Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı

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Yeni mimariye geçilmesine rağmen çekirdek sayısındaki düşüşle birlikte anlamlı iyileşme sağlayamayan üst seviye Rocket Lake yongaları incelemelerde topa tutulmuştu.

Rocket Lake ucuzlamaya başladı bile

Görünüşe göre Intel inceleme ekiplerinin ve kullanıcıların şikayetlerine kulak vermiş. Amazon US’de Core i7-11700K hali hazırda 404 dolara düşmüş durumda. Bu fiyat yonganın 1000 adet fiyatı olan 399 dolara bir hayli yakın.

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Core i7-11700’de ise 339.99 dolarlık etiketiyle 323.99 USD’lik tray fiyatına yaklaşmış. Core i5-11600K ise 262 dolarlık tray fiyat etiketine oldukça yakın bir rakamdan 264.99 dolardan edinilebiliyor.

Core i5-11500 gibi hız aşırtma kilitli orta segment çözümlerde ise fiyatlar tray rakamlarının 10-15 dolar üzerinde seyrediyor.

Fiyatlardaki düşük perakende satıcılarının uyguladığı yeni ürün vergisinden yavaş yavaş geri adım atması şeklinde de yorumlanabileceği gibi sürenin bir hayli kısa olması başarısız çıkışa bağlamak daha doğru.

Ayrıca Bkz. "Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi"

Intel fiyat hamlesiyle kendi işlemcilerini toza boğmasına karşın raflarda MSRP fiyatının çok üzerinde etiketlerle yerini alan Ryzen 5000 işlemcilerine karşı kendi tesislerine sahip olma avantajını kullanacak.

https://www.techpowerup.com/281073/intel-11th-gen-rocket-lake-pricing-already-going-down-on-amazon

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