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Intel, katı hâl disklerinde (SSD) fiyat indirimine gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, katı hâl disklerinde (SSD) fiyat indirimine gitti
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Hem üreticiler hem de son kullanıcılar tarafından katı hâl disklerine (SSD) olan ilgi her geçen gün biraz daha artarken, fırsatları değerlendirmek ve gelecekte mekanik disklerin yerini alarak depolama standardı olacağı düşünülen SSD pazarında şimdiden sağlam bir yer edinme hedefindeki üreticiler yatırımlarına son sürat devam ediyorlar. Yüksek performanslı SSD çözümleriyle dikkat çeken ve Kingston başta olmak üzere depolama çözümleri pazarının önde gelen isimlerine SSD sağlayan Intel, 2.5" boyutundaki katı hâl disklerinde fiyat indirimine gitti.

Gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayarlarda ve masaüstü sistemlerde kullanılması beklenen MLC (multi-level cell) NAND yongası kullanan 80GB kapasiteli X25-M sürücüsünü OEM üreticileri 595$ yerine artık 390$'a, daha düşük kapasitesine rağmen SLC NAND yongası kullanan ve dolayısıyla daha yüksek performans sunacağı belirtilen 32GB kapasiteli X25-E modelinin fiyatı ise 695$'dan 415$'a geriledi. Intel'in ayrıca 160GB kapasiteli X25-M ve 64GB kapasiteli X25-E modellerinde de indirime gittiği belirtilirken bu modellerde oluşan yeni tablosu henüz detaylanmadı.


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mesAt 10 yıl
Keslinlikle katılıyorum, bunlara bakılırsa OCZ nin fiyatları oldukça makul..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
ucuz fiyata bak
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XivA 10 yıl
bunları ucuzlatıp önümüze ancak ocz sunabilir. diğerleri hep yüksek fiyattan satıyor.
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CeFurkan 10 yıl
inmis guya ama fiyatlar gene el yakiyor
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Thule 10 yıl
newegg.com/...
bu alet çok güzel..hem 64 gb.. hem de performanslı..fiyatı da çok uygun bence..
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Megavolt 10 yıl
"katı hâl disklerinde (SSD)"
Sizin yaptığınız gibi yeni teknoloji tanımlarının Türkçe anlamlarına genel kullanımda öncelik vererek Türkçe'mize büyük katkı sağladığınız kanısındayım.
Zira yeni teknolojilerin isimleri ilk çıktığında nasıl söylenirse dile öyle yerleşiyor.
Donanım Haber olarak bu özeni her zaman göstermeniz dileğiyle.
Teşekkürler.
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pipoTTi 10 yıl
Hala çok pahalı be...
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WinteR 10 yıl
Merak ediyorum ne kadar maliyeti?
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a1a1a1fs 10 yıl
velicoraptor testinde intel ssd hep diğerine göre performanslıydı
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santhora 10 yıl
her ürün ilk çıktığında yüksek fiyattan girer ama bu ssd ler bence fazla pahalı girdi piyasaya.
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max975 10 yıl
daha çok inmesi gerek
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