AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir

AMD 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk Ryzen modelleriyle birlikte Intel’in uzun yıllardır 4/8’den öteye geçemediği çekirdek konfigürasyonunu aşarak donanım dünyasına yeni bir heyecan getirdi. Zen 2 mimarisiyle birlikte son kullanıcı segmentini Intel’in iş istasyonlarına ancak sunduğu 16 çekirdek 32 izlekli modeliyle tanıştıran firma görünüşe göre bir süre şartların olgunlaşmasını bekleyecek.
Yakın zamanda çekirdek sayısı artmayabilir
Mark Papermaster’la yapılan röportajda alınan cevaplara göre AMD çekirdek sayısı konusunda herhangi bir engel görmüyor. Yine de eklenen çekirdeklerden faydalanılması için yazılım kanadının da olgunlaşması gerektiğine dikkat çeken Papermaster ikisi arasındaki dengenin sağlanması için bir süre bekleneceğinin sinyalini verdi. Bu durum en azından Zen 3'te geçerli olacağa benziyor.
Ayrıca frekans artışlarının bir zamanlar olduğu kadar önemli olmadığını belirten isim, performans artışını daha efektif bir yolla getirmenin gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda çekirdek sayısı ve I/O bant genişliğinde artışlar kilit nokta olarak görülüyor.
Ayrıca Bkz. "AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı"
Son olarak Papermaster donanım dünyasında bir süredir dolaşan çekirdek başına 4 izleğe yönelik soruya hali hazırda bazı kullanıcıların işlemcilerini SMT kapalı bir şekilde kullandığını hatırlatarak cevap verdi. Aynı çekirdek sayısındaki artışta olduğu gibi yazılım dünyasında daha fazla izleği kullanacak yazılımların henüz azınlıkta olması nedeniyle SMT 4 için biraz daha vakit var görünüyor.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_sees_more_cores_becoming_mainstream_after_its_delivery_of_zen_2_-_comments_on_smt4/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sun Microsystems in 2005 de (14 yıl önce) çıkardığı "UltraSPARC T1" işlemcisinin 4, 6 ve 8 core versiyonları vardı ve her bir core 4 thread çalıştırabiliyordu. Hardware Crypto bile vardı..
wikipedia dan UltraSPARC T1 ve T2 modellerinin özelliklerine bakabilirsiniz..
Sonrasında Oracle, Sun ı satın alıp işlemci kısmını kapatınca T1 ve T2 işlemcileri OpenSource yaptılar..
UltraSPARC T1 -> OpenSPARC T1,
UltraSPARC T2 -> OpenSPARC T2 oldu
Verilog HDL bilen varsa işlemciler OpenSource, kaynak kodunu inceleyebilirsiniz
oracle.com/...
oracle.com/...
Rus lar bunları bir çok yerde kullanıyorlar. çinliler de bayaa bir yerlerde kullandılar zamanında
Avrupa Uzay Ajansı bile buradan devşirilme Soft Core LEON processor ü uzay projelerinde kullanıyor
esa.int/...
Neyse lafı uzatmayalım,
AMD de 14 yıl önce kullanıma geçmiş teknolojiyi vermekte cimrilik yapıyor, intel den farkları yok bu anlamda..
Hatta teknolojinin kullanıma geçmesini geçtik, açık kaynak olarak yayınlanmış teknoloji..
14 yıl geçmiş, 6 yıl daha geçince 20 yıl olunca AMD ve Intel SMT4 ü ucundan verir artık..
işletim sisteminiz arka planda kaç process, kaç thread çalıştırıyor bir bakın.. şu an benim bilgisayarda gereksiz servisler vs her şey kapalı olduğu halde 1400 tane thread çalışıyor.
simetrik multiprocessing (SMP), asimetric multiprocessing (AMP) nedir bir araştırın..
gidip bir toolchain derleyin bakın ne kadar sürede derleniyor.. über grafik kartı da gerekmiyor bu iş için..
bu işlemciler ile oyun oynamak dışında işler de yapılıyor..
olaya sadece oyun gözü ile bakarsanız yanlış değerlendirirsiniz..
Sun Microsystems düne kadar kendi işletim sistemini yazan bir firmaydı. Yani teorik olarak yazılım desteğini kendi veriyordu. Ayrıca OpenSPARK işlemcisine yazılımsal destek verilmeseydi yine bir espirisi olmayacaktı.
AMD'yi savunmuyorum ama yaptıları hareketi mantıklı buluyorum. Donanım geliştiriciler çok ilerden giderse, yazılım desteği gelsin diye beklemekle geçer hayatımız.
Mevcut koşullarda piyasa biraz daha çok çekirdeğe adapte olsun (özellikle yüksek sayıdaki çekirdeklere), donanım geliştiriciler de farklı alanlardaki eksiklerine odaklansınlar ki arada denge korunsun.
Ayrıca şuraya bakarsanız, SMT açık kapalı farkları göreceksiniz. Destek verildiğinde ne oluyor verilmediğinde nasıl sonuç alınıyor onlar da var.
Ryzen 9 3900X - SMT On vs Off
Olay sadece AMD ya da Intel'in yapması değil, olay destek görmesi.