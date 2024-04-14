Intel ve AMD’ye büyük darbe: Çin, yabancı çip kullanımını kısıtlıyor

Intel ve AMD’ye Çin darbesi
Çin’in bu hamlesini iki farklı açıdan yorumlamak gerekiyor. İlk olarak bu hamle, ABD’nin Çin’e yönelik ticari yaptırımlarına bir yanıt olarak okunabilir. İkinci olarak ise Çin, bir süredir batı yapımı teknolojilere karşı bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Çin’in bu çabaları neredeyse tüm endüstri alanlarında uygulanıyor. Dolayısıyla işlemci teknolojileriyle birlikte yüksek teknoloji ve enerji gibi alanlarda da Çin’in benzer azaltım veya kısıtlama hamleleri bulunuyor.
Bu bağlamda Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı’nın devlete ait mobil operatörlere ağlarını Çinli olmayan yarı iletkenler açısından incelemelerini ve bunları değiştirmek için zaman çizelgelerini belirlemelerini emretti. Bu şirketler arasında China Mobile ve China Telecom da bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Çin, geçtiğimiz aylarda Intel ve AMD'nin devlete ait kişisel bilgisayar ve sunuculardan çıkarılması için yönergeler de yayınlamıştı.
İlk bakışta Çin’in hamlesi AMD ve Intel üzerinde büyük etki yaratmayacak gibi dursa da aslında etki görünenden büyük olabilir. Zira Çin halkı ve diğer özel şirketler de devlet tarafından kısıtlanan teknolojilerden uzaklaşma eğilimine sahip. Bununla birlikte Çin, 2023 yılında Intel'in gelirlerinin yüzde 27'sini oluşturarak şirketin en büyük pazarı haline gelmişti. AMD ise geçen yıl satışlarının yüzde 15'ini Çin'den elde etti.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)