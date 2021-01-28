Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak

Intel’in geçtiğimiz gün duyurduğu masaüstü ekran kartı detaylarıyla görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Firmanın açıklaması ise kartı daha da ilginç hale getirdi.
Sadece Intel işlemcilerle çalışabilen ekran kartı
Intel’in henüz oyuncuları hedeflemediği yeni harici ekran kartı ailesi Intel’in açıklamasına göre uyumluluk başlığında can sıkacak. Pasif soğutmalı modele de yer verilen düşük TDP’li kartlar yalnızca 9. ve 10. nesil Core işlemci ailesinin bulunduğu sistemlerde çalışacak.
Ayrıca Bkz. "Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı"
Intel uyumluluk konusundaki kısıtlamaya yönelik harici kartları için B460, H410, B365, and H310C yongasetli anakartlarda da bulunan özel bir BIOS’un gerekli olduğunu belirtmiş.
https://videocardz.com/newz/iris-xe-intels-first-desktop-discrete-gpu-will-not-work-with-amd-processors Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amd de calusmaz,İntel de de calismaz nasil bir mantikla uretoyorsunuz bunlari?
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