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    AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir

    Zen mimarisiyle yakaladığı ivmeyi arttırarak sürdüren AMD önümüzdeki kısa vadede çekirdek sayısında artışa gitmeyebilir.
    4 gün
    5,1b
    1
    34
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk Ryzen modelleriyle birlikte Intel’in uzun yıllardır 4/8’den öteye geçemediği çekirdek konfigürasyonunu aşarak donanım dünyasına yeni bir heyecan getirdi. Zen 2 mimarisiyle birlikte son kullanıcı segmentini Intel’in iş istasyonlarına ancak sunduğu 16 çekirdek 32 izlekli modeliyle tanıştıran firma görünüşe göre bir süre şartların olgunlaşmasını bekleyecek.

    Yakın zamanda çekirdek sayısı artmayabilir

    Mark Papermaster’la yapılan röportajda alınan cevaplara göre AMD çekirdek sayısı konusunda herhangi bir engel görmüyor. Yine de eklenen çekirdeklerden faydalanılması için yazılım kanadının da olgunlaşması gerektiğine dikkat çeken Papermaster ikisi arasındaki dengenin sağlanması için bir süre bekleneceğinin sinyalini verdi. Bu durum en azından Zen 3'te geçerli olacağa benziyor.

    AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir
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    Ayrıca frekans artışlarının bir zamanlar olduğu kadar önemli olmadığını belirten isim, performans artışını daha efektif bir yolla getirmenin gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda çekirdek sayısı ve I/O bant genişliğinde artışlar kilit nokta olarak görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı"

    Son olarak Papermaster donanım dünyasında bir süredir dolaşan çekirdek başına 4 izleğe yönelik soruya hali hazırda bazı kullanıcıların işlemcilerini SMT kapalı bir şekilde kullandığını hatırlatarak cevap verdi. Aynı çekirdek sayısındaki artışta olduğu gibi yazılım dünyasında daha fazla izleği kullanacak yazılımların henüz azınlıkta olması nedeniyle SMT 4 için biraz daha vakit var görünüyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_sees_more_cores_becoming_mainstream_after_its_delivery_of_zen_2_-_comments_on_smt4/1 Yorum Yaz
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    gerbay 4 gün en beğenilen
    AMD nin de Intel den farkı olmadığını her konuda görüyoruz..

    Sun Microsystems in 2005 de (14 yıl önce) çıkardığı "UltraSPARC T1" işlemcisinin 4, 6 ve 8 core versiyonları vardı ve her bir core 4 thread çalıştırabiliyordu. Hardware Crypto bile vardı..

    wikipedia dan UltraSPARC T1 ve T2 modellerinin özelliklerine bakabilirsiniz..

    UltraSPARC T1 is its first microprocessor that is both multicore and multithreaded. Security was built-in from the very first release on silicon, with hardware cryptographic units in the T1, unlike contemporary general purpose processor from competing vendors. The processor is available with four, six or eight CPU cores, each core able to handle four threads concurrently. Thus the processor is capable of processing up to 32 threads concurrently.


    Sonrasında Oracle, Sun ı satın alıp işlemci kısmını kapatınca T1 ve T2 işlemcileri OpenSource yaptılar..

    UltraSPARC T1 -> OpenSPARC T1,
    UltraSPARC T2 -> OpenSPARC T2 oldu

    Verilog HDL bilen varsa işlemciler OpenSource, kaynak kodunu inceleyebilirsiniz
    oracle.com/...
    oracle.com/...

    Rus lar bunları bir çok yerde kullanıyorlar. çinliler de bayaa bir yerlerde kullandılar zamanında

    Avrupa Uzay Ajansı bile buradan devşirilme Soft Core LEON processor ü uzay projelerinde kullanıyor
    esa.int/...

    Neyse lafı uzatmayalım,

    AMD de 14 yıl önce kullanıma geçmiş teknolojiyi vermekte cimrilik yapıyor, intel den farkları yok bu anlamda..

    Hatta teknolojinin kullanıma geçmesini geçtik, açık kaynak olarak yayınlanmış teknoloji..

    14 yıl geçmiş, 6 yıl daha geçince 20 yıl olunca AMD ve Intel SMT4 ü ucundan verir artık..
    AMD nin de Intel den farkı olmadığını her konuda görüyoruz.. Sun Microsystems in 2005 de (14 yıl önce) çıkardığı "UltraSPARC T1" işlemcisinin 4, 6 ve 8 ...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    gerbay 4 gün zunerall
    olayı sadece oyun gözü ile görürseniz oyununuz desreklemiyorsa yapacak bir şey yok, ancak olay sadece oyun değil..

    işletim sisteminiz arka planda kaç process, kaç thread çalıştırıyor bir bakın.. şu an benim bilgisayarda gereksiz servisler vs her şey kapalı olduğu halde 1400 tane thread çalışıyor.

    simetrik multiprocessing (SMP), asimetric multiprocessing (AMP) nedir bir araştırın..

    gidip bir toolchain derleyin bakın ne kadar sürede derleniyor.. über grafik kartı da gerekmiyor bu iş için..

    bu işlemciler ile oyun oynamak dışında işler de yapılıyor..
    olaya sadece oyun gözü ile bakarsanız yanlış değerlendirirsiniz..
    olayı sadece oyun gözü ile görürseniz oyununuz desreklemiyorsa yapacak bir şey yok, ancak olay sadece oyun değil.. işletim sisteminiz arka planda kaç ...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    zunerall 4 gün
    İyi hoş güzel de SMT16 gelse ne olacak? Yazılım tarafından desteklenmediği sürece bir espirisi yok ki. Özel kullanımı olan yazılımları hariç tutarak, son kullanıcıya hitap eden yazılımların kaçı 16 fiziksel çekirdek desteğine sahip?

    Sun Microsystems düne kadar kendi işletim sistemini yazan bir firmaydı. Yani teorik olarak yazılım desteğini kendi veriyordu. Ayrıca OpenSPARK işlemcisine yazılımsal destek verilmeseydi yine bir espirisi olmayacaktı.

    AMD'yi savunmuyorum ama yaptıları hareketi mantıklı buluyorum. Donanım geliştiriciler çok ilerden giderse, yazılım desteği gelsin diye beklemekle geçer hayatımız.

    Mevcut koşullarda piyasa biraz daha çok çekirdeğe adapte olsun (özellikle yüksek sayıdaki çekirdeklere), donanım geliştiriciler de farklı alanlardaki eksiklerine odaklansınlar ki arada denge korunsun.

    Ayrıca şuraya bakarsanız, SMT açık kapalı farkları göreceksiniz. Destek verildiğinde ne oluyor verilmediğinde nasıl sonuç alınıyor onlar da var.

    Ryzen 9 3900X - SMT On vs Off

    Olay sadece AMD ya da Intel'in yapması değil, olay destek görmesi.
    İyi hoş güzel de SMT16 gelse ne olacak? Yazılım tarafından desteklenmediği sürece bir espirisi yok ki. Özel kullanımı olan yazılımları hariç tutarak, son kullan...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Timeguard 2 gün
    R3 4/8

    R5 6/12 - 8/16

    R7 12/24

    R9 16/32



    Çekirdek sınıf içinde artar totalde artmaz yer yok Smt4 dedikodusu var belki o süpriz olur.



    +%1x ıpc & +300mhz e kadar boost r9 da.

    Ve daha gelişmiş bellek yöneticisi.



    Tahminim bu yönde.



    Mümkün olupta Hersene çok abartı çekirdek artarsa binlerce dolarlık sunucu işlemcileri fazla değer kaybeder piyasada bunu kaldırmaz.

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    Mete Can Karahasan 2 gün Timeguard
    Mümkün olupta Hersene çok abartı çekirdek artarsa binlerce dolarlık sunucu işlemcileri fazla değer kaybeder piyasada bunu kaldırmaz.

    Güzel güzel... Yemlemeni sevdim.
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    Alex5 3 gün
    Kardeşim bıktık artık çekirdekten. Siz bize iyi fiyatlandırma ile geliyor musunuz yoksa bundan sonra intel gibi çok aşırı fiyatlar ile mi devam edeceksiniz onu söyleyin bir sürü işlemci çıktı hala fakirler için r3 serisi gelmedi. Bu nasıl gamsızlık. Biz müşteri değil miyiz? 750 dolara 500 dolara masaüstü işlemcisi mi olur
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    Wilson Fisk 3 gün
    çekirdek artmayacak demek enteresan geçenlerde bunu kim demişti acaba?
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    Mete Can Karahasan 2 gün Wilson Fisk
    Çekirdek artmayacak demiyor. Senin gene kafan buradakilerden bir tutam fazla çalışıyor diye hemen de sivrilik yapma.
    "In the near term, I don’t see a saturation point for cores. You have to be very thoughtful when you add cores because you don’t want to add it before the application can take advantage of it. As long as you keep that balance, I think we'll continue to see that trend".

    Çok şom ağızlıyız ya, amdyi intele yakalatıcaz. Arayı daha fazla açamaz demeye getirecez tavşana kaç tazıya tut dercesine. Yemin ederim, haberi bizim ekrem yazmadıysa ben de hiçbir şeyden anlamıyorum dedim içimden... hakikaten anlamıyormuşum.
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    MogoLKhan 3 gün
    Çekirdek yerine azda hıza oyna Amd işlemci çıkarıyorsun 4ghz ye çıkaran öpüpde başına koyuyor.
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    wolferto 3 gün
    bakiniz amd ryzen 3500x cikacak fiyat olarak 9400f e rakip oyun performansinda geciyor izlek ve cekirdek sayisinda geciyor tuketim degerlerini soylemeye gerek yok 7nm sonucta e fiyat bandi ayni belki ucuzda olur daha cikmadi fakat intelcilerin soyle bi algisi vardi cok cekirdegi napicaz oyun performansi farki var e oda yok hatta geciyor 3500x .anakartin soketini devamliligini ram destegini flan anlatmicam savunacak hic bisi kalmadi forumlarda bu isten cok iyi anlayanlarin yazdigini goruyorum tektuk onlarda cok detaya inip ucundan kosesinden kusur bulmaya calisiyor okadar bilgiliki sanirsin intelde calisiyor .yoksa calisiyormu okadar bilgim olsa intelde calisirdim :)diyorum yani intelcilerde hah bisiler biliyor savunalim anladigindan da degil ha bilgili ya uydursada kandirsada arkasindan giderler.turkiyedeki asilsiz haberler gbi islerine geldimi arkasindan giderler.uzun lafin kisasi amd cok uzun yol katetdi onunde yinede engeller var hersey intele optimize bunlari degistirmek zor her uygulama icin öncelikle windowsun el atmasi lazim amd okadar ilerlediki kullanici artik amd den degil uygulama gelistiricilerinden bisi beklemeye basladi nedeni zaten islemcisi guclu sorun neden hep amd olsun fx le cok geriledi dediniz amd icin amd o kadar sene coklu cekirdek optimizasyonu bekledi cok cekirdek furyasina erken giris yapmak istediler ama kimse hazir olmayinca buna amd gelistirdigi soket yapisini mimariyi degistirmek icin imkanda bulamadi cok zararli cikacakti dx12 vulkan destegi atagi hem hali hazirdaki saticilarin ellerinde kalan fx islemcileri sattiracakti ki o sene stoklar komple tukendi 8370 cayir cayir satti miss gbi fiyatlara bi knight online oynayamadilar o ayri mesele ama cok cekirdek desteklehen vulkanli dx12 li oyunlar cs go dota gbi oyunlara coklu cekirdek desteginin gelmesi flan ryzenin kapilarini araladilar ve gum yoksa size intel nvdia ne dx12 yi gosterirdi nede vulkana destek verirdi ardjndan gum freesync gysnc monitorlere ek masrafti ama freesync masrafsizdi nvidia bu sefer freeshnce destek vermeye basladi bide amd ye kiyak yapti diye haber yaptilar amd ye niye kiyak yapsinlar zaten beles ne kazancak amd kendisi kaybediyordu mecbur destek verdi rtx cikti amd suan erken dedi harbiden erken fpsmi yariya dusurecek bi teknolojiyi napiyim ben ryzenler oyle bi satmaya basladiki intel fiyatlari dibe cekti kar marji azaldi e tabi bu uretime yansidi masaustu pazari artti diye haber yaptilar ne hikmetse intelde guya laptop satislari artmis islemci yetistiremiyormus asus bilmemne yetisemiyormus intel sikinti yasiyormus laptop satamiyorlarmis amd pazar payindan alip(editorler buna caliyor diyor)senin talebe yetismeni kolaylastiriyor ne hikmetse laptop pazarinda genisleme yokken sen yetisemiyorsun yetisemiyormusun gerilemeden dolayi uretimden mi kaciniyorsun sirf talebi yuksek tutmak icin uretimi azalt cunku o laptop ureticileri boardlarini senin islemcine gore yaptiya mecbur birak kendine demi hakediyorsun suan amd laptop piyasasindada ureticilerin destegini aldimi bak biz yetisemedik amd caldi deme tamam mi bebegim yada parali edotorlerine yalan haber yaptirma onlara pra harcayana kadar bi 7nm ye gecis yap o pesine taktigin intelcilerinde parasini somurmeyi birak
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    TheNewAtilla 3 gün wolferto
    10 sayfa yazmışsın bir tane virgül yok. Okunur mu bu
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    BoşnakAğa 3 gün
    4, 2 den büyük bir sayı diye her zaman daha iyi olmuyor


    4 yol SMT/HT getirdiği bazı komplikasyonlar nedeniyle (uzun uzun teknik açıklama yapmayalım) ana-akımda günümüz sıradan kullanıcısına yarardan çok zarar getiren bir durum


    AMD'yi 80 konuda eleştirebiliriz ama adamlar ana-akıma 16/32 işlemci getirmelerinden sadece 5 ay sonra 4 yol SMT getirmiyorlar demek ki artık Intel gibi oldular demek firmaya büyük haksızlık


    Her sene çekirdek 2 ye katlama, her 2 senede bir gerçek çekirdek başına 2 kat fazla izlek mi gelecek yani?


    Bu olmadığı zaman AMD Intel gibi oldu mu diyeceğiz?
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    interwap 3 gün
    SMT4 AMD ve Intel'in üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta AMD için ZEN3 ile birlikte gelebilir deniyor.
    (Bana kalırsa 2 nesil sonra gelebilir.)
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    wolferto 3 gün
    herzaman bikac cekirdegin bosta kalmasi iyidir .islemci kullanimi yuzde 90 lara dayandigi zaman her actigin uygulama dc steam arkaplandakiler vs. kasma donma birinden digetine geciste islemci onceligi degistirilirken hissediliyor.windows bu konuda biraz hantal tek cekirdek performansi ekran kartinizin belli bir sinirina kadar fps verir ondan sonra aldiginiz extra fpsler grafik yogunlugu az olan yerlerdir ki buralarda yuksek fps almanizin size getirisi fps sayacinizin yuksek gozukmesinin tatminidir.asil mesele ekran kartinizin kullanimi yuzde 99 seviyesin altina dustugunde yediginiz fps droplar yuzde 1 ve yuzde 0.1 fpsleri bunlar beklenilen karenin gecikme suresidir bos alanda 180 fps alip yogun yerde 80 fpsye duserse anlik drop yersiniz bu aralik genisledikce anlik gecikmeler oyununuza daha cok etki eder radeon bu gereksiz fpslerin onune gecmek icin bi kac teknoloji sundu ama herkes radeon kullanmiyor.hersey fps degildir sadece fps e bakarak oyun performansi ölcemezsiniz.genelde az cekirdek destekleyen oyunlarda islemci kullanimi yuzde 40 seviyesinde kaliyor fakat 4 cekirdegin dordunune kullanan oyunlarda islemci kullanimi yuzde yuz olursa oyun icindeki her hareketinizde islemci biyerden sonrasina yetisemiyor ornek 9100f vs ryzen 5 1600
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    Orodruin 3 gün
    Günümüzün en büyük sorunsalı daha bir kaç sene öncesine kadar 4/8 işlemci kullanan oyuncuların şimdi neredeyse 8/16 işlemcileri yetersiz bulacak yorumlar yapması. Hayır arkadaş sen oyun oynamak dışında ne yapıyorsun ki? Render mı alıyorsun 3Dmax, solid, maya mı kullanıyorsun? Anlamıyorum.
    AMD intelin X99 ve X299 Platformunu ana akım PC olarak sundu. Ne mutlu ki en çokta oyundan ziyade render alan adama yaradı bütün bu gelişmeler.
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    DH Misafiri 3 gün
    I/O bant genişliği nedir arkadaşlar?
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