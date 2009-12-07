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Intel entegre grafik işlemcilerinde GPGPU desteğine hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel entegre grafik işlemcilerinde GPGPU desteğine hazırlanıyor
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Larrabee projesinin masaüstü ayağını erteleyen Intel, entegre grafik birimlerinde GPGPU (genel amaçlı GPU kullanımı) desteği sunmaya hazırlanıyor. Clarkdale ve Arrandale kod adını taşıyan yeni nesil işlemcileriyle birlikte endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcileri pazara sunacak olan Intel, Westmere (ikinci jenerasyon Nehalem) tabanlı yeni işlemcilerindeki entegre grafik biriminin, sürücü güncellemesiyle video dönüştürme uygulamalarına hız kazandıracağını açıkladı.

GPU üzerinden genel amaçlı uygulama hızlandırmanın önemine ilk defa değinen Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Clarkdale işlemcileriyle birlikte GPGPU desteği sunmaya başlayacak. 4MB bellek kapasitesine ve Hyper-Threading desteğine sahip olacak yeni işlemcilerdeki entegre grafik birimi, yapılacak sürücü güncellemesiyle birlikte video dönüştürme uygulamalarına hız kazandırmak için kullanılabilecek.

Intel'in GPGPU hamlesi için yazılım desteği ise henüz netleşmiş değil. Intel'in ilgili sürücüsünü yayımlamasıyla bilrikte CyberLink ve önde gelen diğer yazılım firmalarının GPGPU destekli Intel IGP'lerine destek vermesi beklenebilir. 7 Ocak'ta başlayacak CES 2010 fuarıyla birlikte lanse edilecek Clarkdale işlemcileri, 32nm işlemci zarı ve 45nm IGP'yi tek bir çatı altında buluşturuyorlar.


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yc#1 9 yıl
Intel'in en son görüntü yongası (X4500HD) gayet güzel HD video oynatabiliyor. Yine pek çok arkadaşın dediği gibi yeni nesil çift çekirdekli işlemcilerinin görüntü yongası içermeyen versiyonlarını da üretmesini beklerdim.
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RaptorFX 9 yıl
amd iyi ürünler yapsa da yenilikçilik yönünden zayif. Nvidia nin biz yapiyoruz amd taklit ediyor lafı oldukça doğru. CPU + GPU işini ortaya atan amd piyasaya süremeyen yine amd. Adamalar sanki isteyerek en büyük olmuyor.
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mistifa 9 yıl
Kötü bir GPU ve CPU birarada...
Intel'in bu yeni işlemcisinden ne köy olur ne kasaba.
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sadtneverdie 9 yıl

mistifa

Kötü bir GPU ve CPU birarada...
Intel'in bu yeni işlemcisinden ne köy olur ne kasaba.


bunu neye dayanarak söyledin?
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CoreXXX 9 yıl
tamam güzelde içindeki grafik yongası intel, 2010a girdik ama intelin grafik yongaları halâ hd video oynatamıyor, varın gerisini siz düşünün
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dellino 9 yıl
HD video oynatamayan grafik yongası ile nasıl bir video dönüştürmesi yapılabilir ki?
Bazı konularda Intel'in tek tabanca kalmasının sıkıntısını fazlasıyla çekiyoruz.
Nvidia Ion2 ile dha iyi bir performans verecektir.
AMD nin Fusion unun da geç kalmaması gerekiiyor.
Aotm platformuna hala veremediği yanıt gibi GPGPU da da geç kalmamasını temenni ediyoruz.
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tolgacem 9 yıl
intel daha oyuna destek versin:)
elindeki gpular cok guclu sanki bişey yapabilicek
gma950 var daha kac yıllık mostwanted da kasıo ne video dosnusturmesinden işlem yapmasından bahsediolar
kac tflops gucune yaklasmayı hayal edemezken rakipleri 4 5 tflops goruyor
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hikmetg 9 yıl
İntel GPU 'nun gücünü kabullendi demektir. x86 mimarisi artık ömrünü doldurmuştur. microsoft diğer platformlara destek verse süper olur.
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sahafiec 9 yıl
onlar GPU nun gücünü hiç bir zaman inkar etmedi ki.
nitekim onlarda entegre grafik yongası üreticisi.
onlar GPU'nn CPU'dan çok daha önemli olduğunu ima eden nVidia'nın bu iddalarını kabullenmiyor.
bence haklı olarak...
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sadtneverdie 9 yıl

hikmetg

İntel GPU 'nun gücünü kabullendi demektir. x86 mimarisi artık ömrünü doldurmuştur. microsoft diğer platformlara destek verse süper olur.


o söylediğine 40 sene var.
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sadtneverdie 9 yıl
intel bu işe el atıyor bu tür uygulamaların yaygınlaşması için çok iyi...
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TELESCOPE 9 yıl
olsun,rekabete neden olursa iyi olur
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