Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti

AMD Zen mimarisi ile adeta işlemci pazarına geri dönüş yaptı. Buna karşılık olarak yıllardır değiştirmediği çekirdek konfigürasyonlarını değiştirmek zorunda kalan Intel zor günler geçiriyor. Firmanın Çin’deki tanıtımı da buna bir işaret olabilir.

Intel: Core i3-9350KF yüksek frekansı sayesinde önde

Sunuda Core i3-9350KF’nin Ryzen 5 3600’den daha iyi olduğunu iddia eden firma buna kaynak olaraksa hız aşırtma kilidi bulunmayan i3 işlemcisinin kolaylıkla 5 GHz’e yükseltilebileceğini gösterdi. Frekans avantajı nedeniyle daha iyi iddiasında bulunulmasının yanı sıra Intel sürücü desteği konusunda da daha başarılı oldularına yer verdi.

Daha ilginci ise Core i3-9350KF’nin tüm Ryzen 5 3000 serisinden oyun, ofis kullanımı ve hatta içerik üretimi gibi bir alanda dahi daha performanslı olduğuna yer verilmiş. Evet Core i3-9350KF bazı oyunlarda %5’e kadar fark atabilse de çoğunlukla söylenen tablo doğru değil. Dahası 6/12 konfigürasyonda sunulan Ryzen 5 3600’ün sanal izlek desteği dahi bulunmayan 4 çekirdekli modelden geride olması Zen 2’nin IPC avantajı da düşünüldüğünde gerçekle bağdaşmıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir"

Son olarak Core i3-9100’ün Ryzen 5 3500X’ten daha iyi olduğu aktarılırken Core i5-9600KF’nin de Ryzen 7 3800X’ten üstün olduğu iddia edildi. Burada da Core i5-9600K ile Ryzen 7 3800X'in oyunlarda %1'lik pay çerçevesinde performans gösterdiklerini hatırlatalım. Görünüşe göre Intel geçtiğimiz günlerde eski yazılım kullanarak AMD’nin EPYC yongasını geride gösterirken izlediği stratejisinde kararlı.

https://www.techpowerup.com/261959/intel-marketing-claims-i5-9600kf-better-than-3800x-i3-9350kf-better-than-3600x