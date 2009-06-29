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Intel entegre grafik özellikli 7 yeni 32nm işlemci hazırlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel entegre grafik özellikli 7 yeni 32nm işlemci hazırlıyor
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Yıl sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel, entegre grafik özellikli işlemcilerini, AMD'den önce pazara sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinde gelen bilgilere göre 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrendale kod adlı işlemci ailesinin farklı saat hızlarına sahip tam 7 farklı modeli önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulacak.

Nehalem mimarisinin güncellenmiş (yeni komut setleri ve bazı diğer özellikler ile) versiyonu olarak değerlendirilen Westmere kod adlı 32nm mimarisini baz alacak olan Arrendale işlemci ailesi çok yongalı paket teknolojisi ile hazırlanacak yani 32nm ile üretilen işlemci zarı ile 45nm üretim teknolojisine sahip entegre grafik yongası tek bir çatı altında buluşacak.

Çift çekirdekli yapıda gelen ancak Hyper-Threading teknolojisi ile 4 izlek işleyebilecek olan yeni işlemciler özellikle Intel'in henüz duyurusu yapılmayan yeni nesil dizüstü bilgisayar platformunda etkin rol oynaması bekleniyor. Core 2 jenerasyonunun yerini alması beklenen Arrendale kod adlı işlemcilerin pazara Core i3* adı altında sunulması bekleniyor.

* Arrendale serisi yüksek saat frekansına sahip bazı modeller, Core i5 çatısı altında lanse edebilir aynı bazı Core i5 işlemcilerin Core i7 segmentinde olacağının söylendiği gibi.


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fantomasds 9 yıl
AMD dizüstüler için harici ekran kartı bağlantısını çıkardı. Sektör sırtını döndü. Biz tüketicilere esnek çözümler sunmaları lazım. Intel dahili 4500 işlemcinin benzerini işlemcinin içine sığdırsa ne olacak. AMD gibi dışarıdan ekran kartı bağlanabilen yapsın. Bizde uydurul dizüstü ekran kartlarına mahkum olmayalım.
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ozzzy222 9 yıl
şimdi çıkaracaksınki devrim olsun
bana 2008 de kalkıp 2010 da çıkacak deyip 2011 e geciktirdikten sonra 3 yıl önce çıkaracağının sinyalini bana vermenin ne alemi var intel topla kendini
ya çıkar ya sus
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dante38 9 yıl
Hımm yinemi şu ht(çakma çekirdek).Biz daha yeni yeni 45nm geçiyoz adamlar 32
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_999_ 9 yıl

Orjinalden alıntı: dante38

Hımm yinemi şu ht(çakma çekirdek).Biz daha yeni yeni 45nm geçiyoz adamlar 32


sizin o çakma dediğiniz çekirdekler sayesinde bundan birkaç yıl önce ben amd sistemle crysis oynayamazken benimle aynı zamanda bilgisayar alan arkadaşların inteli oynatıyordu herşeyi.

bu arada buna deli soğutma lazım zaten soğumuyo şu aletler
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