Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 ile gelebilir

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Intel gerek 14 nm’de takılıp kalması gerekse de PCIe 4.0 standartına henüz geçememiş olması nedeniyle kullanıcıların tepkisine maruz kalıyor. Son sızıntılar firmanın bu duruma yönelik bir çözüm geliştirdiğine işaret ediyor.

Hacimli IPC artışı yolda

Willow Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake-S işlemcileri bu sayede kaydadeğer IPC artışı sunacağa benziyor. Dolayısıyla Nehalem-Sandy Bridge benzeri bir geçişten söz edebiliriz.

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14 nm'ye devam

Bununla birlikte mavi takım Tiger Lake yongalarında aynı mimarili işlemcilerini 10 nm ile üretmesine karşın Rocket Lake’te 14 nm’yi tercih edebilir. Bu daha yüksek frekansların önünü açarak mimarinin getirdiği avantajı perçinleyebileceği gibi güç tüketimi ve sıcaklık kaygılarını da beraberinde getiriyor..

PCIe 4.0 geliyor

Diğer taraftan 500 serisi anakartlarla kullanılacak modeller PCIe 4.0 desteği ile birlikte gelebilir. 20 kanalın sunulacağı platformda PCH tarafından da PCIe 4.0 veri yolu sağlanıp sağlanmayacağı ise bilinmiyor. Eğer güney köprüsü üzerinden de güncel standartta PCIe kanalı sağlanırsa Intel anakartlarda da aktif soğutma görmemiz olası.

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Son olarak Thunderbolt 4 desteğiyle gelecek Rocket Lake-S ailesinde entegre grafik birimi kanadında da Xe GPU’sunu görebiliriz. Giriş seviyesi oyun deneyimi sunabilecek yonga Intel’in elini bütçe dostu işlemci sınıfında güçlendirebilir.

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Tabi bunun için giriş segmentine konumlandırılacak işlemcilerin GPU tarafında ağabeylerine göre kırpmaya gidilmemesi gerekli. Intel’in SGX güvenlik birimini kaldırmayı planladığı yeni platform bu açıdan seleflerine kıyasla daha güvenli olabilir.

https://wccftech.com/intel-rocket-lake-s-leaked-features-pci-express-4-0-xe-graphics-and-possibly-a-backport/

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