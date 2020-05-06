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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı

    Mavi ekibin 10. nesil işlemcileri geçtiğimiz hafta duyuruldu. İnceleme ekiplerinin eline ilk örnekler gelmeye başladı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı
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    Yarıiletken üreticisi Intel geçtiğimiz hafta itibariyle Comet Lake kod adlı yongalarını detaylandırdı. İşlemci ailesi güç tüketimi nedeniyle şimdiden donanım düünyası tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken firma test kitlerini inceleme ekiplerine göndermeye başlamış.

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    Pencereli tasarım

    Paylaşılan görsellere göre inceleme kitleri görsel açıdan oldukça iyi bir şekilde tasarlanmış. AMD’nin Ryzen Threadripper işlemcileriyle benzer şekilde pencereye yer verilen kitlerde mavi renk hakimiyeti dikkatlerden kaçmıyor.

    Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı
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    Ayrıca Bkz. "B550 anakartlar B450 tabanlılarla benzer fiyatlanacak"

    Intel’in incelenmek üzere Core i9-10900K ve Core i5-10600K gönderdiği de aktarılanlar arasında. Henüz tüm inceleme sitelerine ulaşmayan test kitlerinin ilk sonuçları için 20 Mayıs’ı beklememiz gerekecek.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-and-core-i5-10600k-review-kit-pictured-and-unboxed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 hf. en beğenilen
    Intel bu saatten sonra Saç Kurutma Makinası, Ütü filan yapsın.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    .V. 1 hf. Orodruin
    Neden öyle dediniz hocam?
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf. Orodruin
    önce amd kendi üretsin işlemcileri de ondan sonra intel ütü üretir.
    Yanıtla +3
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf.
    Microsoft surface pro 7 10 nesil mobil işlemcisi yüksek güç tüketimi ve aşırı ısınması düşündürücü 8.5 mm bir tablet bu denli ısınmamalı iPad Pro 11 5.5mm olmasına karşın nerdeyse hiç ısınmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 hf. joven
    Sıcaklık farkı şuradan kaynaklanıyor. Intel x86 yani daha çok güç daha çok performans ile çalışan bir mimariye sahipken, arm az güçle çalışma mantığı yürüttüğünden daha az sıcaklık üreten bir işlemci ö
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    Doanc4n (D C) 1 hf.
    inş intelin elinde patlar :D
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    Sobaya odun atma mevsumu değil ya neden piyasaya yazın işlemci sürme girisimindeler yazık valla ısınan hayvan gibi işlemci yapıyorlar ama ryzene yetişemiyor saçma sapan iş yav soğuttular intel nvdia vazgeçilmezimdi ama nafile artık...

    Amd+nvdia kasa toplayacaz artık kışa nasip ederse krona vayrus FFS.
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Bunların ambargosu ne zaman kalkıyor?
    Ryzen'lere karşı nasıl bir performans ortaya koyacağını ve sıcaklık değerlerini çok merak ediyorum.

    Edit: Haberde yazıyormuş pardon, 20 Mayıs beklenen gün.
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    Edward Teach 1 hf.
    daha önemli olan husus sizinki de geldi mi?yabancı teknoloji sitelerinin malı için çene yormayalım boşuna.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 hf. en beğenilen
    Intel bu saatten sonra Saç Kurutma Makinası, Ütü filan yapsın.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    .V. 1 hf. Orodruin
    Neden öyle dediniz hocam?
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf. Orodruin
    önce amd kendi üretsin işlemcileri de ondan sonra intel ütü üretir.
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    .V. 1 hf.
    Param olsa da ben alsam.
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