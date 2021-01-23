AMD 10240 işlem birimli kart hazırlığında

Kırmızı ekibin RX 6000 serisi fiyat ve performansıyla Nvidia’yı üst segmentte yıllar sonra zorlasa da RTX 3000 serisiyle benzer şekilde stoklarda bulmak zor. Bununla birlikte firma Navi 30 yongaları üzerinde çalışmaya başlamış.
Geçtiğimiz hafta AMD’nin RDNA 3’te enerji verimliliğine odaklanacağını paylaşmıştık. Son sızıntılara göre kırmızı ekip RDNA 3 mimarili kartlarında yeni bir yonga tasarımına da geçiş yapacak.İlginizi Çekebilir RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar geliyor
Çoklu zar tasarımının faydası
Nvidia’nın Hopper GPU’sunda görmeyi beklediğimiz çoklu zar tasarımı sayesinde firma yüksek paralel işlem birimi sayılarına ulaşabilir. 80 CU ile gelmesi beklenen RDNA 3 mimarili üst segment GPU toplamda 10240 işlem birimi taşıyabilir.
Watt başına performans ve yeni RDNA 3 mimarisiyle birlikte düşünüldüğünde Navi 31 GPU’sunun bir hesaplama canavarı olacağı söylenebilir.
AMD'nin ışın izlemeye daha fazla odaklanması bekleniyor
Diğer taraftan RX 6000’de ışın izleme performansı bir hayli geride kalan AMD’nin Navi 30 serisi yongalarında kaydadeğer ışın izleme performansı sunması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı"
Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız çizimlerden hatırlayacağınız üzere AMD’nin çoklu zarların birbiriyle senkronize çalışmasını sağlayacak bir bağlantı üzerinde çalıştığı da biliniyor. Navi 30 GPU’ları ayrıca ışın izleme birimlerini yönetecek bir ek kontrolcüye de ev sahipliği yapabilir.
Kaynakça https://www.techpowerup.com/277598/amd-is-allegedly-preparing-navi-31-gpu-with-dual-80-cu-chiplet-design https://videocardz.com/newz/amd-navi-31-rumored-to-be-dual-80cu-chiplet-design-up-to-10240-cores Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.
internette şikayetler peş peşe uçuyor
Biraz daha ucuz olsa alınabilir
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar