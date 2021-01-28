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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak

    Mavi ekibin geçtiğimiz gün duyurduğu harici ekran kartına dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Açıklamaya göre Intel’in ekran kartı yalnızca güncel Intel sistemlerde çalışacak.
    2 sa.
    845
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak
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    Intel’in geçtiğimiz gün duyurduğu masaüstü ekran kartı detaylarıyla görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Firmanın açıklaması ise kartı daha da ilginç hale getirdi.

    Sadece Intel işlemcilerle çalışabilen ekran kartı

    Intel’in henüz oyuncuları hedeflemediği yeni harici ekran kartı ailesi Intel’in açıklamasına göre uyumluluk başlığında can sıkacak. Pasif soğutmalı modele de yer verilen düşük TDP’li kartlar yalnızca 9. ve 10. nesil Core işlemci ailesinin bulunduğu sistemlerde çalışacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı"

    Intel uyumluluk konusundaki kısıtlamaya yönelik harici kartları için B460, H410, B365, and H310C yongasetli anakartlarda da bulunan özel bir BIOS’un gerekli olduğunu belirtmiş.



    https://videocardz.com/newz/iris-xe-intels-first-desktop-discrete-gpu-will-not-work-with-amd-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu ne la? Böyle saçmalık mı olur? Neden harici yapıyorsun o zaman?
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi kendileri kullanır işte
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    A AtiMX4 (Ati ) 32 sn. ( Mesaj Silindi )
    Yarın da AMD misilleme yapar ekran kartlarimiz intel ile çalışmaz der.
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    huso 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sadece H310 da B460 da vs uygun bios varmis da sadece onlarla Çalisiyormus.Komedi resmen su anda kac kisi H310 aliyor da bu karti alıp Çalistiracak?

    Amd de calusmaz,İntel de de calismaz nasil bir mantikla uretoyorsunuz bunlari?
    Yanıtla +1
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    ReaLGz 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir alternatif daha geldi ortalık biraz daha kızışır belki fiyatlar kırılır dedik adamların yaptığına bak. Bence bu karardan dönerler. Kim ister ki böyle bir şeye bağlı kalmayı.
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha piyasada yer bile edinememişken bu tarz kararlar çok riskli(onboard dışında). Bunun sonu şuna gider. İleride intel 15. nesil cpu lar çıktığında ona güncelleme yapmak zorundasın yoksa ekran kartın çalışmaza kadar gider bu iş. Klasik intel işte. Daha önce anakart aldırmaya zorluyordu şimdi de aynısını başka yöntemlerle deneyecek. Bu tarz müşteriyi yolmaya yönelik firmalardan artık kurtulmak gerek. Sırf bu sebeple amd aldım aynı şekilde de devam etmeyi düşünüyorum.
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kendi ayağına sıkıyor tekel olmak isterken.
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar kısıtlılık varsa bu kartı piyasaya sürmedeki ve üstüne o kadar masraf edip seri üretime geçirmedeki amaç nedir? Kim alacak ki bunu? Oyunlarla işimiz olmasa bile yüzüne bakılmaz.
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia yoksa amd seçilir de daha çıkmadan müşteri pazarını azaltmaları ilginç böyle olacağına hd graphic i geliştirseler apu ya rakip olabilirler.
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    U Ucuzcufiko (Kadikoy Boğasi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde 3. Rakip geldi diye seviniyoduk bune birader en dusuk seviye ksrtinj almak istesen sistem geneli çok pahalai olucak
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel çoh iyi yiğenim.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel kendini hala tekel saniyor galiba ama bu dev batmaz arkadaşlar..böyle de bir gerçek var. Sunucu tarafi yeter sadece
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    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    7 etiket daha intel Iris Xe max intel ekran kartı intel b460 intel h410 intel b365 intel h310c Donanım
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