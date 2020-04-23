Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor

Tam Boyutta Gör

Çok değil, sadece birkaç yıl öncesine kadar 4 çekirdek 8 izlekli işlemciler üst seviye sayılıyordu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle oldukça uygun fiyata 12 çekirdek 24 izlekli bir zamanların sunucu klasmanına konumlandırılan izlek seviyesini masaüstü sistemlerde deneyimlemek mümkün.

Haliyle bugünün giriş seviyesi işlemcileri de ağabeyleriyle birlikte ölçeklendi. Tablo öyle bir hale geldi ki AMD’nin geçtiğimiz gün duyurduğu 4/8 işlemcileri Core i7-7700K ile çekirdek sayısı bakımından eşleşiyor.

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Tek çekirdekte etkileyici sonuç

Durum böyle olunca akıllara gelen ilk sorulardan birisi, yeni giriş seviyesi Ryzen işlemciler Intel’in 2 nesil önceki en hızlı işlemcisiyle boy ölçüşüp ölçüşemeyeceği oluyor. Ortaya çıkan Cinebench R15 tek çekirdek skoruna göre Ryzen 3 3300X Kaby Lake çözümünden yalnızca %0.5 geride kalmış.

Çok çekirdek sonuçları klavuz istemiyor

3.8 GHz’den 4.3 GHz’e yükselebilen yonga tek çekirdekte bu denli iddialıysa çoklu çekirdekte gerek mimarisel avantajı gerekse de 18 MB’lık devasa önbelleği sayesinde yüksek bir oranla öne geçecektir.

Ayrıca Bkz. "AMD B550 yongaseti, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X resmileşti"

Son olarak işlemcinin 120 dolarlık fiyatı itibariyle bu performans değeri fazlasıyla etkileyici. Bu değil 1080p, 1440p seviyesini bütçe dostu sistemlerin sınıfına çekme kapasitesine sahip bir işlemci manasına geliyor aynı zamanda. Dahası yeni yongayı B550 yongasetli anakartla kombine ettiğinizde PCIe 4.0’ı deneyimleme imkanınızın da olması işi daha da merak uyandıran bir hale sokuyor.

https://www.techpowerup.com/266163/amd-ryzen-3-3300x-single-core-cinebench-score-suggests-performance-close-to-i7-7700k

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