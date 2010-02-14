Intel Itanium 9350 işlemcisini 3838$ seviyesinden satışa sunuyor

Daha önceki haberlerimizde Intel'in, büyük ölçekli sunucu çiftlikleri için Tukwila kod adını taşıyan yeni nesil Itanium işlemcilerini duyurduğunu belirtmiştik. Arka arkaya yapılan birkaç erteleme sonrasında resmi lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan Itanium 9300 ailesinin fiyatları da netleşiyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve biri çift diğer dördü ise dört çekirdekli olmak üzere en azından şu an için beş modeli bulunan Itanium 9300 ailesi, gerçek zamanlı çoklu izlek teknolojisiyle her çekirdek ile çift iş parçacığını işleme sokabiliyor. Çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüyle donatılan ve 4.8GT/sn QPI veri yolu teknolojisini destekleyen yeni nesil Itanium işlemciler, Intel'in ikinci nesil Sanallaştırma Teknolojisi sayesinde bulut-bilgi işlem uygulamalarına da göz kırpıyorlar.
Her çekirdek için 6MB L3 olmakla birlikte modeline göre 10-24MB arasında Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemciler, yine modeline göre 1.3GHz ile 1.73GHz arasında değişen saat hızlarına sahipler. Çift çekirdekli temsilcisi haricinde Turbo Boost teknolojisiyle saat hızları otomatik olarak 130MHz arttırılabilen yeni işlemcilerin ağırlıklı olarak veri tabanı uygulamalarında kullanılmaları bekleniyor.
Intel'den yapılan açıklamaya göre, üreticilere satışı başlayan Itanium 9300 işlemcilerin kullanıldığı sistemler, 90 gün içerisinde pazara giriş yapacaklar.
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"Bu işlemcinin tasarımı 2001 yılından beri sürmektedir. Aslında bu nesil Itanium mimarisi geliştirilirken desktop i7 işlemcilerine birçok teknolojiyide beslemiştir ve ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yeni nesil hyperthreading teknolojisi olan SMT teknolojiside yine bu ekibin Tukwila işlemciler için geliştirdiği bir teknolojidir ve Desktop i7 işlemcilerine uyarlanmıştır."
Bence yeniden doğmuyor:)
Hayır.Itanium olayı pentiumdan bile daha önceydi ama tutmadı performans alınamadı o yüzden silindi gitti ve şimdi yeniden doğuyor
Trilyoner olsam var ya hemen gider 9350 yi alırdım.24 mb l3 ne demek ya 3 katı abi i7 lerin.Bunu birde 4.0 ghz de kullansan o/c ile pc açılmaz sanırım hızdan
1. Bu işlemciler normal şartlarda masaüstü sistemlerde kullanılamazlar. Mimari masaüstü işlemcilere benzese de çok farklı görevler atanmıştır bu işlemcilere.
2.Normalde bu TDP değerleri çok yüksek ama çekirdekler hakkında detaylı bilgi olsa daha mantıklı yorum yapılabilir. Bu şartlarda ne desek yalan olur.
3.Cache belleklerde saf altın kullanılmaktadır. Ondan dolayı da maliyet artmaktadır (bkn. AMD Phenom II ile Athlon II farklarına).
4.Fiyatları gerçekten yüksek ama 7/24 saat çalışacak sistemler için özel olarak tasarlandıklarından dolayı parasının hakkını veriyorlar.
Naçizane bilgilerimi paylaşmak istedim. Herkese saygılar.