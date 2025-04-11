Intel CEO’su askeri bağlantıları olan Çinli şirketlere yatırım yaptı

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Tam Boyutta Gör Intel’in geçtiğimiz ay CEO’luk koltuğuna oturttuğu Lip-Bu Tan, Çin merkezli yüzlerce teknoloji şirketine yaptığı yatırımlarla tartışma konusu oldu. Reuters tarafından incelenen Amerikan ve Çin şirket kayıtlarına göre, Tan en az sekizi Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı olan 600’den fazla firmaya yatırım yaptı.

Gözler yeni CEO’nun üzerinde

Tan’ın, ABD’nin en büyük çip üreticisi olan ve Savunma Bakanlığı’yla milyar dolarlık projelere imza atan Intel’in başına getirilmesi, bazı yatırımcılar ve politika yapıcılar nezdinde endişelere yol açtı. Zira Tan’ın kurucusu olduğu San Francisco merkezli Walden International adlı girişim sermayesi firması, 2012’den bu yana Çin’in ileri teknoloji ve çip üretim sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce firmaya en az 200 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Tan’ın yatırımlarının bazıları doğrudan Çin ordusuna tedarik sağlayan şirketleri kapsıyor. Walden International, Çin Elektronik Kurumu (China Electronics Corporation – CEC) gibi, Trump döneminde yaptırımlara tabi tutulan PLA tedarikçileriyle de ortak yatırımlarda bulundu. Ayrıca Çin’in Hangzhou, Hefei ve Wuxi gibi teknoloji merkezlerindeki yerel hükümet fonlarıyla birlikte yürütülen yaklaşık 20 farklı fon ve ortak girişim dikkat çekiyor.

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Intel’in, ABD Savunma Bakanlığı’yla 3 milyar dolarlık çip üretim anlaşması bulunuyor ve şirket Pentagon’un çip geliştirme programlarında aktif rol oynuyor. Bu bağlamda Tan’ın geçmiş yatırımları, özellikle ulusal güvenlik odaklı projelerde şeffaflık ve güven sorularını beraberinde getiriyor.

Tan, bir yasağı delmemiş

Öte yandan Tan’ın vizyoner bir girişimci ve yatırımcı olduğunu söyleyenler ve onu destekleyenler de var. Zaten CEO olarak seçilmesinin nedenlerinden birisi de bu. Zira Tan, Çin’in en büyük çip dökümhanesi olan ve bugün ABD yaptırımları altında bulunan SMIC’in ilk yatırımcılarındandı. 2001’de SMIC’e yatırım yapan Tan, 2018’e kadar şirketin yönetim kurulunda yer aldı. Walden’ın SMIC’ten Ocak 2021’de tamamen çıktığı belirtiliyor.

ABD yasalarına göre, Çin ordusuyla bağlantılı şirketler yalnızca belirli yaptırım listelerinde yer aldıkları takdirde doğrudan yatırım yasağına tabi tutuluyor. Reuters, Tan’ın doğrudan bu listelerdeki şirketlere yatırım yaptığını gösteren bir kanıt bulamadı. Ancak siyasi iklimin giderek sertleştiği bu dönemde, Intel gibi savunma sanayisiyle iç içe geçmiş bir şirketin başındaki ismin Çin yatırımları, şeffaflık ve güvenlik açısından dikkatleri çekmeye yetiyor.

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