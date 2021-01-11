Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti

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Donanım dünyasının Intel’den beklediği Tiger Lake-H işlemcilerinin aksine firmadan ara bir seçenek olarak Tiger Lake-H35 modelleri geldi.

Mevcut Tiger Lake-U işlemcileriyle benzer şekilde 4 çekirdek 8 izleğe kadar ölçeklenecek Tiger Lake-H35 işlemcileri yalnızca 15 watttan 35 watta yükseltilen TDP bütçesi sayesinde ulaşacağı frekanslarıyla farklılaşacak.

Intel Tiger Lake-H35'in pazardaki konumu

Willow Cove çekirdeklerinden oluşan Tiger Lake-H35 işlemcileri bu manada AMD’nin Cezanne APU’larının karşısına çıkacak çözümler olmasa da 8 çekirdek 16 izleğe kadar ölçeklenecek Tiger Lake-H işlemcilerinin geleceği döneme kadar Comet Lake-H’in ardından geçiş niteliği taşıyacak.

Core i7-11375H Special Edition

5.0 GHz’e ulaşabilen Core i7-11375H Special Edition ile en yüksek performansı arayan mobil oyuncuları hedef alan Intel çözümünü Turbo Boost 3.0’la desteklemiş.

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Ayrıca Tiger Lake-H35 ile birlikte CPU-GPU arası iletişimin PCIe 4.0 arayüzü üzerinden sağlanacağını da belirtelim.

Diğer taraftan 35 wattlık bütçeye hükmedecek yongalar mevcut 15 wattlık Tiger Lake-U seçeneklerinden çoklu çekirdekte %40’ın üzerinde avantaja sahip olacak.

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3200 MHz’e kadar DDR4 ya da 4266 MHz’e kadar LPDDRx RAM’lerle çalışacak Tiger Lake-H35 işlemcileriyle birlikte gelen iGPU’da ise Comet Lake-H’a kıyasla 2 katın üzerinde geliştirme sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak"

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ReSize BAR desteğiyle gelen yongaların bağlanabilirlik başlığı oldukça güncel seviyede. Thunderbolt 4.0 ile 40 Gbps’e kadar aktarım yapılabilecek platformda Wi-Fi 6/6e desteği sayesinde video ve ses akışlarında %50’nin üzerinde gecikme düşüşü elde edilirken oyuncular için Killer Prioritization Engine’e de yer verilmiş.

https://videocardz.com/press-release/intel-announces-11th-gen-core-tiger-lake-h35-cpus-for-ultraportable-gaming

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