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Intel firma tarihinin en büyük reklam kampanyalarından birine başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel firma tarihinin en büyük reklam kampanyalarından birine başlıyor
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Bazı analistler tarafından anti-tröst yasalarına aykırı davrandığı gerekçesi ile Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan inceleme sonucunda 1 milyar Avro'luk ceza alabileceği iddia edilen Intel'in hem son yılların hem de firma tarihinin en büyük reklam kampanyalarından birine başlıyor. "Sponsors of Tomorrow" yani "Yarının Sponsorları" sloganıyla başlayan kampanya çerçevesinde firma, herhangi bir ürünü öne çıkarmak yerine marka kimliğine vurgu yapacak ve işlemci üretiminin çok ötesinde bir firma olduğunun altını çizecek.

11 Mayıs ile birlikte Amerika, İngiltere ve Almanya'da başlayacak olan kampanya ülkemizde ise Haziran ayı ile birlikte devreye girecek. Venables Bell & Partners firması tarafından üstlenilen ve 3-5 yıl süreceği belirtilen kampanya çerçevesinde internet ve basılı medya, reklam alanları, mağaza içi uygulamalar vb. tüm reklam alanlarının kullanılacağı belirtiliyor. İlk etapta "Rock Yıldızları" ve "Temiz Oda" konseptleriyle başlayan kampanya için video çalışmaları da hazırlandı.


http://www.intel.com/pressroom/kits/sot/ Yorum Yaz
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sadtneverdie 10 yıl
honneur link verir misin? en son amd %1 pazar kaybetmişti intelde %2 kaybettiyse via %3 buyumus olmalı ne güzel dimi :D
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sdivleli 10 yıl
Ceza konusunu biraz açabilir misiniz arkadaşlar nedir olay ?
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honneur 10 yıl
sadtneverdie
intelin son çeyrekte %3 lük pazar payı kaybettiğini belirten bir haber vardı sitede 1-2 gün önce. Malum adamlar için %1 lik kayıbın büyük önemi var bence geri kazanım çalışması bu yapılanlar... Bazı şeylerin önüne geçmek bir nevi.
Birde lütfen yorum yaparken kırıcı olmayalım. Biraz daha saygı ve sevgi...
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WinteR 10 yıl
Biraz daha genel reklamlara ihtiyaçları var, daha önceden çıkan Intel'in astronotlarını bir türlü anlayamamıştım, burdaki tema da öyle, kimya laboratuarı tarzında bir yerle ne alakası var diye düşünülebilir.
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sadtneverdie 10 yıl
ne saçma yorumlar yapıyorsunuz be kardeşim. adamlar reklam verdi diye ceza mı almayacak? intel eskisi gibi satamıyormuş adamlar pazarın %80 ine sahip %1 kaybetse intel için başarısızlık demektir adamların buna bile tahammülü yok işte bu yüzden reklam yapıyorlar. biri sana tofaş yaptık ferrari den hızlı dese ferrari mi alırsın tofaş mı? marka güvenilirliğine oynuyor adamlar.
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webmaster-mt 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

ne saçma yorumlar yapıyorsunuz be kardeşim. adamlar reklam verdi diye ceza mı almayacak? intel eskisi gibi satamıyormuş adamlar pazarın %80 ine sahip %1 kaybetse intel için başarısızlık demektir adamların buna bile tahammülü yok işte bu yüzden reklam yapıyorlar. biri sana tofaş yaptık ferrari den hızlı dese ferrari mi alırsın tofaş mı? marka güvenilirliğine oynuyor adamlar.


+1
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desert_rain 10 yıl
o çocuk odasını görünce içim daraldı. çocuğumu öyle yerde yetiştirsem piskopat olur heralde


tekel olmaya çalışan hiç bir firmayı sevmem. Dava Intel alehine sonuçlanırsa forever AMD derim.
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merman 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

ne saçma yorumlar yapıyorsunuz be kardeşim. adamlar reklam verdi diye ceza mı almayacak? intel eskisi gibi satamıyormuş adamlar pazarın %80 ine sahip %1 kaybetse intel için başarısızlık demektir adamların buna bile tahammülü yok işte bu yüzden reklam yapıyorlar. biri sana tofaş yaptık ferrari den hızlı dese ferrari mi alırsın tofaş mı? marka güvenilirliğine oynuyor adamlar.


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lzerk 10 yıl
Elindeki paraya en iyi işlemciyi seçebilecek bir kullanıcı profili far (bu da donanım inceleme sitelerinin katkılarıyla) intel artık eskisi gibi piyasaya işlemcilerini dayayıp satamıyor. Benim sevindiğim bu reklam kampanyasından sitelerimizin faydalanması ;)
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DarkSidesOfMe 10 yıl
merhaba,

arkadaşlar günümüz dünyasında artık ürününüz ne kadar iyi olursa olsun reklam yapmazsanız o ürünü satamazsınız. Adamlarda zaten tekel imajlarını düzeltiyorlar.
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resler 10 yıl
Ceza alacakları kesinleştiği için ceza öncesi göz boyama kampanyası. Aslında biz iyiyiz onlar (AB) kötü demeye getirecekler.
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sertacaygun 10 yıl
Neredeyse her dizüstünde adamların sticker'ı var. İhtiyaçları var mıymış ?
Yoksa AMD'nin geleceğinden şüpheleri mi var da, işi yusuf yusuf'a bağlamamak için böyle yapıyorlar ?
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Reanimate 10 yıl
Amd fusion teknolojisi tutarsa intel doğrulamaz CPU ile GPU birlikte çalıştırmayı başarırsa ... intel in ekran kartları epeyi geride teknoloji olarak.
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marantz 10 yıl
vayyyy
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