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    Intel’in 4/8 izlekli Core i3 işlemcisi Ryzen 3 3300X ile eşleşiyor

    Comet Lake her ne kadar üst seviyede üç tüketimi ve sıcaklık değerleri itibariyle çokça eleştirilecek olsa da giriş seviyesinde oldukça rekabetçi olabilir.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in 4/8 izlekli Core i3 işlemcisi Ryzen 3 3300X ile eşleşiyor
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    Mavi ekip 10. nesil işlemcilerinde bir kere daha vites yükseltecek. Tepe modelde 10 çekirdek 20 izlekli model sunacak firma giriş seviyesinde oldukça rekabetçi olabilir.

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Ryzen 3 3300X ve Ryzen 3 3100 test sonuçları damağımızda tat bıraktı. Ortaya çıkan 2 yeni Intel işlemcisi giriş segmentinde işlerin kızışacağına işaret ediyor. Cinebench R20 skorları paylaşılan son işlemcile Core i3-10100 ve Core i3-10300 oldu.

    2 yeni 4/8 Core i3 işlemcisi

    Core i3-10300 4/8 yapıda 8 MB önbellekle desteklenmiş bir yonga. Frekans tarafında ise 3.7-4.4 GHz aralığı belirlenmiş. Core i3-10100’de ise Intel çekirdek/izlekl dengesini korurken önbelleği 6 MB’a düşürmesinin yanı sıra baz frekans ve tepe frekansta 100 MHz’lik kırpmaya gitmiş. Her iki yonganın da 65 watt TDP ile geleceğini de ekleyelim.

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    Cinebench R20 testine giren modellerden Core i3-10300 tek çekirdekte 457 puan alırken çoklu çekirdek testinde 2330 puan almayı başarmış. Kıyaslamak gerekirse çözüm tek çekirdek testinde Ryzen 3 3300X’ten geride.

    Intel’in 4/8 izlekli Core i3 işlemcisi Ryzen 3 3300X ile eşleşiyor
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                                                                          Kaynak

    Bu AMD’nin IPC avantajını ele geçirdiğini doğruluyor. Diğer taraftan rakamlar yine AMD’yi önde gösterse de çoklu çekirdek testinde daha yakın skorlar mevcut.

    Eğer Intel yeni yongalarını rekabetçi bir fiyattan satışa sunarsa AMD’nin karşısında oldukça rekabetçi bir çözümle çıkabilir. Buna karşın beklentiler bunun tersi yönünde.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor"

    Hız aşırtma desteği ve buna uygun anakart fiyatlarını da göz önünde bulunduracak olursak Ryzen 3 3300X fiyat artısıyla daha tercih edilesi konumda oturacağa benziyor.



    https://www.techpowerup.com/266291/intel-core-i3-10300-and-i3-10100-cinebench-scores-surface-compared-with-ryzen-3-3300x-and-3100 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Abi bu işlemciler kaç gündr niye eşleşip duruyor, mevsimi mi bunların?
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 1 sa.
    Ucuza 7700K sahibi olucaz çok güzel bir şey
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    Jon_Kar 2 sa.
    İntel 1000 dolara 4 cekirdekli islemci satsa bunu bile savunan olur



    Heriflerin öyle kitlesi var ki ucuza 16 cekirdekli islemci cikaran AMD ye saldırıyorlar



    İntel yuzunden teknoloji gelisemedi islemci sinirlari yuzunden
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    mokoko_TR 2 sa. yeni yorumcu
    vay be bu intel dünyaları yedi doymadı...şimdi amd ile baş edemiyor ...hemde ucuz dedigimiz amd nin fiyat seğmentine inmesine rağmen
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