Intel yüzde 10 hissesini Trump hükümetine sattı

Intel hisselerini Trump hükümetine sattı
Son dönemde büyük bir mali krizin içerisine giren Intel’e devlet yardım elini uzattı. CHIPS yasası kapsamında Trump hükümeti Intel’in yüzde 10 hissesini 7.9 milyar dolar destek karşılığında satın aldı. Daha önce de aynı kapsamda firma 3 milyar dolarlık fon desteği daha sağlamıştı.
Uzmanlar bu anlaşma ile birlikte Intel’in yerli üretim hamlesinin hızlanacağını ve ülkede üretim yapmak isteyen yonga tasarımcılarının daha fazla ilgi göstereceğini belirtiyor. Diğer taraftan Trump hükümeti bu tarz görece daha küçük yarı iletken firmalarından hisse satın alma hamlelerini arttıracağını da belirtti.