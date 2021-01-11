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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak

    Aylardır merakla beklediğimiz gün geldi. Intel yeni mimariye geçiş yaptığı 14 nm+++ Rocket Lake işlemci ailesini duyurdu. Ufak bir kıyaslamaya da yer veren firma kendinden emin görünüyor.
    11 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,1b
    4
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak
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    Mavi ekip aradan geçen yılların ardından nihayet yeni mimariye geçiş yaptı. CES 2021’deki etkinliğinde yeni işlemci ailesini duyuran firma pazardaki koşullara ayak uydurmaya çalışıyor.

     

    İspanyalı bir kaynağın paylaşımına göre Intel CES 2021’de Rocket Lake işlemci ailesine resmiyet kazandırdı. %14 IPC artışı sunacak yeni yongalar Cypress Cove çekirdekleriyle geliyor.

    8/16 Intel işlemcisi %6 önde

    Tanıtımda üst seviye 8/16 işlemcisiyle AMD’nin 12/24 Ryzen 9 5900X’ini RTX 3080 eşliğinde Metro Exodus’ta karşılaştıran firmaya göre kendi çözümü %6’lık farkla önde. Intel’in ilerleyen dönemde Ryzen 9 5950X’in karşısına bir yonga konumlandırıp konumlandıramayacağı ise bilinmiyor.

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    Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak
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    11. nesil Core işlemcilerin performansın yanı sıra getireceği en büyük yenilikse AMD’nin hali hazırda giriş segmente kadar indirmeyi başardığı PCIe 4.0 standartı. 20 PCIe 4.0 kanalı sunacak Rocket Lake yongaları ayrıca yeni yapay zeka yetenekleriyle de zenginleştirilmiş.

     

    Üretim süreci başlığında üzücüdür, AMD'nin 7 nm'yi terketmeye hazırlandığı şu günlerde Intel halen 14 nm+++ noduna devam edecek. Diğer taraftan Rocket Lake işlemciler LGA 1200 soketiyle gelecek. Mevcut anakartlara gerekli yamaların yayınlanacağını daha önceden paylaşmıştık.

    Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak
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    Ayrıca Bkz. "Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir"

    Son olarak Intel’in Rocket Lake tanıtımı hakkında  elimizde bir hayli kısıtlı bilgi mevcut. Yongalar ve fiyatlandırmalar için önümüzdeki ayları beklememiz gerekeceğe benziyor.



    Kaynakça https://www.geeknetic.es/Noticia/20888/Intel-anuncia-los-procesadores-de-sobremesa-Rocket-Lake-S-de-11a-generacion-con-un-14-mas-de-IPC-y-PCIe-40.html https://www.techpowerup.com/277081/intel-showcases-11th-gen-core-rocket-lake-s-cpu-vs-undisclosed-12-core-amd-ryzen-boasts-of-higher-average-framerates Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
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    sething (sething ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    intel daha fazla soba üretmesin.

    yaz geldi zaten.üstelik küresel ısınmada cabası.

    amd ye yatırım yapsın.
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    Charaznable (Char Aznable) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    14+++++++++++++++
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    14 nm+++ üretim teknolojisi ile hazırlanan bu işlemciyi alan adamın aklından şüphe duyarım. (kendi düşüncem)
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    2019daDHyekatilmak 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yekabet iyidiy
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    Gökay16 (Gökay Genç) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu nesilleri çok para harcamadan geçirmek lazım zira intel bir sonraki nesilde anakart ve soket değiştirip 10nm altına inecek ve daha da önemlisi ddr5 belleklere geçilecek. AMD ise zen4 mimarisi ile birlikte ddr5 e geçmek zorunda kalacak ve yine 3 sene aynı soket desteği sunan anakartlar sunabilir. Yani işin özü 2021 de pahalı anakart, pahalı işlemci ve çok yüksek mikatarda RAM almak akıllılık olmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    huso 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    Bakıs acısına gore degisir mesela ben 5900X alsam 5 sene kullanırım.
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    brokengineer (on ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar tepe modelde 10 çekirdekten 8e indiler ipc arttırmak için. Neden acaba? İ5 11600k aynı performansı verebilmek için 2,5 kat daha fazla tüketirse hiç şaşırmam. lakin daha iyi işlemciler gelsin tabi ki. Rekabet fiyatları iyileştirir. Amd tarafında bir ihtimal r5 5600 gelir 230usd seviyelerinde.
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    eskibirkurt 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    amd nin güçlü olduğu global satışlarının yüksek olmasını sağlayan alan oyun değil farklı alanlar. amd nispeten yüksek fiyat politikası uygulamasına rağmen globalde satışları iyi. intelin süreci değiştirebilmesi için öyle bir işlemci çıkarması gerekli ki ryzen 5000 ler ilk çıktığındaki gibi her alanda iyi olmalı.
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    Arisaka 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanının tek çekirdek aşığı ağır intel fanboylarından bazıları nicklerini ve profillerinde ki intel logolarını değiştirip AMD fanboyluğu yapmaya başlamış

    Hayırlı işler beyler zamanında tek çekirdek de tek çekirdek diye bir taraflarınızı yırtıyorsunuz şuan 8/16, 12/24 Ryzen mı kovalamaya başladınız?

    Bir de böyle dediğin zaman biri çıkıyor ''cebimizi düşünüyoz karşim hangisi FP ise onu alırız sizin gibi fan değiliz'' goygoyu yapıyor

    Olm AMD nin 3 katı fiyata Intel sistem toplayıp AMD alanlarla dalga geçiyordunuz ne cebinizi düşünmesi, ne FP si? neyse az kaldı az Intel ufaktan geri geliyor tekrar Intel fanboyluğuna dönersiniz, sonra AMD geçer yine Ryzencı olursunuz topaç gibisiniz he
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    zunerall (Hindu Papanreu) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tarafsız testler gelmeden yorum yapmak çok da doğru olmaz. AMD ciddi bir rekabet başlattı, umarım rekabet iyice artar. 😎
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    JourneyToTheWest 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Intel’in ilerleyen dönemde Ryzen 9 5950X’in karşısına bir yonga konumlandırıp konumlandıramayacağı ise bilinmiyor."

    Bir zamanlar şöyle haber okuyacağımız aklımın ucundan geçmezdi.
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    sething (sething ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    5960x intel in amd yle saddak geçtiği işlemciydi.5950x ile amd intel saddak geçiyor..
    Yanıtla +2
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    14 nm+++ üretim teknolojisi ile hazırlanan bu işlemciyi alan adamın aklından şüphe duyarım. (kendi düşüncem)
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) sanitarium8787
    hocam ben bu çekirdek ve nm fantezisini anlamıyorum. sonuç olarak ben 1080pde en yüksek ayarda en çok FPS alanı alacağım. 45 nm olsa da 2 çekirdek olsa da bir şey fark eder mi?
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Charaznable (Char Aznable) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    14+++++++++++++++
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    interwap (Volkan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel henüz çok geç kalmış görünmüyor
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1057 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel rocket lake, intel cypress cove ve
    3 etiket daha intel 14 nm+++ intel lga 1200 Donanım
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