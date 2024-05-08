ABD, Huawei'nin ipini çekti: Intel ve Qualcomm’un çip satışı yasaklandı

Tam Boyutta Gör ABD’nin Huawei ve Çin’e yönelik doğrudan yaptırımları geçtiğimiz gün güncellendi. ABD, aldığı karar doğrultusunda Huawei'ye çip satışı için verilen bazı ihracat lisanslarını iptal etti. Böylelikle Intel ve Qualcomm’un Huawei'ye çip satması yasaklanmış oldu. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Yaptığımız düzenlemelerin ulusal güvenliğimizi ve dış politika çıkarlarımızı en iyi şekilde nasıl koruyabileceğini sürekli olarak değerlendiriyoruz” denildi.

Huawei’nin dizüstü işi ciddi etkilenecek

Hatırlanacağı üzere Huawei, geçtiğimiz ay Intel’in üst düzey yapay zekalı Core Ultra 9 çipini kullanan MateBook X Pro dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Bu durum ABD’li yetkililerde ve muhaliflerde seslerin yükselmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz gün alınan bazı ihracat lisanslarının iptal edilme kararı da bu tabanda çok da büyük bir sürpriz olmadı.

Huawei, 2019 yılından bu yanan ABD’nin ticaret kara listesine alınmış ve ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle ABD'li firmaların Çinli teknoloji devine 5G çipleri de dahil olmak üzere teknoloji satması yasaklanmıştı. 2020 yılın Huawei'ye yönelik çip kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve Amerikan çip üretim ekipmanlarını kullanan firmaların Huawei'ye yarı iletken satabilmeleri için lisans almaları zorunlu kılınmıştı. Intel’in ve Qualcomm’un böyle bir lisansı bulunuyordu.

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Huawei zaten kendi Çinli SMIC tarafında 7nm sürecinde üretilen Kirin 9000s ve 9010 yongalarını ürettiği ve bunlara 5G yeteneği eklediği için Qualcomm’dan entegre devreler dışında gelişmiş yongalar almıyordu. Dolayısıyla bu yeni yasak ne Qualcomm’u ne de Huawei’yi etkileyecek.

Öte yandan Intel tarafında ise Huawei’nin kaybı büyük olabilir. Bilindiği üzere Huawei’nin MateBook serisi Türkiye dahil pek çok ülkede satılıyor. Bu dizüstüler oldukça kaliteli ve fiyat olarak da rekabetçiler. Intel’in satışlarının durması küresel anlamda Huawei’nin dizüstü bilgisayar işini zora sokacak. Firma ilerleyen dönemlerde -elindeki çip stoğu bittiğinde- sadece anavatanına satış yapmaya başlayabilir. Son olarak ABD’nin SMIC özelindeki soruşturması da devam ediyor.

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