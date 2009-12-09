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Intel: Larrabee 2 mümkün, 2010'da değerlendireceğiz!

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel: Larrabee 2 mümkün, 2010'da değerlendireceğiz!
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Pat Gelsinger, Larrabee projesinin gelişim sürecindeki başarısızlık yüzünden mi Intel'den ayrıldı sorusuna şu an için net bir cevap vermek zor ancak projenin masaüstü ayağını şimdilik rafa kaldıran Intel, ciddi bir yatırım bütçesiyle yola çıkılan Larrabee projesinden vazgeçmiş değil. Her ne kadar AMD cephesi, CPU odaklı bir yaklaşımla yeni bir GPU yaratmanın mümkün olmadığını iddia ediyor olsa da Intel bu durumun aksine Larrabee'nin başarılı olacağını düşünüyor kaldı ki Larrabee'nin yazılım geliştirme kitini (SDK) gören kimi oyun yapımcıları da mimarinin çok yenilikçi ve farklı özelliklere sahip olduğunu dile getiriyorlar.

Gelen son bilgilere göre Intel, masaüstü için Larrabee 2'yi gündemine alabilir. Firmadan yapılan açıklamada Larrabee'nin oldukça karmaşık, uzunlu soluklu bir proje olduğu, amacın grafik ve yüksek performanslı bilgi-işlem pazarları için tamamiyle yeni bir mimari yaratmak olduğuna dikkat çekiliyor. Çok çekirdekli grafik ürünleri sağlamaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Intel, Larrabee tabanlı harici grafik çözümlerini 2010 yılında masaya yatırarak durum değerlendirmesi yapacaklarını, şimdi ki mevcut planlarının ise dünyanın ilk entegre grafik özellikli yeni nesil işlemcilerini bu ay içerisinde pazara sunmak olduğunu belirtti.


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OverClocK1ng 9 yıl
Homebird iyiydi :D
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DarkSidesOfMe 9 yıl
büyük yatırım yapılmış ise kolay vazgeçmeyecektir intel bencede[>:]
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homebird 9 yıl
"Larrabee'nin yazılım geliştirme kitini (SDK) gören kimi oyun yapımcıları da mimarinin çok yenilikçi ve farklı özelliklere sahip olduğunu dile getiriyorlar."
Bence o gördükleri şey "yeşillerin" ucudur :)
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Batuist 9 yıl
inte bu pazara ne kadar erken girerse rekabet için ve fiyatlar için o kadar iyi olur..
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sahafiec 9 yıl
böyle yenilikçi projelerin olması gelişim için çok önemli. umarım devam ederler...
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MacLoaD 9 yıl
1ncisini gördük ye 2 yide görelim =))
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miharbi17 9 yıl
iyide bir projenin 1 ini görmeden 2. sini ileri sürmek saçma değilmi sormazlarmı adama
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mistifa 9 yıl
Intel şaşırdı ne yapacağını, bu projeyi kimse ciddiye almayacaktır artık
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MÇKR_06 9 yıl
rekabet iyi olur
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DISTURBED 9 yıl
bekleyelim görelim, bu rafa kaldırma olayından sonra amd nin fusion u intele(larrabe nin fusiondan önce çıkması bekleniyordu) yetişmiş olacak.
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Trecc11 9 yıl
projeyi rafa kaldırmadığına sevindim..
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