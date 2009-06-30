Intel G35 yonga seti için emeklilik işlemlerini başlatıyor

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Önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı P55 yonga setiyle çipset tasarım stratejisinde değişikliğe gidecek olan Intel, işlemcilerin daha fazla entegre özellik kazanmasına paralel olarak tek yongalı çipset üretimine geçecek. Kuzey ve Güney Köprüleri yerine PCH olarak isimlendirilen tek yongalı tasarımı devreye sokacak olan yarıiletken devi Intel, ürün gamındaki mevcut çözümler ile de yavaş yavaş yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda firma G35 yonga seti için EOL sürecini devreye sokuyor.

Firmann Core 2 işlemciler için hazırladığı, çift kanal DDR2 bellek desteği sunan G35 Express yonga seti bilindiği üzere DirectX 10 destekli GMA X3500 entegre grafik işlem birimini kullanıyordu. Gelen bilgilere göre G35 Express yonga seti için sipariş alımı 23 Aralık tarihine kadar devam edecek ve ancak 31 Aralık tarihi ile birlikte Intel, G35 Express yonga seti için yeni alımları durduracak gibi görünüyor. Kısacası firmanın 2010 yılı yonga seti listesinde G35 Express yonga seti olmayacak gibi görünüyor.