    Intel yüzde 10 hissesini Trump hükümetine sattı

    Kötü giden mali tablolar sonrasında Trump hükümetinin teklifine evet demek zorunda kalan Intel, yüzde 10 hissesini mali destek karşılığında hükümete sattı.      

    Intel Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Intel patronunu ambargoları delmekle eleştiren ve istifasını isteyen Trump, bu kez firmanın hisselerini satın alıyor. Intel bu hamle ile toplamda 11 milyar dolar civarında bir desteğe kavuşacak.

    Intel hisselerini Trump hükümetine sattı

    Son dönemde büyük bir mali krizin içerisine giren Intel’e devlet yardım elini uzattı. CHIPS yasası kapsamında Trump hükümeti Intel’in yüzde 10 hissesini 7.9 milyar dolar destek karşılığında satın aldı. Daha önce de aynı kapsamda firma 3 milyar dolarlık fon desteği daha sağlamıştı. 

    Uzmanlar bu anlaşma ile birlikte Intel’in yerli üretim hamlesinin hızlanacağını ve ülkede üretim yapmak isteyen yonga tasarımcılarının daha fazla ilgi göstereceğini belirtiyor. Diğer taraftan Trump hükümeti bu tarz görece daha küçük yarı iletken firmalarından hisse satın alma hamlelerini arttıracağını da belirtti. 
     

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

