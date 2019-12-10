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    10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı

    Intel’in AMD’nin yüksek çekirdek sayısına sahip modellerine karşı konumlandıracağı 10 çekirdekli Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi ortaya çıktı.
    2 gün
    2,8b
    2
    22
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Coffe Lake ile başlayan çekirdek arttırma politikasına Comet Lake ile devam edecek. Yeni soketle gelecek işlemci ailesinin tepe modelinin çıkış tarihi endüstriden bilgi edindiğini iddia eden bir kaynak tarafından paylaşıldı.

    Üretim sürecinde değişiklik yok 

    Görünüşe göre Core i9-10900K birkaç hafta sonra gireceğimiz 2020’nin Nisan ayında piyasaya sürülecek. 10 çekirdek 20 izlekli yapısıyla Comet Lake ailesinin tepe modeli olacak yongada Sky Lake’ten bu yana kullanılan mimari yer alacak. Diğer taraftan 14 nm+++ sürecinden geçecek Comet Lake modellerinini LGA 1200 soketiyle geleceğini de hatırlatalım.

    10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı

    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor"

    Son olarak Core i9-10900K kaynağa göre Z490 yongasetiyle birlikte piyasaya sürülecek. Daha fazla PCIe kanalının sunulacağı yeni platformun entegre grafik biriminde gelişmiş özelliklere yer verilecek. Wi-Fi 6 ve USB 3.2 Gen 2x1 desteği gibi modern bağlantı imkanları ise kullanıcıları çekecek bir diğer başlık olacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-10900k-10-core-processor-and-z490-chipset-rumored-to-be-released-april-2020.html Yorum Yaz
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    No Way Out 2 gün en beğenilen
    Yine yeniden skylake(14nm++++++++++++++++) ve 2020 nisan, halbuki intelde önümüzde ki 10 yılın teknolojisi vardı...

    10. nesil performansını merak eden varsa söyleyim IPC coffee lake ile aynı olduğu için aynı mhz aynı çekirdekte aynı perf verecek, 10/20 ürün dışında hiçbir yenilik olmayacak onunda oyun için hiçbir önemi yok çünkü oyunlar 6/12 cpuyu bile dolduramıyor. Yani 2 yıl önce çıkan 8700K 5ghz=10900K 5ghz oyun performansı aynı olacak.
    Yine yeniden skylake(14nm++++++++++++++++) ve 2020 nisan, halbuki intelde önümüzde ki 10 yılın teknolojisi vardı... 10. nesil performansını merak eden...
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    dark_prince60 2 gün
    Çekirdek başına kaç açık kapı bıraktılar acaba? Bir de kapılar yamanınca performans i5 seviyesine mi inecek...!
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    Wilson Fisk 2 gün
    14 plus plus plus ile bu kazma TDP düşmanı core mimarisinde 10 çekirdek yapabilmelerini başarı olarak görüyorum ben.350w falan olur oc yapınca malum kıştayız sıcak fırsat.
    14 plus plus plus ile bu kazma TDP düşmanı core mimarisinde 10 çekirdek yapabilmelerini başarı olarak görüyorum ben.350w falan olur oc yapınca malum kıştayız s...
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    tokatli6061 20 sa.
    DH Misafiri @ 11 Aralık 2019 13:36:09

    nedir bu telefonlarda çok kamera ve işlemcilerde çok çekirdek sevicilik olayı
    şşşşş bu mesajı atan misafir düne kadar intelin çiğitlerinin kalitesinden dem vuran ergen değilmi? Misafirliğe gelir olmuş hey 3950x sen nelere sebepsin öyle :)
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    ezicioyuncu 1 gün
    He çekirdekler boşa masraf gördük intelcileri yeni oyunlarda 4 çekirdekliler artık aglamaktan 3. 5. Parti uygulamalar ile islem gücü kisitlayip iki dakika donmadan oyun oynamaya calisiyorlar. Oysa ki forumumuzun ultra zekileri 4 cekirdek islemciler 5 yil daha gider oyunlar coklu cekirdek istemiyor yeaaah diyordu simdi yasadiklari problemleri gordukce sadece bi tarafimizla guluyoruz
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    snakefatih 1 gün
    Bu çok çekirdek işi bana biraz boş geliyor render vs uğraşmayan sadece oyun oynayan için boşa masraf.
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    Wilson Fisk 1 gün
    IPC falan yok rüya görmeyelim.


    10 çekirdek 20 izlekli yapısıyla Comet Lake ailesinin tepe modeli olacak yongada Sky Lake’ten bu yana kullanılan mimari yer alacak.
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    DH Misafiri 1 gün
    nedir bu telefonlarda çok kamera ve işlemcilerde çok çekirdek sevicilik olayı
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    DH Misafiri 1 gün
    bunu anlayacak kafalar nerdee, amd nin 500 çekirdeği intelin 50 çekirdeği gibi ama sayıya bakıyor herkes
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    scutaro 1 gün
    IPC artışından haber versinler, gerisi boş şeyler.
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    DH Misafiri 1 gün
    Çekirdeği ne kadar fazla olursa okadar iyi kısmından bakmayın. Oyun oynarken çekirdeği az bile olsa intel daha performans veriyor. Tabi amd fiyatına göre iyi ancak intel çekirdek performansına önem veriyor amd çekirdek sayısına fark bu.
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    DH Misafiri 1 gün
    Intel TDP değerini base frekanstan aldığı için 65w olması olası. 9900k base 3.6ghz 95w bu ise base 3ghz
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    tokatli6061 1 gün
    Gereksiz bir işlemci olmuş intel in i3 işlemcisi ryzen 3600 ü geçiyorsa buna ne gerek var? 8 çekirdekli i7 yap oda 3950 yi geçsin :)
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    intel core i9-10900k, intel 14 nm+++ ve
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