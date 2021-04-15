Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi

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Nvidia’nın sunucu kanadına konumlandıracağı işlemcilerini açıklamasının ardından Nvidia hisseleri artışa geçerken Intel hisseleri düşmeye başlamıştı. Intel tarafından nasıl bir cevap geleceği merak ediliyordu.

Fortune’un düzenlediği röportajda konuşan Intel’in yeni CEO’su teknoloji dünyasının merak ettiği konuyu değerlendirdi.

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Nvidia bize cevap verdi

Geçtiğimiz hafta duyurulan 3. nesil Xeon SP ailesinin yapay zeka başlığındaki yeteneklerine değinen Pat Gelsinger Nvidia’nın kendilerine cevap verdiğinin altını çizmiş.

Intel’in yapay zeka odaklı gelişmiş özelliklere sahip işlemci tarafında ezici üstünlüğünü vurgulayan isim, firmanın 2019 yılında yapay zekaya yönelik özelleşmiş yonga üreten Habana’yı satın aldığını hatırlatmış.

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Agresif stratejilerinin bir sonucu olarak Amazon’la el sıkışmalarının bunun bir örneği olduğunu belirten Gelsinger, ilerleyen dönemde de Intel’in cevap veren değil verilen taraf olmaya devam edeceğini açıklamış.

https://www.techpowerup.com/281029/intel-ceo-on-nvidia-cpus-they-are-responding-to-us

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