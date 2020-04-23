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    Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor

    AMD’nin geçtiğimiz gün duyurduğu 4 çekirdekli Ryzen işlemcilerinin performans değerleri paylaşılmaya başlandı. İlk sonuçlar ümit verici.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor
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    Çok değil, sadece birkaç yıl öncesine kadar 4 çekirdek 8 izlekli işlemciler üst seviye sayılıyordu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle oldukça uygun fiyata 12 çekirdek 24 izlekli bir zamanların sunucu klasmanına konumlandırılan izlek seviyesini masaüstü sistemlerde deneyimlemek mümkün.

    Haliyle bugünün giriş seviyesi işlemcileri de ağabeyleriyle birlikte ölçeklendi. Tablo öyle bir hale geldi ki AMD’nin geçtiğimiz gün duyurduğu 4/8 işlemcileri Core i7-7700K ile çekirdek sayısı bakımından eşleşiyor.

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    Tek çekirdekte etkileyici sonuç

    Durum böyle olunca akıllara gelen ilk sorulardan birisi, yeni giriş seviyesi Ryzen işlemciler Intel’in 2 nesil önceki en hızlı işlemcisiyle boy ölçüşüp ölçüşemeyeceği oluyor. Ortaya çıkan Cinebench R15 tek çekirdek skoruna göre Ryzen 3 3300X Kaby Lake çözümünden yalnızca %0.5 geride kalmış.

    Çok çekirdek sonuçları klavuz istemiyor

    3.8 GHz’den 4.3 GHz’e yükselebilen yonga tek çekirdekte bu denli iddialıysa çoklu çekirdekte gerek mimarisel avantajı gerekse de 18 MB’lık devasa önbelleği sayesinde yüksek bir oranla öne geçecektir.

    Ayrıca Bkz. "AMD B550 yongaseti, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X resmileşti"

    Son olarak işlemcinin 120 dolarlık fiyatı itibariyle bu performans değeri fazlasıyla etkileyici. Bu değil 1080p, 1440p seviyesini bütçe dostu sistemlerin sınıfına çekme kapasitesine sahip bir işlemci manasına geliyor aynı zamanda. Dahası yeni yongayı B550 yongasetli anakartla kombine ettiğinizde PCIe 4.0’ı deneyimleme imkanınızın da olması işi daha da merak uyandıran bir hale sokuyor.



    https://www.techpowerup.com/266163/amd-ryzen-3-3300x-single-core-cinebench-score-suggests-performance-close-to-i7-7700k Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    brokengineer (on ) 1 sa. en beğenilen
    Düne kadar intelin 350 dolara kakaladığı işlemciler bugün 100 dolar olmuş. Eyyyy AMD sen nelere kadirsin



    Şimdi 6 ve 7. Gen i7 kullanıcıları düşünsün.





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






    Düne kadar intelin 350 dolara kakaladığı işlemciler bugün 100 dolar olmuş. Eyyyy AMD sen nelere kadirsin [resim] Şimdi 6 ve 7. Gen i7 kullanı...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    LaoBaLi (faruk kurt) 31 dk. brokengineer
    i7 7700K yı çok iyi zamanda elden çıkardım :) ryzen 7 3700x arasında devasa bir fark var sürünüyomuşuz intelde bu zamana kadar
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ehhalil (Halil ) 49 dk.
    Bütçe dostu ve oldukça performanslı bir CPU geliyor. Döviz kuru patlamazsa 3300X için 1000₺ altında bir fiyat etiketi görebiliriz
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 sa.
    inteli hala övüp bitiremeyen bir kaç fan boi sanırım ellerindekileri çıkarmış olacakki uzun süredir ortalıkta grafik paylaşmaz oldular.

    umarım intel düzeltir kendinide rekabet gelir...
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    wolferto (mehmet öz) 1 sa.
    3500x daha tr pazarinda bulanamiyorken çöp oldu desenize.
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    .V. 21 dk. wolferto
    O işlemciyi oem pazarına sundular zaten, bazı ülkelerde sınırlı satışı var. Satış başarısı yakalama gayesi olan bir model değil.
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    edd121 (Oğuzhan Kamış) 11 dk. wolferto
    Sinerji de vs bulunuyor ama 6 thread o işlemci alıp napacaksın yeni nesil konsollar geldiğinde 8 thread olmayan herkes bi zaman sonra sıkıntı yaşamaya başlayacak. Tamamiyle ölü yatırım olur.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Cinebench sonuclari ile oyun performansı dogru orantili mi



    Bazilari oyunla cinebenchin alakası yok diyor
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    fhrstw 32 dk. Jon_Kar
    Oyundan oyuna değişir bazı oyunlar gpu ağırlıklı bazıları cpu ağırlıklı oluyor. Cinebench programı tamamen saf cpu gücünü ölçen bir benchmark programı yani ağır iş yüklerinde cpunun neler yapabileceği konusunda fikir verebilir ama yinede programdan programa değişiyor kimi yüksek ram isterken kimi gpu cpu değişiyor yani açıkçası.
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    berbatine (Burak Asan) 1 sa.
    AMD bileşen sektöründe Mehdi etkisi yaptı.
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    brokengineer (on ) 1 sa. en beğenilen
    Düne kadar intelin 350 dolara kakaladığı işlemciler bugün 100 dolar olmuş. Eyyyy AMD sen nelere kadirsin



    Şimdi 6 ve 7. Gen i7 kullanıcıları düşünsün.





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






    1 Yanıt Yanıtla +14
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    LaoBaLi (faruk kurt) 31 dk. brokengineer
    i7 7700K yı çok iyi zamanda elden çıkardım :) ryzen 7 3700x arasında devasa bir fark var sürünüyomuşuz intelde bu zamana kadar
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