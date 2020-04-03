Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu

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İşlemci devi Intel AMD’nin Renoir APU’larına karşı konumlandırdığı Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu. Yongalar yüksek frekansıyla dikkat çekerken Skylake'ten bu yana kullanılan Sunny Cove mimarisi ve 14 nm+++ süreci tepki çekmeye devam ediyor.

Core i9-10980HK 5.3 GHz'e ulaşabiliyor

Tepe model Core i9-10980HK 8 çekirdek 16 izlekli yapıda 16 MB önbellekle desteklenmiş. TDP düşük tutulmak amacıyla taban frekansı 2.4 GHz olarak belirlenen Core i9 çözümü tek çekirdeğiyle 5.3 GHz’e ulaşabiliyor.

Yonganın TDP değeri Comet Lake-H ailesinin geri kalanında da olduğu gibi 45 watt seviyesinde. Bellek tarafında ise Intel tüm modellerde DDR4-2933 MHz bellek desteği sunmuş. Ayrıca yeni platformda tek hız aşırtmaya müsait model de Core i9-10980HK.

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Sınıflandırma kafa karıştırabilir

Core i7 ailesinde mavi takım ilginç bir stratejiye giderek hem 6/12 hem de 8/16 yongalara yer vermiş. 8/16 modeller 16 MB önbellek taşırken 6/12 çözümlerde 12 MB önbelleğe yer verilmiş.

Core i5 sınıfında ise 2 seçenek sunulurken her iki yonga da 4/8 yapıda ve 8 MB önbelleği kullanacak şekilde tasarlanmış. Ek olarak Intel’in Core i5 10xxxH ailesinde Thermal Velocity Boost’u kırpması da dikkatlerden kaçmıyor.

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Intel bağalabilirlik kanadında Wi-Fi 6 ve Thunderbolt 3 ile modernize ettiği platformda tüm yongalara Optane bellek desteği ekleyerek yüksek performansı giriş segmentinde dahi erişilebilir hale getirmiş.

Ayrıca Bkz. "MSI Dizüstülerde Kampanya Fırtınası !"

Son olarak Intel® Adaptix™ Dynamic Tuning Technology’nin yanı sıra XTU üzerinden performans iyileştirmesine açık modeller önümüzdeki günlerde ilk dizüstülerle birlikte kullanıma sunulacak.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-10th-gen-core-comet-lake-h-mobile-processor-lineup-launches-with-up-to-8-cores.html

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