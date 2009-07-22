Intel ilk çeyrekte dört çekirdekli 2.6 milyon işlemci sattı

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Geçtiğimiz günlerde ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Intel, Avrupa Komisyonu tarafından kesilen milyar dolarlık ceza nedeniyle 21 yıl sonra ilk defa kayıp açıklamış ancak ceza harici finansal performansıyla, mevcut ekonomik iklime rağmen gelecek için olumlu sinyaller vermeyi başarmıştı. Intel'in yılın üç aylık ilk çeyrek dilimdeki performansıyla ilgili bazı önemli detaylar gün ışığına çıktı.

Açıklanan bilgilere göre firma ikinci çeyrekte 2.6 milyon dört çekirdekli işlemci satışı gerçekleştirdi. Üstelik Core 2 Quad 8000 ve Core 2 Quad 9000 serilerini kapsayan bu rakama Core i7 satışları ise dahil edildi. Platform geçiş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Core i7 satışları Core 2 Quad jenerasyonunun altında kalsa bile Core i5 jenerasyonu ile birlikte bu durumun değişeceği ön görülüyor.

Dört çekirdekli işlemciler pazarda yaygınlaştırmak isteyen Intel, Eylül ayında lanse etmeyi planladığı Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemci ailesi ve P55 yonga setiyle bu hedefine biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. Core 2 jenerasyonuyla çift çekirdekli işlemcilerin masaüstü sistemlerde standartlaşmasında büyük yol kateden firmanın hedefi dört çekirdekli işlemcileri de yaygınlaştırabilmek.

Gelecek iş konuşmak gerekirse,önümüzdeki sene Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel, 2011'de ise Sandy Bridge mimarisiyle 8 çekirdekli işlemcileri pazara sunabilir.