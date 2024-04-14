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    Anlık Bildirim

    Intel ve AMD’ye büyük darbe: Çin, yabancı çip kullanımını kısıtlıyor

    Çin, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketlerine yabancı çip kullanımını durdurma talimatı verdi. Bu hamle AMD ve Intel için önemli bir pazar kaybı anlamına geliyor.
    Intel, AMD, Çin Tam Boyutta Gör
    Çin'in ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketlerine yabancı çip kullanımını durdurma talimatı verdiği bildiriliyor. Aktarılanlara göre Çin, bu yılın başlarında telekom sistemlerinin 2027 yılına kadar yerli işlemcilere geçmesi için direktif verdi. Bu gelişme, dünyanın en önemli çip üreticileri olan ABD'li Intel ve Advanced Micro Devices'ı (AMD) doğrudan etkileyecek.

    Intel ve AMD’ye Çin darbesi

    Çin’in bu hamlesini iki farklı açıdan yorumlamak gerekiyor. İlk olarak bu hamle, ABD’nin Çin’e yönelik ticari yaptırımlarına bir yanıt olarak okunabilir. İkinci olarak ise Çin, bir süredir batı yapımı teknolojilere karşı bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Çin’in bu çabaları neredeyse tüm endüstri alanlarında uygulanıyor. Dolayısıyla işlemci teknolojileriyle birlikte yüksek teknoloji ve enerji gibi alanlarda da Çin’in benzer azaltım veya kısıtlama hamleleri bulunuyor.

    Bu bağlamda Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı’nın devlete ait mobil operatörlere ağlarını Çinli olmayan yarı iletkenler açısından incelemelerini ve bunları değiştirmek için zaman çizelgelerini belirlemelerini emretti. Bu şirketler arasında China Mobile ve China Telecom da bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Çin, geçtiğimiz aylarda Intel ve AMD'nin devlete ait kişisel bilgisayar ve sunuculardan çıkarılması için yönergeler de yayınlamıştı.

    İlk bakışta Çin’in hamlesi AMD ve Intel üzerinde büyük etki yaratmayacak gibi dursa da aslında etki görünenden büyük olabilir. Zira Çin halkı ve diğer özel şirketler de devlet tarafından kısıtlanan teknolojilerden uzaklaşma eğilimine sahip. Bununla birlikte Çin, 2023 yılında Intel'in gelirlerinin yüzde 27'sini oluşturarak şirketin en büyük pazarı haline gelmişti. AMD ise geçen yıl satışlarının yüzde 15'ini Çin'den elde etti.

    ABD’nin yaptırımları devam ediyor

    Intel ve AMD’ye dev darbe: Çin, yabancı çip kullanımını kısıtladı Tam Boyutta Gör
    Ekim 2022'de ABD, Çin'in gelişmiş Amerikan çiplerine, özellikle de yapay zeka teknolojisi için kritik olanlara erişimini sınırlamak için ticaret kuralları getirmişti. Geçen yılın sonlarında ABD, Çin'e daha fazla yapay zeka çipi satışını engellemek için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurmuş ve bir önceki kurallardaki boşlukları kapatarak ticaret savaşlarının kapsamını genişletmişti. Bu kapsama farklı ülkeler de eklenmiş durumda: Hollanda ve Güney Kore, bazı ürünlerin Çin’e tedarikini engellemiş durumda.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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