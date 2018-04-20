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Intel giyilebilir cihaz macerasına son verdi

Giyilebilir cihaz bölümünü iyi bir fiyattan elden çıkarmak için fırsat kollayan Intel bunda başarılı olamadı ve 200 kişilik bölümün kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihaz pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Intel yapılan onca yatırıma rağmen karşılığını alamadı ve sonunda pes etti. Firmanın giyilebilir cihaz bölümü resmi olarak dağıtıldı.

Satış planı tutmadı

Yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu bölüm geçmişten bugüne kadar önemli örnekler vermişti. İşlemci ve bağlantı çözümlerini içerisinde barındıran yonga, fitness takip bilekliği ve son olarak standart bir gözlük formatında akıllı gözlük projesi bunlardan bazılarıydı.

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Bununla birlikte giyilebilir cihaz pazarında Intel rekabet edemedi. Yonga tarafında Qualcomm, Apple, Samsung ve MediaTek hakim olmayı başardı. Tasarım tarafında ise proje ürünlere ilgi gösterip pazarlamak isteyen de çıkmadı.

Bir süredir Intel’in bu bölümü 350 milyon dolar karşılığında satmak istediği konuşuluyordu. Ne var ki zaten durgunluğa giren pazarda bu denli bir miktarı gözden çıkaracak bir yatırımcı bulunamadı.

Intel de yaptığı açıklamada pazar dinamiklerinin yeni yatırımlara destek vermediği dönemler olduğunu ve bu yüzden zor kararlar almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

 

https://www.engadget.com/2018/04/19/intel-cancels-smart-glasses-vaunt-superlight/ Yorum Yaz
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ardabeyim 1 yıl
Giyilebilir cihaz olarak en mantıklısı google glass olmuştu. Bu pazarın glass harici büyüyebileceğini kısa-orta vadede düşünmüyorum.
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ALKaraca 1 yıl
İyi olmuş.Milletin bilgilerini depolayacaklardı.
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MustafaC53 1 yıl
batarya sorununu çözülmeden ne yapsan boş.
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Tugrul_512bit 1 yıl
1 çekirdekli 10ghz işlemci çıkarsa daha çok satardı
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ozmenakif 1 yıl
Millete iyi giydirdiler, tutunamazlar tabi
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AI Programmer 1 yıl
Boşver bu işleri,işlenciye ve 2020 de çıkaracağın ekran kartlarına odaklan
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