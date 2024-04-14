Intel ve AMD’ye büyük darbe: Çin, yabancı çip kullanımını kısıtlıyor

Tam Boyutta Gör Çin'in ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketlerine yabancı çip kullanımını durdurma talimatı verdiği bildiriliyor. Aktarılanlara göre Çin, bu yılın başlarında telekom sistemlerinin 2027 yılına kadar yerli işlemcilere geçmesi için direktif verdi. Bu gelişme, dünyanın en önemli çip üreticileri olan ABD'li Intel ve Advanced Micro Devices'ı (AMD) doğrudan etkileyecek.

Intel ve AMD’ye Çin darbesi

Çin’in bu hamlesini iki farklı açıdan yorumlamak gerekiyor. İlk olarak bu hamle, ABD’nin Çin’e yönelik ticari yaptırımlarına bir yanıt olarak okunabilir. İkinci olarak ise Çin, bir süredir batı yapımı teknolojilere karşı bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Çin’in bu çabaları neredeyse tüm endüstri alanlarında uygulanıyor. Dolayısıyla işlemci teknolojileriyle birlikte yüksek teknoloji ve enerji gibi alanlarda da Çin’in benzer azaltım veya kısıtlama hamleleri bulunuyor.

Bu bağlamda Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı’nın devlete ait mobil operatörlere ağlarını Çinli olmayan yarı iletkenler açısından incelemelerini ve bunları değiştirmek için zaman çizelgelerini belirlemelerini emretti. Bu şirketler arasında China Mobile ve China Telecom da bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Çin, geçtiğimiz aylarda Intel ve AMD'nin devlete ait kişisel bilgisayar ve sunuculardan çıkarılması için yönergeler de yayınlamıştı.

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İlk bakışta Çin’in hamlesi AMD ve Intel üzerinde büyük etki yaratmayacak gibi dursa da aslında etki görünenden büyük olabilir. Zira Çin halkı ve diğer özel şirketler de devlet tarafından kısıtlanan teknolojilerden uzaklaşma eğilimine sahip. Bununla birlikte Çin, 2023 yılında Intel'in gelirlerinin yüzde 27'sini oluşturarak şirketin en büyük pazarı haline gelmişti. AMD ise geçen yıl satışlarının yüzde 15'ini Çin'den elde etti.

ABD’nin yaptırımları devam ediyor

Tam Boyutta Gör Ekim 2022'de ABD, Çin'in gelişmiş Amerikan çiplerine, özellikle de yapay zeka teknolojisi için kritik olanlara erişimini sınırlamak için ticaret kuralları getirmişti. Geçen yılın sonlarında ABD, Çin'e daha fazla yapay zeka çipi satışını engellemek için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurmuş ve bir önceki kurallardaki boşlukları kapatarak ticaret savaşlarının kapsamını genişletmişti. Bu kapsama farklı ülkeler de eklenmiş durumda: Hollanda ve Güney Kore, bazı ürünlerin Çin’e tedarikini engellemiş durumda.

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Intel ve AMD’ye dev darbe: Çin, yabancı çip kullanımını kısıtladı