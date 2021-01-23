AMD 10240 işlem birimli kart hazırlığında

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Kırmızı ekibin RX 6000 serisi fiyat ve performansıyla Nvidia’yı üst segmentte yıllar sonra zorlasa da RTX 3000 serisiyle benzer şekilde stoklarda bulmak zor. Bununla birlikte firma Navi 30 yongaları üzerinde çalışmaya başlamış.

Geçtiğimiz hafta AMD’nin RDNA 3’te enerji verimliliğine odaklanacağını paylaşmıştık. Son sızıntılara göre kırmızı ekip RDNA 3 mimarili kartlarında yeni bir yonga tasarımına da geçiş yapacak.

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Çoklu zar tasarımının faydası

Nvidia’nın Hopper GPU’sunda görmeyi beklediğimiz çoklu zar tasarımı sayesinde firma yüksek paralel işlem birimi sayılarına ulaşabilir. 80 CU ile gelmesi beklenen RDNA 3 mimarili üst segment GPU toplamda 10240 işlem birimi taşıyabilir.

Watt başına performans ve yeni RDNA 3 mimarisiyle birlikte düşünüldüğünde Navi 31 GPU’sunun bir hesaplama canavarı olacağı söylenebilir.

AMD'nin ışın izlemeye daha fazla odaklanması bekleniyor

Diğer taraftan RX 6000’de ışın izleme performansı bir hayli geride kalan AMD’nin Navi 30 serisi yongalarında kaydadeğer ışın izleme performansı sunması bekleniyor.

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Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız çizimlerden hatırlayacağınız üzere AMD’nin çoklu zarların birbiriyle senkronize çalışmasını sağlayacak bir bağlantı üzerinde çalıştığı da biliniyor. Navi 30 GPU’ları ayrıca ışın izleme birimlerini yönetecek bir ek kontrolcüye de ev sahipliği yapabilir.

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