Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı

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Yarıiletken üreticisi Intel geçtiğimiz hafta itibariyle Comet Lake kod adlı yongalarını detaylandırdı. İşlemci ailesi güç tüketimi nedeniyle şimdiden donanım düünyası tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken firma test kitlerini inceleme ekiplerine göndermeye başlamış.

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Pencereli tasarım

Paylaşılan görsellere göre inceleme kitleri görsel açıdan oldukça iyi bir şekilde tasarlanmış. AMD’nin Ryzen Threadripper işlemcileriyle benzer şekilde pencereye yer verilen kitlerde mavi renk hakimiyeti dikkatlerden kaçmıyor.

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Intel’in incelenmek üzere Core i9-10900K ve Core i5-10600K gönderdiği de aktarılanlar arasında. Henüz tüm inceleme sitelerine ulaşmayan test kitlerinin ilk sonuçları için 20 Mayıs’ı beklememiz gerekecek.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-and-core-i5-10600k-review-kit-pictured-and-unboxed

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