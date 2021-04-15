Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi

Nvidia’nın sunucu kanadına konumlandıracağı işlemcilerini açıklamasının ardından Nvidia hisseleri artışa geçerken Intel hisseleri düşmeye başlamıştı. Intel tarafından nasıl bir cevap geleceği merak ediliyordu.
Fortune’un düzenlediği röportajda konuşan Intel’in yeni CEO’su teknoloji dünyasının merak ettiği konuyu değerlendirdi.İlginizi Çekebilir Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli
Nvidia bize cevap verdi
Geçtiğimiz hafta duyurulan 3. nesil Xeon SP ailesinin yapay zeka başlığındaki yeteneklerine değinen Pat Gelsinger Nvidia’nın kendilerine cevap verdiğinin altını çizmiş.
Intel’in yapay zeka odaklı gelişmiş özelliklere sahip işlemci tarafında ezici üstünlüğünü vurgulayan isim, firmanın 2019 yılında yapay zekaya yönelik özelleşmiş yonga üreten Habana’yı satın aldığını hatırlatmış.
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Agresif stratejilerinin bir sonucu olarak Amazon’la el sıkışmalarının bunun bir örneği olduğunu belirten Gelsinger, ilerleyen dönemde de Intel’in cevap veren değil verilen taraf olmaya devam edeceğini açıklamış.
https://www.techpowerup.com/281029/intel-ceo-on-nvidia-cpus-they-are-responding-to-us Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.