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    Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 ile gelebilir

    Yarıiletken üreticisi Intel son dönemde güncel teknolojilere geçememesi nedeniyle eleştiriliyor. Firma olumsuz geri dönüşlere kulak vermiş olabilir.
    9 sa.
    1,2b
    23
    15
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 ile gelebilir
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    Intel gerek 14 nm’de takılıp kalması gerekse de PCIe 4.0 standartına henüz geçememiş olması nedeniyle kullanıcıların tepkisine maruz kalıyor. Son sızıntılar firmanın bu duruma yönelik bir çözüm geliştirdiğine işaret ediyor.

    Hacimli IPC artışı yolda

    Willow Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake-S işlemcileri bu sayede kaydadeğer IPC artışı sunacağa benziyor. Dolayısıyla Nehalem-Sandy Bridge benzeri bir geçişten söz edebiliriz.

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    14 nm'ye devam

    Bununla birlikte mavi takım Tiger Lake yongalarında aynı mimarili işlemcilerini 10 nm ile üretmesine karşın Rocket Lake’te 14 nm’yi tercih edebilir. Bu daha yüksek frekansların önünü açarak mimarinin getirdiği avantajı perçinleyebileceği gibi güç tüketimi ve sıcaklık kaygılarını da beraberinde getiriyor..

    PCIe 4.0 geliyor

    Diğer taraftan 500 serisi anakartlarla kullanılacak modeller PCIe 4.0 desteği ile birlikte gelebilir. 20 kanalın sunulacağı platformda PCH tarafından da PCIe 4.0 veri yolu sağlanıp sağlanmayacağı ise bilinmiyor. Eğer güney köprüsü üzerinden de güncel standartta PCIe kanalı sağlanırsa Intel anakartlarda da aktif soğutma görmemiz olası.

    Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 ile gelebilir
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    Son olarak Thunderbolt 4 desteğiyle gelecek Rocket Lake-S ailesinde entegre grafik birimi kanadında da Xe GPU’sunu görebiliriz. Giriş seviyesi oyun deneyimi sunabilecek yonga Intel’in elini bütçe dostu işlemci sınıfında güçlendirebilir.

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    Tabi bunun için giriş segmentine konumlandırılacak işlemcilerin GPU tarafında ağabeylerine göre kırpmaya gidilmemesi gerekli. Intel’in SGX güvenlik birimini kaldırmayı planladığı yeni platform bu açıdan seleflerine kıyasla daha güvenli olabilir.



    https://wccftech.com/intel-rocket-lake-s-leaked-features-pci-express-4-0-xe-graphics-and-possibly-a-backport/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 36 dk.
    hacım bu Rocketin ,Celeron ile farkı nedir :D
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    Nak512 (Ahmet Yılmaz) 1 sa.
    Bu sıkıntılı süreçte üreteceklerde dağıtacaklarda satışa çıkacakda zaten şuan bile bulunamıyor aylar önce çıkan bazı işlemcileri.
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    Elsa 1 sa.
    14nm+++++++++++
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 3 sa.
    3 4 yıl öncesine kadar "ağğbiii İntel'in 10 yıllık planı hazır bilerek vermiyorlar" diye dönen şehir efsaneleri hakikaten şehir efsanesi çıktı. Kim derdi ki İntel AMD yok diye iyi gözüküyormuş. Adamlar resmen Phenom II serisinden sonra yoklara oynayan rakibi yüzünden kral olmuş.
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    Erhansa 3 sa. yeni yorumcu
    Acil bekliyoruz.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 7 sa.
    Tüketicilerin sesine kulak verme ile ne alakası var. Adamlar yapabilse yapacak ama yapamıyor ki. Yoksa zevkten pcie3 ile takılacak halleri yok. 300-400w işlemci çıkartacak halleri yok. Yapabilseler 7nm de yaparlar 5nm de. Böylece rahat rahat satışta yaparlar. Son aylardaki tüm hacimli satış yapan büyük devlerin istatistiklerine bakıyorsun %80-90 amd işlemci satmış. Yoksa adamlar manyak mı rakiplerine bunca satış yaptırsın, market payını arttırsın. Güvenlik açıkları içinde kimisi diyor yeni seriyi satmak için. Bunu pazar lideri isen yaparsın. Rakibin senden 9 kat fazla işlemci satarken yapamazsın. Ayrıyetten hadi 1 kere güvenlik açığı çıksa tamam kendi işlemcilerini yeniletmek istedi dersin. Bu son çıkan 5. ya da 6. güvenlik açığı oldu. Artık her sene en az 1 ya da 2 kere güvenlik açığı çıkıyor. Sürekli intel işlemciler ciddi performans kayıpları yaşıyor. Yani yapabilseler güvenlik açığı yapmazlar elbette ama onu da yapamıyorlar. Yani ciddi ciddi intel son senelerde batırdı.
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    CyberXTR (Ali ) 7 sa.
    14nm'ye devam ara başlığını okuduktan sonra gerisini okumadım. Mobil işlemciler şuan en az 5 yıl ileride. ARM, Mali, Adreno vb. lisans sahipleri de şerefsiz ki Linux PC olarak verimli bir şekilde kullanılmasına engel oluyorlar.
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    oklawa (Yücel Yavuz) 8 sa.
    Comet Lake-S ile aynı soketi yani LGA 1200'ü kullanacakmış. Yanlız Comet Lake-S, 400 serisi chipset kullanacak iken, Rocket Lake, 500 serisi chipset ile gelecek gibi görünüyor.



    AMD'nin 500 serisi chipsetinde PCIe 4 desteği vermesi ile paralel.



    Comet Lake-S ve Rocket Lake işlemciler her iki nesil anakartlarda da çalışacak mı acaba?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 8 sa.
    De gelmeyebilir de. Kısmet, bakcaz artık. Ah Intel ah...
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    k2fg9 (burak sanane) 8 sa.
    Zen'deki gibi bir ipc artışı ile gelmeyecek belli ki. Eğer %30-40 ipc ile gelebilseydi saat frekansına ihtiyaç duymaz direk 10nm çıkardı. Intel ipc artışı yeterli olmayacağını görmüş ki acilen 14nm'ye dönmüş.

    Her halukarda şu andaki işlemcileri geçecek ama zen3-4 tarafından da tokatlanacak gibi...
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    1164 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel willow cove, intel 14 nm+ ve
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