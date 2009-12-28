Intel: Orta segmentte müthiş bir oyun deneyimi sunacağız

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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini 3 Ocak'ta yapacağı lansman ile duyurmaya hazırlanıyor. Clarkdale kod adını taşıyan ve modeline göre Core i3 veya Core i5 serisi altında sunulacak yeni işlemcilerin tamamı çift çekirdekli yapıda olacak. İkinci jenerasyon Nehalem olarak ta yorumlanan Westmere mimarisinin güç vereceği işlemciler, endüstride ilk defa entegre grafik birimine de sahip olacaklar. Intel her ne kadar Larrabee projesinin masaüstü ayağını şimdilik bilinmeyen bir geleceğe ertelemiş olsa da firma, 32nm işlemcilerinde yer verdiği entegre grafik biriminin performansından emin.

Bilindiği üzere Intel'in mevcut ürün gamında yer alan en güçlü grafik çözümü G45 çipsetiyle gelen, DirectX 10 destekli GMA X4500 HD. 32nm işlemcilerinde kullanılan entegre birim ise GMA X4500 HD'nin geliştirilmiş bir modeli zira işlem ünitesinin sayısını 10'dan 12'ye çıkartan Intel aynı zamanda hem 3. jenerasyon unified shader mimarisine geçti hem de video hızlandırma yeteneklerini de geliştirdi. İşlemci modeline göre çalışma frekansları değişmekte olan yeni grafik birimi için henüz kapsamlı incelemeler yayımlanmadı ama Uzakdoğu kaynaklı resmi olmayan test sonuçları, Intel'in iddialı geldiğine işaret ediyor.

Entegre grafik hızı en düşük işlemci olan Pentium G6950 ile gerçekleştirilen grafik testlerinde yeni nesil grafik biriminin, AMD'nin Radeon HD 4350, Nvidia'nın ise GeForce G210 modelinden daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Kapsamlı testler yayımlanmadığı için henüz tablo tam olarak çizilemiyor ancak iddia edilen sonuçlar göz önüne alındığında Intel, adet anlamında üreticilerin en yüksek satışı gerçekleştirdiği maliyet odaklı ekran kartı pazarına yeni işlemcileriyle birlikte yeni bir boyut kazandıracak gibi zira Intel entegre grafik özellikli yeni işlemcileriyle, orta segmentte müthiş bir oyun performansı sunacaklarını iddia ediyor.