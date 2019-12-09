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    Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti

    Son dönemde işlemci pazarında kızışan rekabet koşulları yarıiletken devini bir hayli zor duruma soktu. Görünüşe göre firma yanlış reklam stratejilerinden vazgeçmeyecek.
    3 gün
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    79
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Zen mimarisi ile adeta işlemci pazarına geri dönüş yaptı. Buna karşılık olarak yıllardır değiştirmediği çekirdek konfigürasyonlarını değiştirmek zorunda kalan Intel zor günler geçiriyor. Firmanın Çin’deki tanıtımı da buna bir işaret olabilir.

    Intel: Core i3-9350KF yüksek frekansı sayesinde önde

    Sunuda Core i3-9350KF’nin Ryzen 5 3600’den daha iyi olduğunu iddia eden firma buna kaynak olaraksa hız aşırtma kilidi bulunmayan i3 işlemcisinin kolaylıkla 5 GHz’e yükseltilebileceğini gösterdi. Frekans avantajı nedeniyle daha iyi iddiasında bulunulmasının yanı sıra Intel sürücü desteği konusunda da daha başarılı oldularına yer verdi.

     Daha ilginci ise Core i3-9350KF’nin tüm Ryzen 5 3000 serisinden oyun, ofis kullanımı ve hatta içerik üretimi gibi bir alanda dahi daha performanslı olduğuna yer verilmiş. Evet Core i3-9350KF bazı oyunlarda %5’e kadar fark atabilse de çoğunlukla söylenen tablo doğru değil. Dahası 6/12 konfigürasyonda sunulan Ryzen 5 3600’ün sanal izlek desteği dahi bulunmayan 4 çekirdekli modelden geride olması Zen 2’nin IPC avantajı da düşünüldüğünde gerçekle bağdaşmıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir"

    Son olarak Core i3-9100’ün Ryzen 5 3500X’ten daha iyi olduğu aktarılırken Core i5-9600KF’nin de Ryzen 7 3800X’ten üstün olduğu iddia edildi. Burada da Core i5-9600K ile Ryzen 7 3800X'in oyunlarda %1'lik pay çerçevesinde performans gösterdiklerini hatırlatalım. Görünüşe göre Intel geçtiğimiz günlerde eski yazılım kullanarak AMD’nin EPYC yongasını geride gösterirken izlediği stratejisinde kararlı.



    https://www.techpowerup.com/261959/intel-marketing-claims-i5-9600kf-better-than-3800x-i3-9350kf-better-than-3600x Yorum Yaz
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    Jon_Kar 3 gün en beğenilen
    Intel tineri fazla kaçırmış
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    Sky_Vision 3 gün
    he zaten g3420 de 3950x den daha iyi. tabi yersen



    HEP SÖYLERİM TIPTA EŞŞEKLİĞİN ÇARESİ YOK.
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    ruzgarnufel 14 sa.
    Yanında sıvı azot da beleş mi acaba
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    DH Misafiri 20 sa.
    Arkadaşa Ryzen 5 2600 aldık, topladığı pc muhteşem inanmayın, kanmayın arkadaşlar. Amd 7nnm işlemciye oynuyor. Amd'den şaşmayın. Maden işlemcileri çok iyi indirsenler fiyatı millet alıp denesin. Boş lafa ve oyunlara gerek yok.. ARM tabanlı işlemciler gelince ben görürüm İNTEL'i yıllarca millete kazık paralarla işlemci sattınız. Bir şirketin zarar etmesini istemem ama nedense üzülmüyorum..
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    malifural 1 gün
    amd nin en büyük problemi çıkardığı işlemcilerin gücünü kıyaslama yapabileceğin basit isimlendirme ve numaralandırmasının olmaması. Anlamayan birisi çok rahat intel de i3,i5,i7 5. nesil 7. nesil gibi isimlerinden az çok fikir sahibi olabiliyor.
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    XGames 1 gün
    Ben halen i3 6100 kullanıyorum. Hackintosh kullanmasam AMD'ye geçeceğim ancak hackintosh AMD'de çok sıkıntılı o yüzden Intel'i terk edemiyorum. Yoksa bu Intel'in yüzüne bile bakılmaz. Yıllardır aynı işlemciyi sunuyorlar bize başka yaptıkları bir şey yok.
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    kalazar 1 gün
    Bilgisayara başladığımda intel işlemci kullanıyordum. ve 4 ay öncesinde AMD Ryzen işlemcisi ve sistemini kullanmaya başladım doğru karar verdiğime eminim ve mutluyum. ve Bu başlıktaki iddia gülünç ve çok komik. aslında intel bir strateji oyunu oynamaya çalışıyor ama o eskidendi yemez artık.
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    noktasalih 1 gün
    intel komik durumda eski 14 nm işlemcileri hız aşırtarak 5 ghz lere çıkararak.
    oda tek çekirdek hızı. bununla oyunlarda 5 fps falan öne geçirerek hızlı gibi gösteriyor. bu da oyunların hala çok çekirdekten yararlanmaya geçememesi nedeniyle. oyun dışında her şeyde amd bırak fark atmayı katlıyor inteli.
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    ztalan 2 gün
    Intel, AMD diye Çin malı bı işlemci buldu demek ki atıp tutuyor
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    Cm-rc1000 2 gün
    Yıllar önce topladigim PC FX islemci ile 5 oyunu aynı anda kurdugumu bilirim. Bilgisayarcı bir arkadaş bende i7 islemcili canavar gibi bilgisayarım var diye hava atıyordu😁 aynı şekilde oyun kurmaya başladım bilgisayar 3. Oyunda dondu kaldı 😁😂😂😂 o gün anladimki Intel den bi halt olmaz ısıtıp ısıtıp önümüze sürdüler işlemcileri zaten bi rakipleri yoktu o dönemler AMD ile intelin ortaklığı bozulup AMD nin muhendislerini Intel aldı şimdi AMD Intel e fark koya koya gidiyor. İ7 extreme işlemciler de fason yalan dolanmış zaten 😂😆
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    Wilson Fisk 1 gün Cm-rc1000
    arkadaş sallıyor gibi görünmesin diye ben bir şey anlatayım fx8 kullanırken hep duyuyoruz i7 şöyle böyle diye.kuzene makine topladım render yapacak dedi intel olsun.ben de intelden köşe bucak kaçıyorum pentium4 faciasından beri millet diyor delisin.var herkeste ama oturup ciddi kullanmıyorum neyse 4790k topladık kuzene programlarını kuracam benim de alışkanlığım sırayla kurmam biri kurarken başka bir şey kurarım yaparım falan zorlarım yani dibine kadar ama kasten yapmıyorum sabırsızım.başladım kurmaya ayar falan uçuşa geçtim bi baktım işlemci tekliyor.nan dedim yanlış mı kurduk niye takılıyor bu bekletiyor?meğer normalmiş o kadar yüklenince çuvallaması.ne bileyim ben fx'te 50 işi birden yapıyordum öyle alışmışım.masaüstünde fx8 gerçekten iyiydi ve o performansı oyunlarda da gösterebilecek tek çekirdek gücü olsa bir facia olmaz efsane olurdu.bence amd intel'in pentium4 netburst mimarisinde yaptığı hatayı yaptı ve mhz'yi bas geç dedi.pentium4 mimarisinin amacı her sene mhz basıp yani oc yapıp yapıp satmaktı ve oc yapabilirseniz ve oc yapıp soğutabilirseniz aslında gidiyordu p4 ama soğutamıyordunuz.fx'leri de soğutamadık yoksa bi 5 ghz stok kullansaydı millet bu kadar gak guk etmezdi.p4'te de intelin düşündüğü gibi 4 ghz üzerine çıkmayacağı anlaşılınca apar topar pentium3 mimarisine dönüldü ve hala bu mimaridir.tek farkı amd'den çalıp çırptığı teknolojilerdir yoksa core diye bir mimari yok intelin icat ettiği p3 üzerine çıktığı.intelin yaptığı bir şey değil al hypertransportu dahili ram kontrolcüyü vs buna mimari denmez hırsızlık denir aradaki anlaşma uyarınca ama artık anlaşma yok bitti ve ryzen'den çırpamayacak bir şey.patent matent var benzerini bile yapamaz ne kadar jim kelleri dahil etse bile kadrosuna.bakalım sevgili inteliniz düzgün bir mimari ile gelebilecek mi o cesareti gösterebilecek mi pentium3 diyorum inanmayan araştırsın.
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    Cm-rc1000 2 gün Yusuf_Ozkan
    Intel 14 nm ye zor iner aynı uckagitcilikla devam ederler
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    Bilgisayar Bağımlısı 2 gün
    Beyler, iyi güzel bu adamlar böyle birbirlerine atıflarda rekabette bulunuyorlarda sektördeki ittifaklarını da unutmamak gerekir.

    Amd son dönemde oldukça başarılı bir süreç işliyor fakat bu biz kullanıcılar için gerekli olan rekabette yeterli değil. Intel, Amd alanında tekeller bu konuda Qualcomm'da oyuna dahil oldu ama daha fazlası gerekiyor. Xiaomi bugün rekabetteki alternatif olarak ne kadar uygun fiyatlara ne gibi telefonlar oluşturabileceğini gösterdiği gibi ( ki bu uzun vadede artık eskisi gibi olmayacak zira her yere mağaza açtılar ve açmaya devam ediyorlar bunlar hep maliyet artışıdır. Artan marka algısı da kâr marjını arttırabilmeye olanak sağlıyor ) farklı ülkelerden markalarında bu alanda üretim yapabilmesi gerekiyor. Ya farklı bir mimarinin global ücretsiz lisansı oluşturulacak yada farklı bir teknoloji oluşturulup desteklenecek.
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    7 etiket daha amd ryzen 5 3600 amd ryzen 5 3500x amd ryzen 7 3800x İşlemci Donanım Metehan Göktaş Popüler
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