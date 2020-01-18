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    Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir

    Intel’in işlemci pazarında çözmesi gereken sorunlardan birisi şüphesiz yaşanan stok problemi. Görünüşe göre bu durum devam edeceğe benziyor.
    4 gün
    2,1b
    2
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir
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    Yarı iletken üreticisi Intel işlemci pazarında AMD karşısında zor günler geçiriyor. Firmanın durumunu daha da kötüleştiren bir etken de şu günlerde halen devam eden stok sıkıntısı. Gelen raporlar mevcut durumun devam edeceğine işaret ediyor.

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    Stok sıkıntısı devam edebilir

    Digitimes’ın yayınladığı rapora göre mav ekibin uzun bir süredir aşamadığı stok sıkıntısı bu yılın sonuna kadar hakimiyetini sürdürecek. Piyasadaki üreticiler ve Intel’den bilgi alabildiği bilinen kurumun yayınladığı rapor bu nedenle önem arz ediyor.

    Zaten performans alanında AMD’nin rekabetçi çözümleri karşısında masaüstü segmentte pay kaybeden Intel mevcut tablonun devam etmesi halinde elinde güçlü bir şekilde tuttuğu mobil pazarda da olumsuzluklarla karşılaşabilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı?"

    Zira Intel’den yeteri kadar tedarik bulamayan üreticinin her eksiği karşılayacağı taraf AMD olacaktır. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://wccftech.com/report-intel-cpu-supply-issues-will-likely-persist-through-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 4 gün en beğenilen
    Intel'in aslında çok stok sıkıntısı yaşamasını gerektiren durumda yok :D Şaka değil istatistiklere göre zaten satışları inanılmaz düştü. Asıl stok sıkıntısı yaşayan amd oldu çünkü bunca güce rağmen işlemcilerinin bu kadar çok satacağını kendileri bile tahmin edememişlerdi zaten bu yönde açıklamada yaptılar. Her 10 satılan işlemciden sadece 2 tanesi intel iken neyin stok sıkıntısına girmişler anlayamadım. :)
    Intel'in aslında çok stok sıkıntısı yaşamasını gerektiren durumda yok :D Şaka değil istatistiklere göre zaten satışları inanılmaz düştü. Asıl stok sıkıntısı yaş...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    eskibirkurt 3 gün
    inteli bekleyen derviş...



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    Gbness 3 gün
    İşlemci ihtiyacım yok 😂 i7 6700 aşkım bana yeter 😍
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    Alex5 3 gün
    Stoğu geçtim fiyatları açıklasalar bari. Ben 1600 aldıktan sonra çok uyguna gelirse en düşük i5 çok üzülürüm. Bekle bekle bıktım artık
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    Wilson Fisk 3 gün Alex5
    1600 dediğin işlemci 600 lira civarı.intel bundan çok daha uyguna 300 400 liraya i5 mi verecek?ne içiyorsunuz ya valla çekip çekip geliyorsunuz buraya.
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    Edward Teach 3 gün
    8/16 boost 4.8 ghz Ryzen 4000 serisi geliyor notebook piyasasına.süratle çıkacaktır bu işlemcileri taşıyan notebooklar.insanların 6/12 diye peşinde koştuğu ama bir türlü soğutamadığı 9750h ve 8750h modelleri tarihe karışacak.

    lambda-tek.es/...

    wccftech.com/...


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    Mad_Wolf 3 gün
    Bu sıkıntı özellikle mobil pazarda hissedilen bir sıkıntı.
    Bilen bilir normalde yurt dışından kurumsal olarak ürün getirdiğinizde 4-6 haftadır. Şuan bu durum 8 haftaya uzamış durumda ve o sürede bile ürünler gelmiyor çünkü üretim bandından zamanında çıkamıyor.
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    Spider_hip 4 gün en beğenilen
    Intel'in aslında çok stok sıkıntısı yaşamasını gerektiren durumda yok :D Şaka değil istatistiklere göre zaten satışları inanılmaz düştü. Asıl stok sıkıntısı yaşayan amd oldu çünkü bunca güce rağmen işlemcilerinin bu kadar çok satacağını kendileri bile tahmin edememişlerdi zaten bu yönde açıklamada yaptılar. Her 10 satılan işlemciden sadece 2 tanesi intel iken neyin stok sıkıntısına girmişler anlayamadım. :)
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    brnk 4 gün Spider_hip
    Belki paralı haberdir millet stok yok diye olanı gidip alsın diye
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    2073 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

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    intel stok sıkıntısı, intel 14 nm+++ ve
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