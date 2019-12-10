10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı

Intel Coffe Lake ile başlayan çekirdek arttırma politikasına Comet Lake ile devam edecek. Yeni soketle gelecek işlemci ailesinin tepe modelinin çıkış tarihi endüstriden bilgi edindiğini iddia eden bir kaynak tarafından paylaşıldı.

Üretim sürecinde değişiklik yok

Görünüşe göre Core i9-10900K birkaç hafta sonra gireceğimiz 2020’nin Nisan ayında piyasaya sürülecek. 10 çekirdek 20 izlekli yapısıyla Comet Lake ailesinin tepe modeli olacak yongada Sky Lake’ten bu yana kullanılan mimari yer alacak. Diğer taraftan 14 nm+++ sürecinden geçecek Comet Lake modellerinini LGA 1200 soketiyle geleceğini de hatırlatalım.

Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor"

Son olarak Core i9-10900K kaynağa göre Z490 yongasetiyle birlikte piyasaya sürülecek. Daha fazla PCIe kanalının sunulacağı yeni platformun entegre grafik biriminde gelişmiş özelliklere yer verilecek. Wi-Fi 6 ve USB 3.2 Gen 2x1 desteği gibi modern bağlantı imkanları ise kullanıcıları çekecek bir diğer başlık olacak.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-10900k-10-core-processor-and-z490-chipset-rumored-to-be-released-april-2020.html