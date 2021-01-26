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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı

    Yıllardır beklenen gün geldi. Intel uzun süredir üzerinde çalıştığı harici ekran kartlarını duyurdu. İlk modeller oyunculara pek hitap etmese de ilerleyen dönemde iddialı modeller gelebilir.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı
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    Yarıiletken üreticisi Intel uzun süredir heyecanla beklediğimiz masaüstü harici ekran kartı çalışmalarını somut bir örnekle sergiledi.

    Irıs Xe MAX

    Mavi ekip hazır sistemlerde yer alacak Iris Xe MAX ve Iris Xe ekran kartlarını duyurdu. Irıs Xe MAX’te 10 nm SuperFin sürecinden geçen ve  96 EU içerisinde 768 paralel işlem birimi taşıyan GPU’ya yer verilmiş. 1650 MHz’de görev yapan GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ise bir hayli sıradışı.

     

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    Masaüstü kartlarda görmeye alışık olduğumuz bellek tiplerinin aksine 4 GB kapasiteli LPDDR4X belleklere yer veren firma GPU’ya 128-bit arayüz üzerinden 68 GB/s’lik bant genişliği sağlamış. PCIe 4.0 x4 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuran kart 25 wattlık TDP içerisinde çalışacak.

    Iris Xe

    Iris Xe’de ise 80 EU içerisinde 640 işlem birimi konumlandırılırken GPU frekansı belirtilmemiş. VRAM tarafının ağabeyiyle aynı tutulduğu Iris Xe’nin TDP’si ise 30 watt’a yükselmiş.

    Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak AV1 kodekli içerikleri hızlandırabilen kartlar DVI-D, HDMI ve DP çıkışları üzerinden görüntü verebiliyor. Adaptive Sync ve HDR desteğiyle gelen harici ekran kartları için Intel ilk aşamada Colorful ve ASUS’la el sıkışmış.

    Ayrıca Bkz. "AMD 10240 işlem birimli kart hazırlığında"

    DG1 kod adlı yeni harici masaüstü ekran kartları detaylarından da anlaşılacağı üzere oyunculara hitap edecek düzeyde değil. İlerleyen dönemde daha kaslı modellerin gelmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-partners-up-with-oems-to-offer-its-first-iris-xe-discrete-graphics-cards-for-desktops Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu ne böyle çin malı sahte gtx970 gibi
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    E egeli-efe1983 (efe karadag) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin yada diğer coin madencileri için yaparlar intel işlemci gibi intel kartlarda pahalı olur bu miningciler nedeniyle
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    Ardsul 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    msi twin frozr soğutucuya benziyor
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üstteki MSI' ın kırmızı görsel tasarımının mavi rengi değil mi?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kime hitap ediyo bunlar şimdi? Zaten onboard VGA var iki markada da.(AMD-Intel)
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu ne böyle çin malı sahte gtx970 gibi
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