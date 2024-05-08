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    ABD, Huawei'nin ipini çekti: Intel ve Qualcomm’un çip satışı yasaklandı

    ABD, Çin'in teknoloji gücünü engellemek amacıyla Huawei'ye çip satışı için verilen bazı ihracat lisanslarını iptal etti. Bu bağlamda Intel ve Qualcomm’un çip satışı yasaklandı.
    ABD, Huawei'nin ipini çekti: İşlemci satışları yasaklandı Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Huawei ve Çin’e yönelik doğrudan yaptırımları geçtiğimiz gün güncellendi. ABD, aldığı karar doğrultusunda Huawei'ye çip satışı için verilen bazı ihracat lisanslarını iptal etti. Böylelikle Intel ve Qualcomm’un Huawei'ye çip satması yasaklanmış oldu. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Yaptığımız düzenlemelerin ulusal güvenliğimizi ve dış politika çıkarlarımızı en iyi şekilde nasıl koruyabileceğini sürekli olarak değerlendiriyoruz” denildi.

    Huawei’nin dizüstü işi ciddi etkilenecek

    Hatırlanacağı üzere Huawei, geçtiğimiz ay Intel’in üst düzey yapay zekalı Core Ultra 9 çipini kullanan MateBook X Pro dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Bu durum ABD’li yetkililerde ve muhaliflerde seslerin yükselmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz gün alınan bazı ihracat lisanslarının iptal edilme kararı da bu tabanda çok da büyük bir sürpriz olmadı.

    Huawei, 2019 yılından bu yanan ABD’nin ticaret kara listesine alınmış ve ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle ABD'li firmaların Çinli teknoloji devine 5G çipleri de dahil olmak üzere teknoloji satması yasaklanmıştı. 2020 yılın Huawei'ye yönelik çip kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve Amerikan çip üretim ekipmanlarını kullanan firmaların Huawei'ye yarı iletken satabilmeleri için lisans almaları zorunlu kılınmıştı. Intel’in ve Qualcomm’un böyle bir lisansı bulunuyordu.

    Huawei zaten kendi Çinli SMIC tarafında 7nm sürecinde üretilen Kirin 9000s ve 9010 yongalarını  ürettiği ve bunlara 5G yeteneği eklediği için Qualcomm’dan entegre devreler dışında gelişmiş yongalar almıyordu. Dolayısıyla bu yeni yasak ne Qualcomm’u ne de Huawei’yi etkileyecek.

    Öte yandan Intel tarafında ise Huawei’nin kaybı büyük olabilir. Bilindiği üzere Huawei’nin MateBook serisi Türkiye dahil pek çok ülkede satılıyor. Bu dizüstüler oldukça kaliteli ve fiyat olarak da rekabetçiler. Intel’in satışlarının durması küresel anlamda Huawei’nin dizüstü bilgisayar işini zora sokacak. Firma ilerleyen dönemlerde -elindeki çip stoğu bittiğinde- sadece anavatanına satış yapmaya başlayabilir. Son olarak ABD’nin SMIC özelindeki soruşturması da devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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