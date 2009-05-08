Intel firma tarihinin en büyük reklam kampanyalarından birine başlıyor

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Bazı analistler tarafından anti-tröst yasalarına aykırı davrandığı gerekçesi ile Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan inceleme sonucunda 1 milyar Avro'luk ceza alabileceği iddia edilen Intel'in hem son yılların hem de firma tarihinin en büyük reklam kampanyalarından birine başlıyor. "Sponsors of Tomorrow" yani "Yarının Sponsorları" sloganıyla başlayan kampanya çerçevesinde firma, herhangi bir ürünü öne çıkarmak yerine marka kimliğine vurgu yapacak ve işlemci üretiminin çok ötesinde bir firma olduğunun altını çizecek.

11 Mayıs ile birlikte Amerika, İngiltere ve Almanya'da başlayacak olan kampanya ülkemizde ise Haziran ayı ile birlikte devreye girecek. Venables Bell & Partners firması tarafından üstlenilen ve 3-5 yıl süreceği belirtilen kampanya çerçevesinde internet ve basılı medya, reklam alanları, mağaza içi uygulamalar vb. tüm reklam alanlarının kullanılacağı belirtiliyor. İlk etapta "Rock Yıldızları" ve "Temiz Oda" konseptleriyle başlayan kampanya için video çalışmaları da hazırlandı.

http://www.intel.com/pressroom/kits/sot/