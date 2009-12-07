Intel entegre grafik işlemcilerinde GPGPU desteğine hazırlanıyor

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Larrabee projesinin masaüstü ayağını erteleyen Intel, entegre grafik birimlerinde GPGPU (genel amaçlı GPU kullanımı) desteği sunmaya hazırlanıyor. Clarkdale ve Arrandale kod adını taşıyan yeni nesil işlemcileriyle birlikte endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcileri pazara sunacak olan Intel, Westmere (ikinci jenerasyon Nehalem) tabanlı yeni işlemcilerindeki entegre grafik biriminin, sürücü güncellemesiyle video dönüştürme uygulamalarına hız kazandıracağını açıkladı.

GPU üzerinden genel amaçlı uygulama hızlandırmanın önemine ilk defa değinen Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Clarkdale işlemcileriyle birlikte GPGPU desteği sunmaya başlayacak. 4MB bellek kapasitesine ve Hyper-Threading desteğine sahip olacak yeni işlemcilerdeki entegre grafik birimi, yapılacak sürücü güncellemesiyle birlikte video dönüştürme uygulamalarına hız kazandırmak için kullanılabilecek.

Intel'in GPGPU hamlesi için yazılım desteği ise henüz netleşmiş değil. Intel'in ilgili sürücüsünü yayımlamasıyla bilrikte CyberLink ve önde gelen diğer yazılım firmalarının GPGPU destekli Intel IGP'lerine destek vermesi beklenebilir. 7 Ocak'ta başlayacak CES 2010 fuarıyla birlikte lanse edilecek Clarkdale işlemcileri, 32nm işlemci zarı ve 45nm IGP'yi tek bir çatı altında buluşturuyorlar.