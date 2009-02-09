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Intel entegre grafik işlemcili yeni CPU'larını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor

10 yıl
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel entegre grafik işlemcili yeni CPU'larını 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor
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İkinci çeyrekte Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcilerini kullanıma sunmaya devam eden Intel, farklı segmentler için Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler hazırlmaya devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde Intel'in yılın ikinci yarısında Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 serisine göre kısmen daha ekonomik çözümlerden oluşacak Core i5 serisi işlemcilerden ve Havendale kod adını sahip entegre grafik özellikli işlemcilerden bahsetmiştik. Ancak ilk defa geçtiğimiz günlerde Theo Valich'in ortaya attığı iddia resmiyete kavuştu ve Intel resmi olarak Havendale serisi işlemcilerini yol haritasından çıkardı. Peki Intel neden böyle bir değişikliğe gitme ihtiyacı duydu?

Güncel bilgilere göre Havendale serisi entegre grafik işlemcili merkezi işlem birimlerini yılın son çeyreğinde hatta kimi kaynaklara göre önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurmayı planlayan Intel, 32nm üretim teknolojisine geçiş konusundaki çalışmalarında sorunsuzca devam etmesi ve yeni üretim teknolojisinin sağlayacağı avantajlardan ötürü ilgili işlemci ailesini 32nm üretim teknolojisiyle hazırlama tercihinde bulundu.

45nm üretim teknolojisine kıyasla özellikle güç tüketiminde ciddi kazanımlar sağlaması beklenen yeni üretim süreciyle hazırlanan Clarkdale serisi entegre grafik özellikli işlemcilerin önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde hacimli üretime girmesi bekleniyor. Multi-Chip Package (MCP) formunda hazırlanacağı belirtilirken, 32nm Westmere işlemci çekirdeğini ve 32nm IGP'nin aynı paket dahilinde bir araya getirileceği belirtiliyor. Ibex-Peak platformu altında 5 serisi yonga setleriyle kullanılması beklenen ve LGA1156 formunda olan yeni işlemcilere karşı AMD'nin de Fusion tabanlı işlemcilerini Kasım ayında gerçekleştirilen Analist Günü'nde yayımlanan güncel yol haritasına göre 2011 yılında duyurması bekleniyor.


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ramiX 10 yıl
intel gpu işini bıraksın yahuu ne bu bölye zorla güzellik olmazki git ati den ya da nvidia dan ya bir lisans al yada ortaklık yap. hem daha ucuz olur böylece hemde performansı daha güzel olur.
ama neden bu kadar acele ettiğini anlıyorum. rakip AMD muadil CPU lar intelden üstün ve GPU işini ise ATİ yapıyor. ve ikisi birleşip fusion da bakalım nasil birşey olacak? muhtelemen performansta en az %50 artış sağlayacaktır. birde nVidia var ki. dostumuz sağlam adımlar CUDA ile GPU yu CPU karşısına dikecek hatta çoğu zaman hesaplamalarda geçecek. nedeni ise GPU larındaki yüksek paralel işlemci & RAM hızları.
sen çalış intel bakalım. senin GPU larını da biliyoruz. AMD nin işlemci konusunda biraz geriden geliyor o zaman görürüz kimin daha iyi CPU yaptığını. AMD sana biraz yetişsin görürüz CPU + GPU larda kim daha iyimiş. şimdi meydan boş isteğin gibi at koştur intel.
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XivA 10 yıl
intel bırak bu gpu işini. olmuyor işte....
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showstopper41 10 yıl
Atom platformu için böyle bir şey düşünüyorsa belki kullanıcılar tarafından tercih edilebilir. Ama normal masa üstü kullanıcıları böyle bir işlemciyi almak istemezler diye düşünüyorum. Normal işlemciden 30$ bile pahalı olsa karşısında tercih edilebilecek bir HD4350 veya 9300GS ekran kartını bulacak.
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max975 10 yıl
bakalım bu krizin ne kadar süreceğide önemli
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