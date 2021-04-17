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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı

    İncelemelerde olumsuz yorum alan 11. nesil Core işlemci ailesinde indirimler başladı. Üst segmentte anlamlı performans artışı sunamayan yongalar eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
    17 Nisan 2021, 23:00 (4 sa.)
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    5
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı
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    Yeni mimariye geçilmesine rağmen çekirdek sayısındaki düşüşle birlikte anlamlı iyileşme sağlayamayan üst seviye Rocket Lake yongaları incelemelerde topa tutulmuştu.

    Rocket Lake ucuzlamaya başladı bile

    Görünüşe göre Intel inceleme ekiplerinin ve kullanıcıların şikayetlerine kulak vermiş. Amazon US’de Core i7-11700K hali hazırda 404 dolara düşmüş durumda. Bu fiyat yonganın 1000 adet fiyatı olan 399 dolara bir hayli yakın.

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    Core i7-11700’de ise 339.99 dolarlık etiketiyle 323.99 USD’lik tray fiyatına yaklaşmış. Core i5-11600K ise 262 dolarlık tray fiyat etiketine oldukça yakın bir rakamdan 264.99 dolardan edinilebiliyor.

    Core i5-11500 gibi hız aşırtma kilitli orta segment çözümlerde ise fiyatlar tray rakamlarının 10-15 dolar üzerinde seyrediyor.

    Fiyatlardaki düşük perakende satıcılarının uyguladığı yeni ürün vergisinden yavaş yavaş geri adım atması şeklinde de yorumlanabileceği gibi sürenin bir hayli kısa olması başarısız çıkışa bağlamak daha doğru.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi"

    Intel fiyat hamlesiyle kendi işlemcilerini toza boğmasına karşın raflarda MSRP fiyatının çok üzerinde etiketlerle yerini alan Ryzen 5000 işlemcilerine karşı kendi tesislerine sahip olma avantajını kullanacak.



    https://www.techpowerup.com/281073/intel-11th-gen-rocket-lake-pricing-already-going-down-on-amazon
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    W wospos 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel xeonda yaptığı performans zıplamasın burda yaparsa birde amd sahalardan 4 yıl uzak kalabilir ama rekabet olursa güzel olur
    1 Yanıt Yanıtla
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    Lorenzo__ 28 dk. ( Mesaj Silindi ) wospos
    Zen 3 çekirdekli canavar işlemciler varken AMD nasıl 4 sene sahadan uzak kalıyor??? İntel yavaş zıplasın da saçı başı dağılmasın daha 29% IPC artışı ile geldiği söylenen Zen 4 geliyor... Ryzen 5000 serisi için bize ciddi fiyat indirimi lazım geri kalan çoğu şey harika. İntel zırlasa da ağlasa da farketmez artık rekabet var ve böyle devam edecek. AMD'nin ulaştığı çekirdek gücü seviyesi itibariyle bir daha core vs buldozer günlerini zor görürüz. Bundan sonra böyle.
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    O güç tüketimiyle bir işlemcinin tercih edilmesi için çok daha büyük indirim lazım çünki geçmiş dönemin tecrübeleri ki pentium d 1. Nesil phenom lar sonrasında fx işlemciler den çıkan sonuç şu ki yüksek güç tüketen işlemci anakart ve psu nun ömrünüde en az yarı yarıya azaltıyor. Bi dünya para verip toplanan sistemin en pahalı parçaları olan bileşenlerin rakibin ürünlerine oranla çok daha çabuk çöp olma ihtimali ortadayken fiyat farkıda ona göre olmalı ki alınabilir olsun
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    No Way Out (Mert A.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    11700K'nın MSRP fiyatı zaten 400 dolar 404 dolara inmiş olan şey indirim mi oluyor?
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel'in müşterilerinin sadakatine karşı beslediği hislerle oluşturduğu fiyat politikası ters tepmişmiş, yahu zaten böyle olacağı belliydi. batmak isteyen firmaları bir türlü istenilen modelleri yapmaması yaptığı modellerde mantıksız kırpmalara gitmesi süreci İNTEL'inde şuan düştüğü durumun ta kendisi.
    her segment'te daha fazla çekirdek ve cache koysa, önceki model anakartlara RL desteği verdirse iş olacak. işlemcileri yanıp tutuşsada alacak aldıktan sonra pullayıp fanboyluk yapacak hatırı sayılır kitle var.

    AMD'de yıllarca aynı kitleye güvenip benzer işleri yapmıştı.

    İntel'in şansı çip üretimi sorunu, şuan 5600/5600x bulamayan mecbur bulduğu işlemciyi alacak.
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