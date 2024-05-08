ABD, Huawei'nin ipini çekti: Intel ve Qualcomm’un çip satışı yasaklandı

Huawei’nin dizüstü işi ciddi etkilenecek
Hatırlanacağı üzere Huawei, geçtiğimiz ay Intel’in üst düzey yapay zekalı Core Ultra 9 çipini kullanan MateBook X Pro dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Bu durum ABD’li yetkililerde ve muhaliflerde seslerin yükselmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz gün alınan bazı ihracat lisanslarının iptal edilme kararı da bu tabanda çok da büyük bir sürpriz olmadı.
Huawei, 2019 yılından bu yanan ABD’nin ticaret kara listesine alınmış ve ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle ABD'li firmaların Çinli teknoloji devine 5G çipleri de dahil olmak üzere teknoloji satması yasaklanmıştı. 2020 yılın Huawei'ye yönelik çip kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve Amerikan çip üretim ekipmanlarını kullanan firmaların Huawei'ye yarı iletken satabilmeleri için lisans almaları zorunlu kılınmıştı. Intel’in ve Qualcomm’un böyle bir lisansı bulunuyordu.
Huawei zaten kendi Çinli SMIC tarafında 7nm sürecinde üretilen Kirin 9000s ve 9010 yongalarını ürettiği ve bunlara 5G yeteneği eklediği için Qualcomm’dan entegre devreler dışında gelişmiş yongalar almıyordu. Dolayısıyla bu yeni yasak ne Qualcomm’u ne de Huawei’yi etkileyecek.
Öte yandan Intel tarafında ise Huawei’nin kaybı büyük olabilir. Bilindiği üzere Huawei’nin MateBook serisi Türkiye dahil pek çok ülkede satılıyor. Bu dizüstüler oldukça kaliteli ve fiyat olarak da rekabetçiler. Intel’in satışlarının durması küresel anlamda Huawei’nin dizüstü bilgisayar işini zora sokacak. Firma ilerleyen dönemlerde -elindeki çip stoğu bittiğinde- sadece anavatanına satış yapmaya başlayabilir. Son olarak ABD’nin SMIC özelindeki soruşturması da devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.