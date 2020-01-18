Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir

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Yarı iletken üreticisi Intel işlemci pazarında AMD karşısında zor günler geçiriyor. Firmanın durumunu daha da kötüleştiren bir etken de şu günlerde halen devam eden stok sıkıntısı. Gelen raporlar mevcut durumun devam edeceğine işaret ediyor.

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Stok sıkıntısı devam edebilir

Digitimes’ın yayınladığı rapora göre mav ekibin uzun bir süredir aşamadığı stok sıkıntısı bu yılın sonuna kadar hakimiyetini sürdürecek. Piyasadaki üreticiler ve Intel’den bilgi alabildiği bilinen kurumun yayınladığı rapor bu nedenle önem arz ediyor.

Zaten performans alanında AMD’nin rekabetçi çözümleri karşısında masaüstü segmentte pay kaybeden Intel mevcut tablonun devam etmesi halinde elinde güçlü bir şekilde tuttuğu mobil pazarda da olumsuzluklarla karşılaşabilir.

Ayrıca Bkz. "Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı?"

Zira Intel’den yeteri kadar tedarik bulamayan üreticinin her eksiği karşılayacağı taraf AMD olacaktır. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://wccftech.com/report-intel-cpu-supply-issues-will-likely-persist-through-2020/

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