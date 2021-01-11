Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak

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Mavi ekip aradan geçen yılların ardından nihayet yeni mimariye geçiş yaptı. CES 2021’deki etkinliğinde yeni işlemci ailesini duyuran firma pazardaki koşullara ayak uydurmaya çalışıyor.

İspanyalı bir kaynağın paylaşımına göre Intel CES 2021’de Rocket Lake işlemci ailesine resmiyet kazandırdı. %14 IPC artışı sunacak yeni yongalar Cypress Cove çekirdekleriyle geliyor.

8/16 Intel işlemcisi %6 önde

Tanıtımda üst seviye 8/16 işlemcisiyle AMD’nin 12/24 Ryzen 9 5900X’ini RTX 3080 eşliğinde Metro Exodus’ta karşılaştıran firmaya göre kendi çözümü %6’lık farkla önde. Intel’in ilerleyen dönemde Ryzen 9 5950X’in karşısına bir yonga konumlandırıp konumlandıramayacağı ise bilinmiyor.

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11. nesil Core işlemcilerin performansın yanı sıra getireceği en büyük yenilikse AMD’nin hali hazırda giriş segmente kadar indirmeyi başardığı PCIe 4.0 standartı. 20 PCIe 4.0 kanalı sunacak Rocket Lake yongaları ayrıca yeni yapay zeka yetenekleriyle de zenginleştirilmiş.

Üretim süreci başlığında üzücüdür, AMD'nin 7 nm'yi terketmeye hazırlandığı şu günlerde Intel halen 14 nm+++ noduna devam edecek. Diğer taraftan Rocket Lake işlemciler LGA 1200 soketiyle gelecek. Mevcut anakartlara gerekli yamaların yayınlanacağını daha önceden paylaşmıştık.

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Ayrıca Bkz. "Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir"

Son olarak Intel’in Rocket Lake tanıtımı hakkında elimizde bir hayli kısıtlı bilgi mevcut. Yongalar ve fiyatlandırmalar için önümüzdeki ayları beklememiz gerekeceğe benziyor.

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