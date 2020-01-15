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    Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı?

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen CES 2020 fuarı bir çok heyecan verici teknolojik ürüne ev sahipliği yaptı. Gözlerin üzerinde olduğu Intel’dense beklenen tanıtımlar gelmedi.
    1 hf.
    2,2b
    1
    19
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı?
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    CES 2020’nin en çok takip edilen isimleri şüphesiz Intel, Nvidia ve AMD’ydi. AMD’nin etkinlikleri oldukça ilgi çekici çözümlerin tanıtılmasıyla akıllarda kalıcı olanlardandı. Nispeten sessiz kalan Intel ve Nvidia tarafının son zamanlarda zor günler geçiren ismindeki bu durumun nedeni merak ediliyordu.

    Fuarda gözler 10 çekirdekli i9 işlemcisini aradı

    Alman bir teknoloji sitesinin iddialarına göre Intel’in son zamanlarda sızıntılardan takip ettiğimiz 10 çekirdek 20 izlekli yongasını fuarda görücüye çıkarmamasının ardında ciddi bir sebep olabilir. Görünüşe göre mavi takım güç tüketimi başlığı altında bazı sorunlarla karşı karşıya.

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    Yük altında 300 watt’ı aşan değerleri gören Core i9-10900K donanım dünyası tarafından çok tepki çekeceği için Intel yeni işlemcisini Computex’e saklamış olabilir. Dahası Asus, Gigabyte ve ASRock gibi önemli oyuncuların anakartları bir süredir hazır. Buna karşın 300 watt’ı aşan tüketimin uzun vadede VRM ünitesinde bazı sorunlara yol açabileceğinin altı çiziliyor.

    5 GHz’in üzerinde görev yapacak yonganın tüketimini dizginlemek için Intel’de hummalı bir çalışma yürütüldüğü aktarılırken BIOS üzerinden 5 GHz üstü seviyelerin yalnızca kısa bir süreliğine görülecek şekilde ayarlanarak bazı sorunların üzerinin kapatılabileceği üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor"

    Doğrusu AMD diğer tarafta 20 000 dolarlık Intel işlemciden %30 daha hızlı işlemcisini 4000 dolardan duyururken, üstüne de 64 çekirdekli Threadripper’dan bile daha fazla güç tüketen bir 10 çekirdekli yonga Intel adına bir hayli üzücü olurdu. Önümüzdeki günlerde Intel’in izleyeceği stratejiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-reportedly-delayed-10th-gen-desktop-due-to-high-power-consumption.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bromton 1 hf. en beğenilen
    intel sıvama kısmına geçti... 9900k yı anlıyoruz çok iyi bir işlemci kullanıyorum memnunum böyle 8/16 bir ihtiyaç da vardı intelde ama 14nm de 10 çekirdeğe gidip olayı iyice fırına dönüştürmekte ne biliyim bana baya baya çaresizlik gibi geliyor. koca firmanın amd karşısında düştüğü hal hayret verici. bir de komplo severlere göre bunların elinde önümüzdeki 100 yılın teknolojisi hazırdı..... bu gidişle intel zirveyi amd ye kaptırır
    intel sıvama kısmına geçti... 9900k yı anlıyoruz çok iyi bir işlemci kullanıyorum memnunum böyle 8/16 bir ihtiyaç da vardı intelde ama 14nm de 10 çekirdeğe gid...
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    1 Yanıt Yanıtla +28
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    eskibirkurt 1 hf.
    yazıktır günahtır böyle haberler vermeyin. intelistler laf yetiştircem diye kendini paralıyor. işin ahlak ve etik boyutuahahaahahahah :D devam devam
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    Bezdumda 1 hf. yeni yorumcu
    Diğer işlemcileri neden tanıtmadı? Sadece 10 çekirdekli çıkmayacak ki.
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    ruzgarnufel 2 gün
    Elektrik sobası olarak koymuşlardır, kimsenin dikkatini çekmemiş olabilir :)
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    ruzgarnufel 1 hf.
    Bulldozer 3 :D
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    Wilson Fisk 1 hf. ruzgarnufel
    bulldozer ucuzdu en azından bunun bahanesi de yok.5 cigaherz moruk.
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    V4LKyR 1 hf.
    Intel işlemci dünyasının Boeing'i gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Mustafa.D.K. 1 hf. V4LKyR
    Şu aralar AirBus tokatlıyor yalnız hocam :D
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    guzmann06 1 hf.
    i5 10400 ,10600k ve 10700 modelleri beni ilgelndiryor onlarda zaten piyasada i7 8700 /9900 olarak piyasada var tüketimleri belli ne tür soğutucular gerek duyulduğu belli. Gerisi çok beni ilgilendirmiyor. İnteli 5.2 ghz da çalıştırmayada gerek yok 4.8 ,4.7 de çok makul voltajlarda çalışmakta. i5 9400 r5 3600 ekafa tutuyor ,kafa tutamadığı oyunlarda işlem yükünün fazla olduğu 1-2 oyun. HT ile o oyunlardada çok yakın değerler alır. 10600k zaten masaya yumruğunu vurur. 10/20 işlemciye oyun amaçlı sitemlerde grek yok. 6/12 ,8/16 inteller gayet uzun süre yeterli olucaklar.
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    -Rusher- 1 hf.
    Bu nesildede istenileni veremezse sıkıntı büyük intel için :)
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    Ussuz 1 hf.
    Soba ya da kalorifer yakmaya gerek kalmaz
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    SeKSandDoRT 1 hf.

    çeyrek asırdır pc dünyasıyla iç içeyim, bu süreçte intel bana her daim antipatik geldi, hiç bir dönem yıldızım barışmadı, ve hiç intel işlemcili donanım almadım/aldırmadım, bunda srailin payı elbette en önemli faktör, adamlar usa üzerinden terörü pompalıyorlar, terörist grupların %70 ini malum srail ırkı oluşturuyor
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    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu
    300 watt mı ? O neymiş öyle yaa... O kadar elektrik için ya sanayi şebekesi yada bitcoin farm lazım... ;)
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    Bezdumda 1 hf. yeni yorumcu
    Diğer işlemcileri neden tanıtmadı? Sadece 10 çekirdekli çıkmayacak ki.
    Yanıtla +6
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    eskibirkurt 1 hf.
    yazıktır günahtır böyle haberler vermeyin. intelistler laf yetiştircem diye kendini paralıyor. işin ahlak ve etik boyutuahahaahahahah :D devam devam
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    intel 14 nm+++, intel core i9-10900k ve
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