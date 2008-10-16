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Intel Extreme serisi yeni SSD'sinin satışına başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Extreme serisi yeni SSD'sinin satışına başladı
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Bağımsız araştırma kuruluşlarının hazırladığı pek çok rapor ve analistelerin görüşleri flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl disklerinin yani SSD'lerin önümüzdeki yıllarda sektör standardı olacağını işaret ediyor.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerden farklı olarak performans sürekli gelişen ve başta daha düşük güç tüketimi ile daha agresif veri erişim süreleri olmak üzere farklı avantajlara sahip olan SSD'lere sektör devi firmalar da ilgi göstermeye devam ediyor.

Sektörün en büyük yonga üreticilerinden birisi olan Intel, yüksek performanslı sunucu, iş istasyonu ve depolama sistemleriiçin hazırladığı X-25E Extreme isimli yeni SSD'sinin satışına başladı.

50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC (single-level cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı X-25E Extreme, 2.5" formunda ve SATA-II arabirimini destekliyor. Aktif kullanımda 2.4 watt'lık güç tüketimine sahip olan disk 240MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

İlk etapta 32GB'lık modeli, adetli alımlarda 695$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satışa sunulan X-25E Extreme'in 64GB'lık modeliyse önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde endüstrinin beğenisine sunulacak.

Intel Extreme serisi yeni SSD'sinin satışına başladı
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tcthunder 11 yıl
bu arada bilmediğimiz birşey var...bir ssd aldınız ve arızalandı yandı vs. dosyalarınızda içinde!...ne yapacaksınız....işiniz bitti!...fakat günümüzün manyetik kayıt plakaları kullanan sabit diskleri arızalandığında yandığında vs.. yanan tek yer sabit diskin arkasındaki devre kartı oluyor...bu kartı aynı model bir sabit diskten aldığınız diğer bir devre kartını takarak dosyalarınızı kurtarabiliyorsunuz..bilginize...
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saidakkas 11 yıl
Chip bacaklarından doğru kalan bilgiler kurtarılabilir, tahminimce. SSD'ler de içlerinde chiplerden oluşuyor. Sadece kontrolcü yandıysa, bütün bilgiler geri getirilebilir özel tekniklerle. Kısmî yanma varsa, yine umut var diye düşünüyorum.
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tcthunder 11 yıl
diğer markalar daha kaliteli ssd ler üretiyor...intel daha yeni başladı...intel'in ssd sinin kasası güzel sade fakat sağlam değil...ocz, sandisk, samsung ve ilerleyen zmanlarda bu pazara giriş yapacak olan seagate'in ön tercihler arasında olmasında fayda var..
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COMMODORE64 11 yıl
Arkadaşlar Dvd rw yada lcd monitörleri ilk çıktığı zamanlardaki fiyatlarını hatırlarsanız fiyatların hızla düşeceği beklenmelidir. Özelikle 2010 yılında SSD lerdeki üretim bandlarının gelişmesi ile uzucluyacak ve çok geç kalmasına rahmen Hdd lerde tarihdeki yerlerini alacklar :)
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saidakkas 11 yıl
hdd kolay kolay silinmez, elektromanyetik alanında yapılan yeni buluşlar var, daha da gelişir, fiyat olarak da ssd lerden önde olur hep, depolama birimi başına maliyette, en azından çok uzunca bir süre, 10 yıl sonra bile silinir piyasadan ya da etkisi azalır diyemeyiz bence,
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01Mrt 11 yıl
aynen yapmılar yine vurgana devam...
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saidakkas 11 yıl
Durmak yok kitlemeye devam
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St Batuhan 11 yıl
Performan 10 fiyat -100 bu da bu modeli almak icin yapılcak yorumlara -90 puanlık bir getiri saglıyor :) o para ne öyle 600 dolar :o hay masallah o parayla sistem toplanır :lol:
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max975 11 yıl
daha çok bize gelene kadar raptorların yeni serileri eskitiriz
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menem 11 yıl
intel işlemcilerinde uyguladığı fiyat politikasını SSD diskler için de uygulamaya çalışıyor galiba.OCZ SSD disklerle kaşılaştırılınca aradaki farkı görmemek mümkün değil...
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