AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir

AMD 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk Ryzen modelleriyle birlikte Intel’in uzun yıllardır 4/8’den öteye geçemediği çekirdek konfigürasyonunu aşarak donanım dünyasına yeni bir heyecan getirdi. Zen 2 mimarisiyle birlikte son kullanıcı segmentini Intel’in iş istasyonlarına ancak sunduğu 16 çekirdek 32 izlekli modeliyle tanıştıran firma görünüşe göre bir süre şartların olgunlaşmasını bekleyecek.

Yakın zamanda çekirdek sayısı artmayabilir

Mark Papermaster’la yapılan röportajda alınan cevaplara göre AMD çekirdek sayısı konusunda herhangi bir engel görmüyor. Yine de eklenen çekirdeklerden faydalanılması için yazılım kanadının da olgunlaşması gerektiğine dikkat çeken Papermaster ikisi arasındaki dengenin sağlanması için bir süre bekleneceğinin sinyalini verdi. Bu durum en azından Zen 3'te geçerli olacağa benziyor.

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Ayrıca frekans artışlarının bir zamanlar olduğu kadar önemli olmadığını belirten isim, performans artışını daha efektif bir yolla getirmenin gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda çekirdek sayısı ve I/O bant genişliğinde artışlar kilit nokta olarak görülüyor.

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Son olarak Papermaster donanım dünyasında bir süredir dolaşan çekirdek başına 4 izleğe yönelik soruya hali hazırda bazı kullanıcıların işlemcilerini SMT kapalı bir şekilde kullandığını hatırlatarak cevap verdi. Aynı çekirdek sayısındaki artışta olduğu gibi yazılım dünyasında daha fazla izleği kullanacak yazılımların henüz azınlıkta olması nedeniyle SMT 4 için biraz daha vakit var görünüyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_sees_more_cores_becoming_mainstream_after_its_delivery_of_zen_2_-_comments_on_smt4/1