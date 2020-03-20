Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr

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Comet Lake işlemci ailesinde 14 nm+++ sürecini bir kere daha kullanmaya devam edecek Intel’in işlemcileri benchmark veritabanlarına düşmeye devam ediyor. Son model Core i9-10900KF oldu.

Core i9-10900KF

10 çekirdek 20 izleğiyle 3.7 GHz’den tüm çekirdekleriyle 4.9 GHz’e yükselebilen Core i9-10900KF toplamda 20 MB önbelleğiyle desteklenecek. LGA 1200 soketine oturacak yonga 125 watt TDP ile gelse de PL2’de görülmesi beklenen 300 watt üzeri güç tüketimi Comet Lake’i bekleyenleri endişelendiriyor. 10. nesilde artan çekirdek ve frekansların da etkisiyle 14 nm+++ tekniğinin yaşı iyice hissedilir hale geleceğe benziyor.

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Time Spy’da ortaya çıkan yonga 2x8 GB 2400 MHz belleklerle 12 412 puan elde edebilmiş. Bu rakam entegre grafik birimine sahip Core i9-10900K’nın 4x16 GB 2666 MHz belleklerle elde ettiği 13 142 puanlık skorundan bir nebze geride.

Yongayı şu sıralar 400-500 dolar aralığına inen Ryzen 9 3900X’le kıyaslamak gerekirse AMD’nin çözümü çift kanal modunda çalışan 32 GB kapasiteli 3200 MHz belleklerle 12 857 puan elde ediyor. Bu haliyle Intel Comet Lake’te şu sıralar 3200 MHz belleklerin fiyatının alınabilir seviyeye inmesi göz önünde bulundurulursa AMD’nin 3. nesil Ryzen yongalarının önüne geçmeyi başaracak.

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Buna karşın mavi takımın önünde önemli bir problem var. AMD’nin ilerleyen aylarda Zen 3 mimarili 4. nesil Ryzen işlemcilerini satışa sunacağının yanı sıra çekirdek sayısı ve frekans artışıyla iyiden iyiye hissedilen 14 nm tekniğinin yaşı Comet Lake’in önünde önemli engeller olarak duruyor.

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