılan değerde de iyileşme yolda görünüyor.

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30 watt’lık TDP artışı piyasadaki çoğu üst seviye kullanıcı için soğutucu ve PSU açısından sorun olmayacaktır. Buna karşın yeni yongayı beslemek için daha güçlü VRM gerekeceğinden üst seviye anakart fiyatlarında bir miktar artış beklenebilir. Son olarak 10 nm’ye 2020’nin 2. yarısında geçecek Intel’in 14 nm +++ tekniği ile üretilecek son işlemcileri olacak Comet Lake-S ailesi önümüzdeki yılın başlarında raflarda olacak.

https://wccftech.com/ntel-unleashing-core-i9-10900k-10-core-125-w-tdp/