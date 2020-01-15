Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı?

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CES 2020’nin en çok takip edilen isimleri şüphesiz Intel, Nvidia ve AMD’ydi. AMD’nin etkinlikleri oldukça ilgi çekici çözümlerin tanıtılmasıyla akıllarda kalıcı olanlardandı. Nispeten sessiz kalan Intel ve Nvidia tarafının son zamanlarda zor günler geçiren ismindeki bu durumun nedeni merak ediliyordu.

Fuarda gözler 10 çekirdekli i9 işlemcisini aradı

Alman bir teknoloji sitesinin iddialarına göre Intel’in son zamanlarda sızıntılardan takip ettiğimiz 10 çekirdek 20 izlekli yongasını fuarda görücüye çıkarmamasının ardında ciddi bir sebep olabilir. Görünüşe göre mavi takım güç tüketimi başlığı altında bazı sorunlarla karşı karşıya.

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Yük altında 300 watt’ı aşan değerleri gören Core i9-10900K donanım dünyası tarafından çok tepki çekeceği için Intel yeni işlemcisini Computex’e saklamış olabilir. Dahası Asus, Gigabyte ve ASRock gibi önemli oyuncuların anakartları bir süredir hazır. Buna karşın 300 watt’ı aşan tüketimin uzun vadede VRM ünitesinde bazı sorunlara yol açabileceğinin altı çiziliyor.

5 GHz’in üzerinde görev yapacak yonganın tüketimini dizginlemek için Intel’de hummalı bir çalışma yürütüldüğü aktarılırken BIOS üzerinden 5 GHz üstü seviyelerin yalnızca kısa bir süreliğine görülecek şekilde ayarlanarak bazı sorunların üzerinin kapatılabileceği üzerinde duruluyor.

Ayrıca Bkz. "22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor"

Doğrusu AMD diğer tarafta 20 000 dolarlık Intel işlemciden %30 daha hızlı işlemcisini 4000 dolardan duyururken, üstüne de 64 çekirdekli Threadripper’dan bile daha fazla güç tüketen bir 10 çekirdekli yonga Intel adına bir hayli üzücü olurdu. Önümüzdeki günlerde Intel’in izleyeceği stratejiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-reportedly-delayed-10th-gen-desktop-due-to-high-power-consumption.html

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