22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor

AMD'nin CES 2020 fuarında yaptığı gövde gösterisinden sonra Intel cephesinde işler biraz karışmaya başladı. Onuncu nesil masa üstü işlemcilerin enerji tüketiminde verimliliğin yakalanamaması nedeniyle bir müddet ertelendiği gündeme gelmişti. Bunun üzerine Core-X cephesinden bir hamle gelebilir.

Intel Core i9-10990XE özellikleri ve fiyatı

Ekim ayında tanıtılan Cascade Lake-X tabanlı Core-X işlemci serisinde 4 model yer alıyor ve 18 çekirdeğe kadar ölçekleniyordu. AMD'nin ilk etapta tanıtılan 24 çekirdekli Threadripper işlemcisine karşı 18 çekirdekli Intel Core i9-10980XE ile cevap verileceği tahmin ediliyordu.

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Ne var ki CES 2020 sonrasında Intel'in Core i9-10980XE eleştirilerinden memnun olmadığı ve 22 çekirdekli yeni silahını çekeceği konuşuluyor. Intel Core i9-10990XE işlemcisi 22 çekirdek ve 44 izlek birimi ile üst seviyede yeni bir soluk almayı planlıyor.

Henüz doğrulama aşamasında olan ve üretici ortakların haberdar edildiği yeni işlemcide XCC zarı kullanılıyor. Normalde ilk işlemcilerde yüksek çekirdek sayısı anlamına gelen HCC yonga zarı kullanılıyordu ancak 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebildiği için Core i9-10990XE ile birlikte ekstrem çekirdek sayısı yonga zarına geçiş olacak.

Tam Boyutta Gör

Yeni işlemci 4GHz taban hızına sahip ve tüm çekirdekler 5GHz hızını aşabiliyor. Seviye 3 bellek ise 30.25MB seviyesinde. Bu denli canavar bir işlemci haliyle 380W sınırına dayanıyor. Soketten ise 1000W enerji çekeceği tahmin ediliyor. Eğer Intel kutu içerisine bir soğutucu koymazsa sistemleri trafoya çevirebilir.

Yeni işlemcinin Cinebench r20 testlerinde 14000 puana eriştiği ve Ryzen Threadripper 3960X işlemcisinin önüne geçtiği ifade ediliyor. Intel'in 1500$-2000$ arasında bir yere konumlayacağı dile getiriliyor.

https://wccftech.com/intel-core-i9-10990xe-22-core-380w-5-ghz-all-core-cpu-rumor/

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