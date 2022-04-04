Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel’den Mac Studio’ya rakip

    Intel NUC Studio 12 Pro mini PC konsepti Apple Mac Studio karşısına çıkıyor. Çok güçlü işlemcileri olmasa da taşınabilir bir iş istasyonu alternatifi şeklinde.  
    Oy Ver

    Intel NUC Studio 12 Pro
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın mini bilgisayar sınıfında performans rekorları kıran Mac Studio ürünü pazarda kendisine yer aramaya başlarken Intel’den cevap gecikmedi. Intel NUC serisi Studio üyesine kavuşuyor. 

    Intel NUC Studio 12 Pro neler sunacak?

    Intel NUC Studio 12 Pro adıyla pazarlanacak olan yeni NUC modeli Alder Lake P serisi mobil işlemciler ile donatılacak. 4P+8E çekirdekli ve 96 grafik birimli Core i7-1270P vPro  işlemcisi tepede yer alırken Core i5-1250P, Core i5-1240P, Core i3-1220P vPro seçenekleri de mevcut. Sadece Core i3 işlemcisi Intel UHD grafikler barındırıyor. Enerji tüketimi 28W-64W arasında. 

    GaN tabanlı güç kaynağı ile daha verimli enerji tüketimi sunacak olan kasada DDR4 3200 C22 RAM desteği, PCIe 4.0 x4 M.2 SSD slotu, AX211 WIFI6E M.2 kartı, USB Tip-C girişleri ve ekstra 2.5 inç SATA sürücüsü bulunuyor. 

    En tepe seçenekte Intel Core i5-12400 ile benzer bir performans elde ediliyor. Grafik tarafı ise önceki nesil ile pek farklı değil. Yeni soğutma modülünün daha sessiz çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Intel NUC Studio 12 Pro için henüz bir tanıtım tarihi açıklanmadı. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız