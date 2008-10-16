Intel Extreme serisi yeni SSD'sinin satışına başladı

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Bağımsız araştırma kuruluşlarının hazırladığı pek çok rapor ve analistelerin görüşleri flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl disklerinin yani SSD'lerin önümüzdeki yıllarda sektör standardı olacağını işaret ediyor.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerden farklı olarak performans sürekli gelişen ve başta daha düşük güç tüketimi ile daha agresif veri erişim süreleri olmak üzere farklı avantajlara sahip olan SSD'lere sektör devi firmalar da ilgi göstermeye devam ediyor.

Sektörün en büyük yonga üreticilerinden birisi olan Intel, yüksek performanslı sunucu, iş istasyonu ve depolama sistemleriiçin hazırladığı X-25E Extreme isimli yeni SSD'sinin satışına başladı.

50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC (single-level cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı X-25E Extreme, 2.5" formunda ve SATA-II arabirimini destekliyor. Aktif kullanımda 2.4 watt'lık güç tüketimine sahip olan disk 240MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

İlk etapta 32GB'lık modeli, adetli alımlarda 695$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satışa sunulan X-25E Extreme'in 64GB'lık modeliyse önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde endüstrinin beğenisine sunulacak.

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