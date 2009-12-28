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Intel: Orta segmentte müthiş bir oyun deneyimi sunacağız

9 yıl
42,3b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel: Orta segmentte müthiş bir oyun deneyimi sunacağız
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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini 3 Ocak'ta yapacağı lansman ile duyurmaya hazırlanıyor. Clarkdale kod adını taşıyan ve modeline göre Core i3 veya Core i5 serisi altında sunulacak yeni işlemcilerin tamamı çift çekirdekli yapıda olacak. İkinci jenerasyon Nehalem olarak ta yorumlanan Westmere mimarisinin güç vereceği işlemciler, endüstride ilk defa entegre grafik birimine de sahip olacaklar. Intel her ne kadar Larrabee projesinin masaüstü ayağını şimdilik bilinmeyen bir geleceğe ertelemiş olsa da firma, 32nm işlemcilerinde yer verdiği entegre grafik biriminin performansından emin.

Bilindiği üzere Intel'in mevcut ürün gamında yer alan en güçlü grafik çözümü G45 çipsetiyle gelen, DirectX 10 destekli GMA X4500 HD. 32nm işlemcilerinde kullanılan entegre birim ise GMA X4500 HD'nin geliştirilmiş bir modeli zira işlem ünitesinin sayısını 10'dan 12'ye çıkartan Intel aynı zamanda hem 3. jenerasyon unified shader mimarisine geçti hem de video hızlandırma yeteneklerini de geliştirdi. İşlemci modeline göre çalışma frekansları değişmekte olan yeni grafik birimi için henüz kapsamlı incelemeler yayımlanmadı ama Uzakdoğu kaynaklı resmi olmayan test sonuçları, Intel'in iddialı geldiğine işaret ediyor.

Entegre grafik hızı en düşük işlemci olan Pentium G6950 ile gerçekleştirilen grafik testlerinde yeni nesil grafik biriminin, AMD'nin Radeon HD 4350, Nvidia'nın ise GeForce G210 modelinden daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Kapsamlı testler yayımlanmadığı için henüz tablo tam olarak çizilemiyor ancak iddia edilen sonuçlar göz önüne alındığında Intel, adet anlamında üreticilerin en yüksek satışı gerçekleştirdiği maliyet odaklı ekran kartı pazarına yeni işlemcileriyle birlikte yeni bir boyut kazandıracak gibi zira Intel entegre grafik özellikli yeni işlemcileriyle, orta segmentte müthiş bir oyun performansı sunacaklarını iddia ediyor.


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***Leopard*** 9 yıl
Ofis bilgisayarına olur...
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caneker 9 yıl
Hiç bişey olmaz.
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beytekin45 9 yıl
32 nm lik işlemcilerin tamamı çift çekirdek yanlız; AMD nin ekonomik 4 çekirdekleriyle nasıl rekabet edecekler. Bu gün yeni bir sistem toplamak isteyen biraz bilinçli bir insan 60-70 $ seviyelerinde intel çift çekirdekli bir sistem mi toplar, yoksa 100$ seviyesinde AMD 4 çekirdekli bir sistem toplar. Ayrıca İntelin grafik işlemcisi intelin hangi ekran kartıyla hybrit oluşturacak; nvidia ve AMD intele gel bizim kartlarla hybrit yap mı diyecek, güldürmeyin.
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CoreXXX 9 yıl
açıkcası test sonuçlarından sonra biraz düşüncem değişti, tabi eğer testler nvidianın testleri gibi balon çıkmazsa
şöyle düşünürsek gt210 50 dolar gibi bir fiyat
4350 40 dolar
en ucuz core i3 102 dolar (kdv ekleyerek yazdım)
yani bu işlemcinin üstündeki grafik yongası bunlardan iyiyse 50 dolar civarına işlemci alacaz.
4350 gibi bir kart her oyunu açıyorsa intelinki hayli hayli açar yani.ve çoğu orta sınıf ve bütcesi az kullanıcıya yeter. herkes günün sekiz saati oyun oynamıyor ve çok yüksek detaylara ihtiyacı yok.hepimizin evindeded full hd yok. genelde 19 1280x1024 ve 1440x900 çoğunlukta.
bu yüzden çoğu kullanıcıya yetecek seviyede bence ve bu yonda daha en ucuzu, üsttekiler dahada yüksek. hadi bakalım canlıtestlerini görelim bi tabi daha iyi.
ama anakart fiyatları çok pahalı olursa orasını bilemem.
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hapocod 9 yıl
tutmaz bu
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CoreXXX 9 yıl
resident evilmi tepedeki yoksa onun 5 imi, resident evilse onu 4 sene önceki 690g yongasetide çalıştırıo zaten:)
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yc#1 9 yıl
@Batuist
İlk yayınlanan değerler entegre grafik çekirdeğinin hızaşırtmaya fazla engel olmayacağını gösteriyor.
donanimhaber.com/...
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Batuist 9 yıl
ayrı bir yongada olmasını tercih ederdim.. Eğer işlemcinin yüksek oc potansiyeli varsa entegre grafik biriminin buna ayak bağı olacağı aşikar.. hem çektiği güç hemde yaydığı ısı ile..
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aydogdu1453 9 yıl
intel hikaye anlatmatı bıraksın orta segmente müthiş oyuncu deneyimi sunacakmış pehh zamanında o sözleri biz çok duduk intel sen bir halt yiyemezsin bu pazarın 2 tane piskopat şirketi vat ati-amd ve nvidia sen o kartlarla sadece süper mario oynatırsın gerci o da süpheli açıp açmayacagı :)
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sadtneverdie 9 yıl
bu sonuçlar doğruysa ne diyeceksiniz nerak ediyorum?
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tahir40 9 yıl
Ya ondan 12ye çıkarsa ne olacak? Millet 3200 stream işlemcili ekran kartı üretiyor :P Tabiki amacım en iyi masaüstü ekran kartıyla onboard bi kartı karşılaştırmak değil ama 12 ve 3200ü oranlarsak ufak bi fikir verebilir performans hakkında. Bir de bu intelin isimlendirme politikası... HD 4500 müş gibi millete kaktırmak. Bari ortaya işe yarar bişi koyamadın, millete kaktırıp pazar kaybetme.
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EXcom_Zkko 9 yıl
Oyunu falan geçsin önce Intel. "Driver nedir, ne işe yarar, VGA'da driver'ın önemi" gibi konulara biraz göz atsın..
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fx57 9 yıl
@Father Torque, esasında bu durum ihtiyaçlar ve bütçe ekseninde değişkenlik gösterebilir. Zira 32nm işlemcilerde zaten grafik birimi işlemciye entegre gelecek yani bu işlemcilere alacaksanız isteseniz de istemeseniz de grafik biriminiz de olacak. 32nm için en ucuz işlemci Pentium G6950 olacak ki fiyatı 87$. GeForce G210'un fiyatı ise yaklaşık 50$. Test sonuçları doğru ise hem yüksek overclock potansiyeline sahip, 32nm yeni nesil bir işlemci, GeForce G210 ayarında bir ekran kartı hem de toplamda daha az güç tüketimi gibi kazanımlar da elde edebilirsiniz. Eğer H55 çipsetli ekonomik anakartlar yaygınlaşırsa ve grafik performansı denildiği gibiyse kurumlar ve bütçesi dar kullanıcılar için ciddi bir alternatif olabilir.
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