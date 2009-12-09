Intel: Larrabee 2 mümkün, 2010'da değerlendireceğiz!

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Pat Gelsinger, Larrabee projesinin gelişim sürecindeki başarısızlık yüzünden mi Intel'den ayrıldı sorusuna şu an için net bir cevap vermek zor ancak projenin masaüstü ayağını şimdilik rafa kaldıran Intel, ciddi bir yatırım bütçesiyle yola çıkılan Larrabee projesinden vazgeçmiş değil. Her ne kadar AMD cephesi, CPU odaklı bir yaklaşımla yeni bir GPU yaratmanın mümkün olmadığını iddia ediyor olsa da Intel bu durumun aksine Larrabee'nin başarılı olacağını düşünüyor kaldı ki Larrabee'nin yazılım geliştirme kitini (SDK) gören kimi oyun yapımcıları da mimarinin çok yenilikçi ve farklı özelliklere sahip olduğunu dile getiriyorlar.

Gelen son bilgilere göre Intel, masaüstü için Larrabee 2'yi gündemine alabilir. Firmadan yapılan açıklamada Larrabee'nin oldukça karmaşık, uzunlu soluklu bir proje olduğu, amacın grafik ve yüksek performanslı bilgi-işlem pazarları için tamamiyle yeni bir mimari yaratmak olduğuna dikkat çekiliyor. Çok çekirdekli grafik ürünleri sağlamaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Intel, Larrabee tabanlı harici grafik çözümlerini 2010 yılında masaya yatırarak durum değerlendirmesi yapacaklarını, şimdi ki mevcut planlarının ise dünyanın ilk entegre grafik özellikli yeni nesil işlemcilerini bu ay içerisinde pazara sunmak olduğunu belirtti.