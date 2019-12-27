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    Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek

    Yarıiletken üreticisi Intel gelen haberlere göre tepe modelde TDP artışı için hazırlık yapıyor. Firma böylelikle tepe frekansta daha iddialı hale gelebilir.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yıllardır kullandığı 14 nm nodunu olukça yüksek bir olgunluk seviyesine ulaştıran Intel, AMD’ye güçlü bir cevap vermek için elindeki en büyük kozunu kullanmaya hazırlanıyor olabilir. Üretim sürecinin sağladığı yüksek frekans avantajı Intel’in önümüzdeki hamlesi olacağa benziyor.

    TDP artışı yolda

    Gelen haberlere göre mavi ekip Core i9-10900K’da TDP seviyesini 95 watt’tan 125 watt’a yükseltecek. Böylelikle yonganın 5.1 GHz üstü tek çekirdek frekanslara ulaşması beklenirken tüm çekirdeklerle çıkılan değerde de iyileşme yolda görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek"

    30 watt’lık TDP artışı piyasadaki çoğu üst seviye kullanıcı için soğutucu ve PSU açısından sorun olmayacaktır. Buna karşın yeni yongayı beslemek için daha güçlü VRM gerekeceğinden üst seviye anakart fiyatlarında bir miktar artış beklenebilir. Son olarak 10 nm’ye 2020’nin 2. yarısında geçecek Intel’in 14 nm +++ tekniği ile üretilecek son işlemcileri olacak Comet Lake-S ailesi önümüzdeki yılın başlarında raflarda olacak.



    https://wccftech.com/ntel-unleashing-core-i9-10900k-10-core-125-w-tdp/ Yorum Yaz
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    TR_mahmutpek 2 sa. en beğenilen
    Haber başlığı ve içerik uyumu. Teşekkürler Donanımhaber..
    Yanıtla +8
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    12 Angry Men 1 sa.
    Harbi bu nasıl başlık ve içerik böyle ? Başlıkla, haberde geçen yazı tamamen zıt.
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    clarq26 1 sa.
    yemın ediyorum dh içerikleri ahber baslıgında içerik çıkartıyor :s
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    sniper23 1 sa.
    En az 300 Watt çeker. Ryzen 3950 bile 280 watt civarı çekiyor.
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    selahattın ısık 2 sa.
    95W li modelde full load 250W ise

    bu mantikla icler dislar carpiminin karesinin kokunun..

    Uzatmiyim

    11xx socket 350W a merhaba...
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    Timeguard 1 sa. selahattın ısık
    Kışa denk getirip bakın çünkü sizi.. diyecekler..

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    gtx295 37 dk. selahattın ısık
    Baya iyimser yaklaştiniz. Sizde biliyorsunuzki 95watt tdp olan cpu 250watt Dan fazla çekiyor. Yeni çikacak olan sanirim 750 watt çeker artik 1500 watt psu lazim eh bunu sogutmaya 360lik sivi sogutma almak şart kişin rahat ederiz dogalgaz a Para verme yip bunu almak daha mantikli gibi
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    TR_mahmutpek 2 sa. en beğenilen
    Haber başlığı ve içerik uyumu. Teşekkürler Donanımhaber..
    Yanıtla +8
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