Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı

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Yarıiletken üreticisi Intel uzun süredir heyecanla beklediğimiz masaüstü harici ekran kartı çalışmalarını somut bir örnekle sergiledi.

Irıs Xe MAX

Mavi ekip hazır sistemlerde yer alacak Iris Xe MAX ve Iris Xe ekran kartlarını duyurdu. Irıs Xe MAX’te 10 nm SuperFin sürecinden geçen ve 96 EU içerisinde 768 paralel işlem birimi taşıyan GPU’ya yer verilmiş. 1650 MHz’de görev yapan GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ise bir hayli sıradışı.

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Masaüstü kartlarda görmeye alışık olduğumuz bellek tiplerinin aksine 4 GB kapasiteli LPDDR4X belleklere yer veren firma GPU’ya 128-bit arayüz üzerinden 68 GB/s’lik bant genişliği sağlamış. PCIe 4.0 x4 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuran kart 25 wattlık TDP içerisinde çalışacak.

Iris Xe

Iris Xe’de ise 80 EU içerisinde 640 işlem birimi konumlandırılırken GPU frekansı belirtilmemiş. VRAM tarafının ağabeyiyle aynı tutulduğu Iris Xe’nin TDP’si ise 30 watt’a yükselmiş.

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Son olarak AV1 kodekli içerikleri hızlandırabilen kartlar DVI-D, HDMI ve DP çıkışları üzerinden görüntü verebiliyor. Adaptive Sync ve HDR desteğiyle gelen harici ekran kartları için Intel ilk aşamada Colorful ve ASUS’la el sıkışmış.

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DG1 kod adlı yeni harici masaüstü ekran kartları detaylarından da anlaşılacağı üzere oyunculara hitap edecek düzeyde değil. İlerleyen dönemde daha kaslı modellerin gelmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-partners-up-with-oems-to-offer-its-first-iris-xe-discrete-graphics-cards-for-desktops

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