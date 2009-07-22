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Intel ilk çeyrekte dört çekirdekli 2.6 milyon işlemci sattı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ilk çeyrekte dört çekirdekli 2.6 milyon işlemci sattı
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Geçtiğimiz günlerde ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Intel, Avrupa Komisyonu tarafından kesilen milyar dolarlık ceza nedeniyle 21 yıl sonra ilk defa kayıp açıklamış ancak ceza harici finansal performansıyla, mevcut ekonomik iklime rağmen gelecek için olumlu sinyaller vermeyi başarmıştı. Intel'in yılın üç aylık ilk çeyrek dilimdeki performansıyla ilgili bazı önemli detaylar gün ışığına çıktı.

Açıklanan bilgilere göre firma ikinci çeyrekte 2.6 milyon dört çekirdekli işlemci satışı gerçekleştirdi. Üstelik Core 2 Quad 8000 ve Core 2 Quad 9000 serilerini kapsayan bu rakama Core i7 satışları ise dahil edildi. Platform geçiş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Core i7 satışları Core 2 Quad jenerasyonunun altında kalsa bile Core i5 jenerasyonu ile birlikte bu durumun değişeceği ön görülüyor.

Dört çekirdekli işlemciler pazarda yaygınlaştırmak isteyen Intel, Eylül ayında lanse etmeyi planladığı Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemci ailesi ve P55 yonga setiyle bu hedefine biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. Core 2 jenerasyonuyla çift çekirdekli işlemcilerin masaüstü sistemlerde standartlaşmasında büyük yol kateden firmanın hedefi dört çekirdekli işlemcileri de yaygınlaştırabilmek.

Gelecek iş konuşmak gerekirse,önümüzdeki sene Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel, 2011'de ise Sandy Bridge mimarisiyle 8 çekirdekli işlemcileri pazara sunabilir.


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dreamblue35 9 yıl
yaw daha geçen gün aldım quad işe bak ki bu gün türkiye satış sitelerinde 80-100 tl indirime girdiğini gördüm aldığım işlemcinin :(
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ALBAY 9 yıl
bizim gibi kerizler varken 100 milyon satar
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fatihcanery 9 yıl
Yaklaşık 3 milyon rakam az değil,intelin tüm işlemcileri değil birde sadece 4 çekirdekli modeli.dikkatli okuyun yorum yazın :)
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yenerbalcı 9 yıl

fatihcanery

Yaklaşık 3 milyon rakam az değil,intelin tüm işlemcileri değil birde sadece 4 çekirdekli modeli.dikkatli okuyun yorum yazın :)


Çalışan sayısı ne kadar araştır gel sonra yaz ( Personel galiba askeri ücretle çalışıyor vergi vermiyor yeşil kartlı galiba
)

dikkatli oku yeni işlemci değil sadece 4 çekirdekli
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sadtneverdie 9 yıl
@yenerbalcı çok komik adamsın vesselam
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yenerbalcı 9 yıl
2.6 milyon çok çok az

Çin nüfusu 1.3 milyar çinliler hiç intel kullanmıyor galiba
yarısını çinliler kullandığını varsayalım %0,1 bu kısmı halk kullanmıyor test için gigabyte asus ecs biostar .....

el kaldı dizüstü piyasası burayı kaybederse tarihin derinliklerine gömülür intel


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WinteR 9 yıl
Müthiş bir yorum gene yenerbalcı üstat'dan. 2.6 milyon az tabi, insan nüfüsu 6,5 milyar filansa ne ki ? ve tabi laptop, amd'nin masaustundeki taklasını laptopda da yaptı yapacak,tabi önce her cenin'e bir pc veya her sperme bir laptop gibi bi kampanya yapması lazım. Allahım..
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Wılt 9 yıl

yenerbalcı

2.6 milyon çok çok az

Çin nüfusu 1.3 milyar çinliler hiç intel kullanmıyor galiba
yarısını çinliler kullandığını varsayalım %0,1 bu kısmı halk kullanmıyor test için gigabyte asus ecs biostar .....

el kaldı dizüstü piyasası burayı kaybederse tarihin derinliklerine gömülür intel





güzel analiz
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