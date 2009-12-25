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Intel işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar!

Intel işlemci fiyatlarında indirime gidiyor. 17 Ocak'ta gerçekleşecek indirimden hangi modeller, ne kadar faydalanacak? İşte cevaplar.
9 yıl
16,4b
1
58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlanan Intel, yeni bir fiyat indirimi planlıyor. Tamamı çift çekirdekli Core i3 ve Core i5 modelleriyle endüstride ilk defa entegre grafik özellikli masaüstü işlemcilerini pazara sürecek olan Intel, bazı işlemcilerinde fiyat indirime gidecek. Yeni yıla hızlı girmeye ve çok sayıda modelini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan Intel'in 2010 planlarını resmi dökümanlar eşliğinde masaya yatırıyor ve olası fiyat indirimleriyle birlikte gelmesi muhtemel yeni işlemci modellerini detaylandırıyoruz.

Intel işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar!
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Intel'in yeni yıl planlarına göre 2010 önemli değişikliklere gebe olacak. Firma yavaş yavaş platform ağırlığını, yılların emekçisi diyebileceğimiz LGA775'ten LGA1156'ya kaydırmayı ve yeni nesil işlemcilerin pazar payını arttırmayı planlıyor. Yapılan projeksiyonlara göre 2010 sonu itibariyle masaüstü işlemci satışlarının yaklaşık %40'ını LGA1156 formundaki işlemcilerin oluşturacağını öngören Intel, 2012 itibariyle LGA775 işlemcilerin pazardaki varlığını iyice azaltacak gibi görünüyor. Ancak firma şu an için LGA775'ten vazgeçmiş değil ve yeni işlemci modelleri hazırlamayı sürdürüyor.

LGA775 için duyurusu yapılacak yeni işlemciler arasında en ekonomik model Celeron E3400 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 2.6GHz'de çalışacak ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelecek. 800MHz FSB hızını destekleyen ve bu açıdan yüksek hız aşırtma potansiyelinin sinyallerinide veren Celeron E3400, 17 Ocak'ta 53$ seviyesinden satışa sunulacak. Celeron E3400'ün çıkmasıyla birlikte Intel, satışı devam eden Celeron E3300 (2.5GHz) modelinde 10$'lık indirim yapacak ve resmi satış fiyatını 17 Ocak itibariyle 53$ seviyesinden 43$'a çekecek.

Intel'in duyurmaya hazırlandığı bir diğer yeni işlemci modeli ise Pentium E6600 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli yeni işlemci, 3.06GHz'de çalışacak ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelecek. 1066MHz FSB hızını destekleyen işlemci, 17 Ocak'ta 84$ seviyesinden müşterilerin beğenisine sunulacak. Celeron E3400 modelinde olduğu gibi Pentium E6600 de çıktığı gün itibariyle bir önceki en hızlı modelin fiyatını düşürecek. Zira Intel'in resmi dökümünanına göre Pentium E6600'ün çıktığı gibi E6500'in fiyatı 10$'lık indirim ile 84$'dan 74$'a düşecek.

Intel işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar!
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Çift çekirdekli modellere ek olarak Intel, dört çekirdekli Core 2 Quad Q9500 modelini de 17 Ocak'ta pazara sunacak. 2.83GHz'de görev yapacak ve 6MB bellek kapasitesiyle gelecek. 1333MHz FSB hızına sahip olan yeni işlemci, 17 Ocak'ta 183$'lık etiket fiyatıyla pazara girmiş olacak. Intel ayrıca çift çekirdekli Pentium E5400 modelinin fiyatını da düşerecek. 2.7GHz'de çalışan işlemcinin fiyatı 17 Ocak'ta 74$ seviyesinden 64$'a çekilecek. Giriş seviyesindeki işlemciler için yapılacak fiyat indirimini üst seviye modellerin takip edip etmeyeceği ise şu an bilinmiyor ancak muhtemel görünüyor.


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talh4wk 9 yıl
gitsin artık a çok pahalı işlemciler :S
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ecarpar 9 yıl
Ee bizim paraları iade ediceklermi bari. aldık okadar para verip 1366 yı hadi intel yürübe indirimmiş iyi oolur tabi insanlarda adam gibi bilgisayara upgrade ederler evdeki pc lerini.
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sahafiec 9 yıl
iade ederler kesin...
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hayati54 9 yıl
enteresan ilk defa buraya yorum yapacağım zaman otomatik göründü kullanıcı adı :D
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semih22 9 yıl
p4 3.2 ghz yerine en ucuz ve daha iyi ne alabiliriz acaba
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ahmetkep 9 yıl
Bu dh nin AMD hayranlıgına bayılıyorum ya.Adamlar ne yapsa batar valla.

Haber , intelin 2010 da AMD ye kök söktürecegini gösteriyor.
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stradosphere 9 yıl
Güzel haber ve ellerinize sağlık ancak; birde şu koyduğunuz resimlerin ortasına koskoca reklam koyacağınıza kenara bir yere koysanız daha uygun olur.Yazıyı mı okuyalım yoksa koskoca donanımhaber linkine mi bakalım ?
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AlkanExclusive 9 yıl

stradosphere

Güzel haber ve ellerinize sağlık ancak; birde şu koyduğunuz resimlerin ortasına koskoca reklam koyacağınıza kenara bir yere koysanız daha uygun olur.Yazıyı mı okuyalım yoksa koskoca donanımhaber linkine mi bakalım ?

+1

katılıyorum
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volkanebil 9 yıl
Peki bu embedded ibaresi nedir? Bu konu ile ilgili bir şeyler bulamadım.

ark.intel.com/...

burdaki linkte i5-750 hem embedded hem embedded olmayan şekliyle olduğu söyleniyor.Bir tanesi boxed diğeri değil.Acaba çekirdekler ile ilgili değil bu durum ile ilgili bir şey olabilir mi embedded.

Bilgisi olan var ise ve yardımcı olabilirse sevinirim.

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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
i5 750, i7 860 indiriminin heyecanı ile konuyu açmıştım.
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ßekir 9 yıl

volkanebil

Peki bu embedded ibaresi nedir? Bu konu ile ilgili bir şeyler bulamadım.

ark.intel.com/...

burdaki linkte i5-750 hem embedded hem embedded olmayan şekliyle olduğu söyleniyor.Bir tanesi boxed diğeri değil.Acaba çekirdekler ile ilgili değil bu durum ile ilgili bir şey olabilir mi embedded.

Bilgisi olan var ise ve yardımcı olabilirse sevinirim.





Açıkladım yukarıda
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Annalyze 9 yıl
Q9505 alma zamanı yaklaşıyor....
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deniz_1903 9 yıl
ah amd sen olsan böyle olurmuydu. hatırlayın amd k10 mimarisini çıkardığında nasıl da patır patır düşürüyordu intel fiyatları. tabi meydan boş intel fiyatları tutturabildiğine satıyor. acilen amdnin yeni mimari işlemcilerini çıkarması lazım. 2011 lafları ediliyor. çok geç bence. bu sene işlemci alınmaz. benden söylemesi.
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ET 7 9 yıl
sacma bi indirim
10 dolarlik bi indirim cokta hissedilir bisey degil
ha 200 dolar ha 190 ne fark var yapsin 140 diyim ki indirim yapmis yumulalim :)
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DH Misafiri 9 yıl
www.donanimhaber.com yazısını burnumuzun dibine sokmasaydınız da keşke daha rahat bakabilseydik tabloya.
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beytekin45 9 yıl
100$ a 4 çekirdekli işlemci oldukça çift çekirdeklilere bakılmaz bu saatten sonra.
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