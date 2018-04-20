Intel giyilebilir cihaz macerasına son verdi

Giyilebilir cihaz pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Intel yapılan onca yatırıma rağmen karşılığını alamadı ve sonunda pes etti. Firmanın giyilebilir cihaz bölümü resmi olarak dağıtıldı.

Satış planı tutmadı

Yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu bölüm geçmişten bugüne kadar önemli örnekler vermişti. İşlemci ve bağlantı çözümlerini içerisinde barındıran yonga, fitness takip bilekliği ve son olarak standart bir gözlük formatında akıllı gözlük projesi bunlardan bazılarıydı.

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Bununla birlikte giyilebilir cihaz pazarında Intel rekabet edemedi. Yonga tarafında Qualcomm, Apple, Samsung ve MediaTek hakim olmayı başardı. Tasarım tarafında ise proje ürünlere ilgi gösterip pazarlamak isteyen de çıkmadı.

Bir süredir Intel’in bu bölümü 350 milyon dolar karşılığında satmak istediği konuşuluyordu. Ne var ki zaten durgunluğa giren pazarda bu denli bir miktarı gözden çıkaracak bir yatırımcı bulunamadı.

Intel de yaptığı açıklamada pazar dinamiklerinin yeni yatırımlara destek vermediği dönemler olduğunu ve bu yüzden zor kararlar almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.