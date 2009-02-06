Intel, katı hâl disklerinde (SSD) fiyat indirimine gitti

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Hem üreticiler hem de son kullanıcılar tarafından katı hâl disklerine (SSD) olan ilgi her geçen gün biraz daha artarken, fırsatları değerlendirmek ve gelecekte mekanik disklerin yerini alarak depolama standardı olacağı düşünülen SSD pazarında şimdiden sağlam bir yer edinme hedefindeki üreticiler yatırımlarına son sürat devam ediyorlar. Yüksek performanslı SSD çözümleriyle dikkat çeken ve Kingston başta olmak üzere depolama çözümleri pazarının önde gelen isimlerine SSD sağlayan Intel, 2.5" boyutundaki katı hâl disklerinde fiyat indirimine gitti.

Gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayarlarda ve masaüstü sistemlerde kullanılması beklenen MLC (multi-level cell) NAND yongası kullanan 80GB kapasiteli X25-M sürücüsünü OEM üreticileri 595$ yerine artık 390$'a, daha düşük kapasitesine rağmen SLC NAND yongası kullanan ve dolayısıyla daha yüksek performans sunacağı belirtilen 32GB kapasiteli X25-E modelinin fiyatı ise 695$'dan 415$'a geriledi. Intel'in ayrıca 160GB kapasiteli X25-M ve 64GB kapasiteli X25-E modellerinde de indirime gittiği belirtilirken bu modellerde oluşan yeni tablosu henüz detaylanmadı.