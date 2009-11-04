Intel Larrabee için zemin yokluyor; İşlemci, ekran kartı, SSD paketi gündeme gelebilir

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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisini pazara sunan AMD'den sonra gözler Fermi mimarisi için Nvidia'ya çevrilmiş olsa bile 2010'un asıl büyük sürprizi Intel'den gelebilir. Bilindiği üzere firma son birkaç yıldır milyonlarca dolarlık geliştirme bütçesi ile Larrabee kod adlı harici ekran kartı projesi üzerinde çalışıyor. Özellikle son dönemde çalışan örnekleriyle bazı tanıtım demoları gösterilmiş olsa bile Larrabee için Intel tarafından en azından şu ana kadar açıklanmış somut herhangi bir model bilgisi bulunmuyor ayrıca firmanın hazırlanan ilk birkaç tasarımda umduğunu bulamadığı da iddia ediliyor.

CPU ve GPU tasarımlarındaki avantajlı noktaları tek bir çatı altında harmanlayan çok çekirdekli Larrabee mimarisiyle ilgili olarak ortaya atılan son iddiada ise Pat Gelsinger'ın ayrılışında rafa kaldırılan Larrabee tasarımlarının etkisi olduğu söylenmişti. Ancak yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Intel çalışmalarına devam ediyor ve Larrabee tabanlı ilk grafik kartlarını 2010 yılında pazara sunmayı hedefliyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel tepe yöneticisi Paul Otelli yaptığı son Çin seyahatinde ekran kartı üreticileriyle görüştüğü ve tercihli fiyat yaklaşımı hakkında bilgi verdiği belirtiliyor.

Pazara sunulacak Larrabee tabanlı ilk modelin 32 çekirdekli olması beklenirken, Intel yüksek performans segmentinde ATi R800 ve Nvidia Fermi'nin rakibi olmayı hedefliyor. Ancak ekran kartı üreticilerinin ilk örneklerdeki hatalar yüzünden pazarda rekabetçi olabilecek bir düzeye gelmesinin iki yıl alacağı öngörüsünde bulunuyorlar. Dolayısıyla Larrabee için temkinli davranan ve bekle-göre stratejisi izleyeceği söylenen kart üreticileri için Intel'in "bundle" yaklaşımı ile işlemci, ekran kartı ve SSD üçlüsünü paket olarak daha uygun fiyatlarla vermeyi planladığı söyleniyor.