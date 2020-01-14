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    22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor

    18 çekirdekli Intel Core i9-10980XE işlemcisinden alınan geri dönüşler Intel'i tatmin etmeyince bu kez 22 çekirdekli Core i9-10990XE kartını oynamaya karar verdi.
    1 hf.
    3,4b
    1
    30
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor

    AMD'nin CES 2020 fuarında yaptığı gövde gösterisinden sonra Intel cephesinde işler biraz karışmaya başladı. Onuncu nesil masa üstü işlemcilerin enerji tüketiminde verimliliğin yakalanamaması nedeniyle bir müddet ertelendiği gündeme gelmişti. Bunun üzerine Core-X cephesinden bir hamle gelebilir.

    Intel Core i9-10990XE özellikleri ve fiyatı

    Ekim ayında tanıtılan Cascade Lake-X tabanlı Core-X işlemci serisinde 4 model yer alıyor ve 18 çekirdeğe kadar ölçekleniyordu. AMD'nin ilk etapta tanıtılan 24 çekirdekli Threadripper işlemcisine karşı 18 çekirdekli Intel Core i9-10980XE ile cevap verileceği tahmin ediliyordu.

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    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    Ne var ki CES 2020 sonrasında Intel'in Core i9-10980XE eleştirilerinden memnun olmadığı ve 22 çekirdekli yeni silahını çekeceği konuşuluyor. Intel Core i9-10990XE işlemcisi 22 çekirdek ve 44 izlek birimi ile üst seviyede yeni bir soluk almayı planlıyor.

    Henüz doğrulama aşamasında olan ve üretici ortakların haberdar edildiği yeni işlemcide XCC zarı kullanılıyor. Normalde ilk işlemcilerde yüksek çekirdek sayısı anlamına gelen HCC yonga zarı kullanılıyordu ancak 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebildiği için Core i9-10990XE ile birlikte ekstrem çekirdek sayısı yonga zarına geçiş olacak.

    22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor
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    Yeni işlemci 4GHz taban hızına sahip ve tüm çekirdekler 5GHz hızını aşabiliyor. Seviye 3 bellek ise 30.25MB seviyesinde. Bu denli canavar bir işlemci haliyle 380W sınırına dayanıyor. Soketten ise 1000W enerji çekeceği tahmin ediliyor. Eğer Intel kutu içerisine bir soğutucu koymazsa sistemleri trafoya çevirebilir.

    Yeni işlemcinin Cinebench r20 testlerinde 14000 puana eriştiği ve Ryzen Threadripper 3960X işlemcisinin önüne geçtiği ifade ediliyor. Intel'in 1500$-2000$ arasında bir yere konumlayacağı dile getiriliyor.



    https://wccftech.com/intel-core-i9-10990xe-22-core-380w-5-ghz-all-core-cpu-rumor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Feyzuli 1 hf. en beğenilen
    6 petek tak su soğutma sistemi diye tüm evi ısıtır. Banyo yapmak istediğin zaman chrome açsan yeter.
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    eskibirkurt 1 hf.
    intelden yepyeni hizmet. çok amaçlı pc. ister mangal yap ister render.

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    bkadem 1 hf.
    Bu işlemciyi soğutmak için derin dondurucudan kasa yapmak gerekiyor.
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    Hakimutata Insane 1 gün
    lol AMD ile intel yeni işlemcilerde, baya güç tüketiyor. hani işlemciler tamam desen soğutucusu yok piyasada neyle sogutacaz bu işlemcileri dipfrizleremi sokucaz vay arkadaş nasıl bir sistem topluyacam ben 2gun sonra kafam allak bullak oldu valla.
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    vamp 4 gün
    İntelin bir süre işlemci çıkarmaması gerekiyor. Yenilgiyi artık kabul etmeli
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    fotifoti 4 gün
    380w görünce gerisini okumadım :D
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Gelsin farketmez. Bir Threadripper tarafından tokatlanacaktır.
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    brokengineer 1 hf.
    Artık intel işlemci alıp satarken "üstad aylık kaç kwh yakıyor" diye soracağız gibi. İşin daha rezil yanı intel 22c 44t işlemciyi 380w tdp ile sunarken, amd tr 3990x yani 64c 128t işlemcisini 280w tdp ile piyasaya sunması.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    eskibirkurt 1 hf. brokengineer
    3990x'in fiyat/performans oranı en yakın intel rakibi ile kıyaslandığında tam anlamıyla abardı

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    kaptan666 1 hf.
    1.12 V ile 5.0Ghz yapıyor ise su soğutmaya bile gerek yok. Noctua n14 bile fazlasıyla yeter
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    Evil.Morty 1 hf. kaptan666
    Mühendislik örneklerinde her zaman düşük voltajla çalışır. Retail satışta voltajı kaba hesapla 10%~ arttırman gerekiyor.
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    PeTeRPaNN 1 hf.
    Ülkede elektrik pahalı. Hani bedavaya verseler al kullan diye alırım köşeye koyar severim. Takıp çalıştırmaya hem cesaretim hem de cüzdanım yetmez
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    DH Misafiri 1 hf.
    1000 watt, ütü pres makinesine bağla, gömlek pantolon için extra ütü çalıştırma, yoksa elektrik faturalarını uçuracak intel
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    eskibirkurt 1 hf.
    intelden yepyeni hizmet. çok amaçlı pc. ister mangal yap ister render.

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    hikmetg 1 hf.
    1000 watt çok çok fazla. Ufo 1500 watt ... elektrik fiyatları da can yakar seviyedeyken intelin işi olmaz. Amd aldı başını gidiyor.
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