Intel entegre grafik özellikli 7 yeni 32nm işlemci hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Yıl sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel, entegre grafik özellikli işlemcilerini, AMD'den önce pazara sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinde gelen bilgilere göre 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrendale kod adlı işlemci ailesinin farklı saat hızlarına sahip tam 7 farklı modeli önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulacak.

Nehalem mimarisinin güncellenmiş (yeni komut setleri ve bazı diğer özellikler ile) versiyonu olarak değerlendirilen Westmere kod adlı 32nm mimarisini baz alacak olan Arrendale işlemci ailesi çok yongalı paket teknolojisi ile hazırlanacak yani 32nm ile üretilen işlemci zarı ile 45nm üretim teknolojisine sahip entegre grafik yongası tek bir çatı altında buluşacak.

Çift çekirdekli yapıda gelen ancak Hyper-Threading teknolojisi ile 4 izlek işleyebilecek olan yeni işlemciler özellikle Intel'in henüz duyurusu yapılmayan yeni nesil dizüstü bilgisayar platformunda etkin rol oynaması bekleniyor. Core 2 jenerasyonunun yerini alması beklenen Arrendale kod adlı işlemcilerin pazara Core i3* adı altında sunulması bekleniyor.

* Arrendale serisi yüksek saat frekansına sahip bazı modeller, Core i5 çatısı altında lanse edebilir aynı bazı Core i5 işlemcilerin Core i7 segmentinde olacağının söylendiği gibi.