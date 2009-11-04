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Intel Larrabee için zemin yokluyor; İşlemci, ekran kartı, SSD paketi gündeme gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Larrabee için zemin yokluyor; İşlemci, ekran kartı, SSD paketi gündeme gelebilir
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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisini pazara sunan AMD'den sonra gözler Fermi mimarisi için Nvidia'ya çevrilmiş olsa bile 2010'un asıl büyük sürprizi Intel'den gelebilir. Bilindiği üzere firma son birkaç yıldır milyonlarca dolarlık geliştirme bütçesi ile Larrabee kod adlı harici ekran kartı projesi üzerinde çalışıyor. Özellikle son dönemde çalışan örnekleriyle bazı tanıtım demoları gösterilmiş olsa bile Larrabee için Intel tarafından en azından şu ana kadar açıklanmış somut herhangi bir model bilgisi bulunmuyor ayrıca firmanın hazırlanan ilk birkaç tasarımda umduğunu bulamadığı da iddia ediliyor.

CPU ve GPU tasarımlarındaki avantajlı noktaları tek bir çatı altında harmanlayan çok çekirdekli Larrabee mimarisiyle ilgili olarak ortaya atılan son iddiada ise Pat Gelsinger'ın ayrılışında rafa kaldırılan Larrabee tasarımlarının etkisi olduğu söylenmişti. Ancak yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Intel çalışmalarına devam ediyor ve Larrabee tabanlı ilk grafik kartlarını 2010 yılında pazara sunmayı hedefliyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel tepe yöneticisi Paul Otelli yaptığı son Çin seyahatinde ekran kartı üreticileriyle görüştüğü ve tercihli fiyat yaklaşımı hakkında bilgi verdiği belirtiliyor.

Pazara sunulacak Larrabee tabanlı ilk modelin 32 çekirdekli olması beklenirken, Intel yüksek performans segmentinde ATi R800 ve Nvidia Fermi'nin rakibi olmayı hedefliyor. Ancak ekran kartı üreticilerinin ilk örneklerdeki hatalar yüzünden pazarda rekabetçi olabilecek bir düzeye gelmesinin iki yıl alacağı öngörüsünde bulunuyorlar. Dolayısıyla Larrabee için temkinli davranan ve bekle-göre stratejisi izleyeceği söylenen kart üreticileri için Intel'in "bundle" yaklaşımı ile işlemci, ekran kartı ve SSD üçlüsünü paket olarak daha uygun fiyatlarla vermeyi planladığı söyleniyor.


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veleciraptor 10 yıl
Anlaşılan Intel performahs yönünden kartından o kadar emin değil. Diğen ürünleri yanında uygun bir fiyattan sağlayarak kendine pazar oluşturmaya çalışacak.
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iscanthere 10 yıl
öyle atoma ekran kartı yapmaya benzemiyormuş değil mi
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fx57 10 yıl
@ahmetkep, ekran kartları ayrı olarak ta satılacaktır ancak güçlü rakiplerinin olduğu pazarda Intel, Larrabe'yi yaygınlaştırmak için farklı pazarlama stratejileri deneyebilir haberde ifade edilen toplu alımda daha uygun olacak işlemci,ekran kartı SSD paketi gibi.
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aykutx 10 yıl
İntelin eli yine ceplerimizde olacak anlaşılan.
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ahmetkep 10 yıl
sadtneverdie


ahmetkep

ekran kartı ayrı olarakta satılmalı.eğer sadece 3'lü olarak satmaya çalışırlarsa saçma olur.
fermi ve r800 e kafa tutmayı düşünürken ilk örneklerdeki hatalar yüzünden 2 yıl sabredecek olmaları tuhaf geldi.Demekki 2 yıl daha larrabee den millet korkmalı.herhangi bir teknik sorun bir aksaklık çıkmasını istemez müşteri.


neden ofisler için güzel bir çözüm olur. ucuz ssd ler içinde çalışıyorlar daha ne?

ofis bilgisayarında ssd nin işi ne :) bedava verilmeyecek herhalde :) orta düzey kullanıcılar için ideal olur.yani pc meraklısı ev kullanıcısı..



fx57

@ahmetkep, ekran kartları ayrı olarak ta satılacaktır ancak güçlü rakiplerinin olduğu pazarda Intel, Larrabe'yi yaygınlaştırmak için farklı pazarlama stratejileri deneyebilir haberde ifade edilen toplu alımda daha uygun olacak işlemci,ekran kartı SSD paketi gibi.

Evet tek satılmaması muhtemel olmaz zaten.Yanlış anlam çıkardım.Üçlü paket uygun fiyata (gerçekten uygun olursa) gelirse düşünülebilir.Ayrıca Marka bilgisayarlarda takılması için firmalarla anlaşma yapılabilir.Asus , Acer , Dell vs..yaygınlaşması adına.
Merak ettiğim bir konuda acaba kartlarda donanımsalmı yoksa yazılımsalmı sorunlardan korkuluyor
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genelkurmay89 10 yıl

fx57

Dolayısıyla Larrabee için temkinli davranan ve bekle-göre stratejisi izleyeceği söylenen kart üreticileri için Intel'in "bundle" yaklaşımı ile işlemci, ekran kartı ve SSD üçlüsünü paket olarak daha uygun fiyatlarla vermeyi planladığı söyleniyor.




intel ve uygun fiyat güldürmeyin beni allah aşkına
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ahmetkep 10 yıl
ekran kartı ayrı olarakta satılmalı.eğer sadece 3'lü olarak satmaya çalışırlarsa saçma olur.
fermi ve r800 e kafa tutmayı düşünürken ilk örneklerdeki hatalar yüzünden 2 yıl sabredecek olmaları tuhaf geldi.Demekki 2 yıl daha larrabee den millet korkmalı.herhangi bir teknik sorun bir aksaklık çıkmasını istemez müşteri.
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