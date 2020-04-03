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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu

    Yarıiletken üreticisi Intel mobil kanada konumlandırdığı modellerini duyurdu. Çözümler çekirdek sayılarıyla ve frekanslarıyla ön plana çıkıyor.
    5 gün
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu
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    İşlemci devi Intel AMD’nin Renoir APU’larına karşı konumlandırdığı Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu. Yongalar yüksek frekansıyla dikkat çekerken Skylake'ten bu yana kullanılan Sunny Cove mimarisi ve 14 nm+++ süreci tepki çekmeye devam ediyor.

    Core i9-10980HK 5.3 GHz'e ulaşabiliyor

    Tepe model Core i9-10980HK 8 çekirdek 16 izlekli yapıda 16 MB önbellekle desteklenmiş. TDP düşük tutulmak amacıyla taban frekansı 2.4 GHz olarak belirlenen Core i9 çözümü tek çekirdeğiyle 5.3 GHz’e ulaşabiliyor.

    Yonganın TDP değeri Comet Lake-H ailesinin geri kalanında da olduğu gibi 45 watt seviyesinde. Bellek tarafında ise Intel tüm modellerde DDR4-2933 MHz bellek desteği sunmuş. Ayrıca yeni platformda tek hız aşırtmaya müsait model de Core i9-10980HK.

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    Sınıflandırma kafa karıştırabilir

    Core i7 ailesinde mavi takım ilginç bir stratejiye giderek hem 6/12 hem de 8/16 yongalara yer vermiş. 8/16 modeller 16 MB önbellek taşırken 6/12 çözümlerde 12 MB önbelleğe yer verilmiş.

    Core i5 sınıfında ise 2 seçenek sunulurken her iki yonga da 4/8 yapıda ve 8 MB önbelleği kullanacak şekilde tasarlanmış. Ek olarak Intel’in Core i5 10xxxH ailesinde Thermal Velocity Boost’u kırpması da dikkatlerden kaçmıyor.

    Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu
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    Intel bağalabilirlik kanadında Wi-Fi 6 ve Thunderbolt 3 ile modernize ettiği platformda tüm yongalara Optane bellek desteği ekleyerek yüksek performansı giriş segmentinde dahi erişilebilir hale getirmiş.

    Ayrıca Bkz. "MSI Dizüstülerde Kampanya Fırtınası !"

    Son olarak Intel® Adaptix™ Dynamic Tuning Technology’nin yanı sıra XTU üzerinden performans iyileştirmesine açık modeller önümüzdeki günlerde ilk dizüstülerle birlikte kullanıma sunulacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-10th-gen-core-comet-lake-h-mobile-processor-lineup-launches-with-up-to-8-cores.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 4 gün
    Allah belanı versin Intel



    3 sene once Gta 5 te 70 80 fps kesintisiz alırken simdi 65 70 fps kesintili aliyorum. İslemci darbogaz yapıyor.



    ama Hala inteli savunan var aw



    Dolandirilmayi seviyor bizim millet
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    Uzkdur (xxxxx xxxx) 5 gün
    Laptobum sadece işimi görmesin aynı zamanda kışın evimi de isitsin diyorsanız Intel bu konuda 100+ derecelerle biçilmiş kaftan. Fena mı? Doğalgaz kullanmazsiniz 😁
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    Morichannnn (Akın Özer) 5 gün
    Intel tekrardan pişirip pişirip önümüze koyuyor. 5.3 GHz‘i normal bir kasada kaç saniye tutabilirler ki? Beni üzen AMD’nin işlemcilerini güçlü OEM bilgisayarlarda bu sene görememek. Tamam Intel’in işlemcileri güzel, ama daha fazla ısı üretiyorlar, enerji tüketiyorlar. Ayrıca fiyatlandırma konusunda ise hiç adil değiller. 1100€’luk laptopda gelen Ryzen 7 4800H, i9-9980HK çok yakın bir seviyede. Umarım anlatabilmişimdir.
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    BekirTemel (Bekir ) 5 gün Morichannnn
    AMD nın önünü kapamışlar çok net, lakin bu 4000 serisi ile tüketici talepleri karşısında geri adım atılır yada Intel yapacağı en iyi hamleyi yapıp tekrar mücadelede öne geçer, fiyat iyice uçabilir o zaman ama yapacak bir şey yok
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