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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’e 7 nm sorusu: Birkaç nesilde kullanacağımız 10 nm’yi pas geçmeyeceğiz

    Intel son yıllara kadar donanım dünyasında üretim süreci konusunda liderliği bırakmazken son dönemde TSMC’nin agresif geliştirme planları karşısında bir hayli geride kaldı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’e 7 nm sorusu: Birkaç nesilde kullanacağımız 10 nm’yi pas geçmeyeceğiz
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    Teknoloji devi Intel TSMC ile el sıkışan AMD karşısında gerek performans gerekse de üretim nodu alanında geriye düştü. Firmanın geçtiğimiz günlerde düzenlenen konferansta yöneltilen ilginç soruya cevabı ikinci bir 14 nm vakasının yolda olduğunu gösteriyor.

    10 nm'de de rafinasyona gidilecek

    Bir analistin zaten yıllarca gecikmiş 10 nm sürecini pas geçip neden daha güncel 7 nm’ye geçilmediği sorusuna cevabı Intel’in yol haritasına dair bazı ipuçlarını içeriyor. Görünüşe göre firma 10 nm sürecinde de ‘’+’’ ekleyerek üretim nodunu kullanmaya devam edecek. Buna sebep olaraksa her ne kadar gecikse de 10 nm’de hem üretim hacmi hem de performans konusunda oldukça olgun bir seviyeye ulaşılması gösterildi.

    Son olarak görünüşe göre Intel 10 nm sürecini daha önce 32 ya da 22 nm’de olduğu gibi bir veya 2 nesilde değerlendirmeyecek. 14 nm’de olduğu gibi rafine edilerek bir çok nesilde 10 nm sürecini göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı"

    Intel yaptığı açıklamaya göre bunca yıldır geliştirilen 10 nm tekniğinden sonuna kadar faydalanmak istiyor. Bunun ilk örneğini ise bu yılın başlarında gelen Ice Lake’in halefi olan platformda göreceğiz. Lakefield yongalarının önümüzdeki senenin başında ilk dizüstülerde yerini alması bekliyor.



    https://wccftech.com/intel-we-will-not-skip-10nm/ Yorum Yaz
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    Silent Guardian 43 dk.
    7nm geçince sanki uçacaklar. Tamam 7nm hoş, güzel, iyi ama ağlayacak kadar da değil bence. Adamların dediği şu:



    “Hacı biz de biliriz 7nm geçmeyi ama üretim teknolojisi o kadar olgunlaşmadı, 10nm’de ustayız ve 10nm’de planlarımız var, 7nm olgunlaşıncaya kadar biz 10nm kullanacağız”



    Ha tabi “10nm’de üretim ucuz, 7nm geçip maliyet artırmak istemiyoruz” mesajı da çıkar.



    Ben intel’in 7nm’ye geçemeyeceğini düşünmüyorum şahsen. Üretim olarak 10nm ucuza geliyorsa ve performanslı, güvenli yolsa ben 10nm’de kalınmasını tercih ederdim.



    CMOS ve Silisyum’un kararlı yapısı gereği bu işin sonu 3nm’de bitecek gibi görünüyor zaten. 3 boyutlu Finfetler vs. var bu iş için fakat nereye kadar ilerleyecek? (Kaba tabirle işlemcinin üstüne bi kat daha işlemci çıkmak, kaçak kat çıkmak)



    Transistör boyutunun salt küçülmesi o kadar iyi bir şey değil. Atıyorum şuan Tayvan’da bir şirket 3nm transistör üretiyor iyi güzel ama seri üretemiyor. 3nm düzeyine inince her şey sıfırdan neredeyse. Bakalım göreceğiz.



    Moore yasası nedir? bir bakmak lazım, detaylı okumak lazım. üretim teknolojileri, trigate, finfet vs.

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    Schtroumpf Grognon 46 dk.
    10 nm'yi pas gecmeyecegiz derken transistorleri yeni nm olarak tanitacak kadar egip bukmeyecegiz demek istiyor diger firmalar gibi.

    yoksa ne 10 nm diye bir sey var, ne 7 nm, ne de 14 nm.



    reklamsal konusmalar disinda core serisinde onbellek ve cekirdek artisina hizli bir sekilde gitmezlerse halihazirda sallantida olan guvenleri tamamen yikilir, sonradan 1 nm cikardik deseler bile toparlayamazlar.



    fakat su haberin aciklanmasindaki temel sebep acikladiklari 7 nm haritasinda finfet yerine hns'li uretimde cuvallamalari yuksek ihtimal.
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    DH | equ* 47 dk.
    +++ sıktı artık bence !'^^+'+% daha çekici
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    Timeguard 59 dk.
    10 nm e masa üstüne 2022 de ..



    7 yi siz bulun.
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    Conqueror26 1 sa.
    Bence Intel artık sadece +++ şeklinde gitsin. Ne de olsa artık bir önemi yok.
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