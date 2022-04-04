Intel’den Mac Studio’ya rakip

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Apple’ın mini bilgisayar sınıfında performans rekorları kıran Mac Studio ürünü pazarda kendisine yer aramaya başlarken Intel’den cevap gecikmedi. Intel NUC serisi Studio üyesine kavuşuyor.

Intel NUC Studio 12 Pro neler sunacak?

Intel NUC Studio 12 Pro adıyla pazarlanacak olan yeni NUC modeli Alder Lake P serisi mobil işlemciler ile donatılacak. 4P+8E çekirdekli ve 96 grafik birimli Core i7-1270P vPro işlemcisi tepede yer alırken Core i5-1250P, Core i5-1240P, Core i3-1220P vPro seçenekleri de mevcut. Sadece Core i3 işlemcisi Intel UHD grafikler barındırıyor. Enerji tüketimi 28W-64W arasında.

Intel Alder Lake P işlemciler detaylandı 1 ay önce eklendi

GaN tabanlı güç kaynağı ile daha verimli enerji tüketimi sunacak olan kasada DDR4 3200 C22 RAM desteği, PCIe 4.0 x4 M.2 SSD slotu, AX211 WIFI6E M.2 kartı, USB Tip-C girişleri ve ekstra 2.5 inç SATA sürücüsü bulunuyor.

En tepe seçenekte Intel Core i5-12400 ile benzer bir performans elde ediliyor. Grafik tarafı ise önceki nesil ile pek farklı değil. Yeni soğutma modülünün daha sessiz çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Intel NUC Studio 12 Pro için henüz bir tanıtım tarihi açıklanmadı.



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