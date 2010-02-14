Intel Itanium 9350 işlemcisini 3838$ seviyesinden satışa sunuyor

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Daha önceki haberlerimizde Intel'in, büyük ölçekli sunucu çiftlikleri için Tukwila kod adını taşıyan yeni nesil Itanium işlemcilerini duyurduğunu belirtmiştik. Arka arkaya yapılan birkaç erteleme sonrasında resmi lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan Itanium 9300 ailesinin fiyatları da netleşiyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve biri çift diğer dördü ise dört çekirdekli olmak üzere en azından şu an için beş modeli bulunan Itanium 9300 ailesi, gerçek zamanlı çoklu izlek teknolojisiyle her çekirdek ile çift iş parçacığını işleme sokabiliyor. Çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüyle donatılan ve 4.8GT/sn QPI veri yolu teknolojisini destekleyen yeni nesil Itanium işlemciler, Intel'in ikinci nesil Sanallaştırma Teknolojisi sayesinde bulut-bilgi işlem uygulamalarına da göz kırpıyorlar.

Her çekirdek için 6MB L3 olmakla birlikte modeline göre 10-24MB arasında Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemciler, yine modeline göre 1.3GHz ile 1.73GHz arasında değişen saat hızlarına sahipler. Çift çekirdekli temsilcisi haricinde Turbo Boost teknolojisiyle saat hızları otomatik olarak 130MHz arttırılabilen yeni işlemcilerin ağırlıklı olarak veri tabanı uygulamalarında kullanılmaları bekleniyor.

Intel'den yapılan açıklamaya göre, üreticilere satışı başlayan Itanium 9300 işlemcilerin kullanıldığı sistemler, 90 gün içerisinde pazara giriş yapacaklar.

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