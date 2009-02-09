Intel entegre grafik işlemcili yeni CPU'larını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor

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İkinci çeyrekte Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcilerini kullanıma sunmaya devam eden Intel, farklı segmentler için Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler hazırlmaya devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde Intel'in yılın ikinci yarısında Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 serisine göre kısmen daha ekonomik çözümlerden oluşacak Core i5 serisi işlemcilerden ve Havendale kod adını sahip entegre grafik özellikli işlemcilerden bahsetmiştik. Ancak ilk defa geçtiğimiz günlerde Theo Valich'in ortaya attığı iddia resmiyete kavuştu ve Intel resmi olarak Havendale serisi işlemcilerini yol haritasından çıkardı. Peki Intel neden böyle bir değişikliğe gitme ihtiyacı duydu?

Güncel bilgilere göre Havendale serisi entegre grafik işlemcili merkezi işlem birimlerini yılın son çeyreğinde hatta kimi kaynaklara göre önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurmayı planlayan Intel, 32nm üretim teknolojisine geçiş konusundaki çalışmalarında sorunsuzca devam etmesi ve yeni üretim teknolojisinin sağlayacağı avantajlardan ötürü ilgili işlemci ailesini 32nm üretim teknolojisiyle hazırlama tercihinde bulundu.

45nm üretim teknolojisine kıyasla özellikle güç tüketiminde ciddi kazanımlar sağlaması beklenen yeni üretim süreciyle hazırlanan Clarkdale serisi entegre grafik özellikli işlemcilerin önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde hacimli üretime girmesi bekleniyor. Multi-Chip Package (MCP) formunda hazırlanacağı belirtilirken, 32nm Westmere işlemci çekirdeğini ve 32nm IGP'nin aynı paket dahilinde bir araya getirileceği belirtiliyor. Ibex-Peak platformu altında 5 serisi yonga setleriyle kullanılması beklenen ve LGA1156 formunda olan yeni işlemcilere karşı AMD'nin de Fusion tabanlı işlemcilerini Kasım ayında gerçekleştirilen Analist Günü'nde yayımlanan güncel yol haritasına göre 2011 yılında duyurması bekleniyor.