Intel’e 7 nm sorusu: Birkaç nesilde kullanacağımız 10 nm’yi pas geçmeyeceğiz

Tam Boyutta Gör

Teknoloji devi Intel TSMC ile el sıkışan AMD karşısında gerek performans gerekse de üretim nodu alanında geriye düştü. Firmanın geçtiğimiz günlerde düzenlenen konferansta yöneltilen ilginç soruya cevabı ikinci bir 14 nm vakasının yolda olduğunu gösteriyor.

10 nm'de de rafinasyona gidilecek

Bir analistin zaten yıllarca gecikmiş 10 nm sürecini pas geçip neden daha güncel 7 nm’ye geçilmediği sorusuna cevabı Intel’in yol haritasına dair bazı ipuçlarını içeriyor. Görünüşe göre firma 10 nm sürecinde de ‘’+’’ ekleyerek üretim nodunu kullanmaya devam edecek. Buna sebep olaraksa her ne kadar gecikse de 10 nm’de hem üretim hacmi hem de performans konusunda oldukça olgun bir seviyeye ulaşılması gösterildi.

Son olarak görünüşe göre Intel 10 nm sürecini daha önce 32 ya da 22 nm’de olduğu gibi bir veya 2 nesilde değerlendirmeyecek. 14 nm’de olduğu gibi rafine edilerek bir çok nesilde 10 nm sürecini göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı"

Intel yaptığı açıklamaya göre bunca yıldır geliştirilen 10 nm tekniğinden sonuna kadar faydalanmak istiyor. Bunun ilk örneğini ise bu yılın başlarında gelen Ice Lake’in halefi olan platformda göreceğiz. Lakefield yongalarının önümüzdeki senenin başında ilk dizüstülerde yerini alması bekliyor.

https://wccftech.com/intel-we-will-not-skip-10nm/