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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr

    Intel’in 10. nesil işlemcilerinin test sonuçları sızmaya devam ediyor. Son test sonucu Comet Lake’i bekleyenleri ilgilendiriyor.
    23 sa.
    2,2b
    2
    23
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr
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    Comet Lake işlemci ailesinde 14 nm+++ sürecini bir kere daha kullanmaya devam edecek Intel’in işlemcileri benchmark veritabanlarına düşmeye devam ediyor. Son model Core i9-10900KF oldu.

    Core i9-10900KF

    10 çekirdek 20 izleğiyle 3.7 GHz’den tüm çekirdekleriyle 4.9 GHz’e yükselebilen Core i9-10900KF toplamda 20 MB önbelleğiyle desteklenecek. LGA 1200 soketine oturacak yonga 125 watt TDP ile gelse de PL2’de görülmesi beklenen 300 watt üzeri güç tüketimi Comet Lake’i bekleyenleri endişelendiriyor. 10. nesilde artan çekirdek ve frekansların da etkisiyle 14 nm+++ tekniğinin yaşı iyice hissedilir hale geleceğe benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde

    Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr
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    Time Spy’da ortaya çıkan yonga 2x8 GB 2400 MHz belleklerle 12 412 puan elde edebilmiş. Bu rakam entegre grafik birimine sahip Core i9-10900K’nın 4x16 GB 2666 MHz belleklerle elde ettiği 13 142 puanlık skorundan bir nebze geride.

    Yongayı şu sıralar 400-500 dolar aralığına inen Ryzen 9 3900X’le kıyaslamak gerekirse AMD’nin çözümü çift kanal modunda çalışan 32 GB kapasiteli 3200 MHz belleklerle 12 857 puan elde ediyor. Bu haliyle Intel Comet Lake’te şu sıralar 3200 MHz belleklerin fiyatının alınabilir seviyeye inmesi göz önünde bulundurulursa AMD’nin 3. nesil Ryzen yongalarının önüne geçmeyi başaracak.

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    Buna karşın mavi takımın önünde önemli bir problem var. AMD’nin ilerleyen aylarda Zen 3 mimarili 4. nesil Ryzen işlemcilerini satışa sunacağının yanı sıra  çekirdek sayısı ve frekans artışıyla iyiden iyiye hissedilen 14 nm tekniğinin yaşı Comet Lake’in önünde önemli engeller olarak duruyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    thack_can (Can Öztürk) 22 sa. en beğenilen
    300 watt mı ? Covid 19 ile mücadelede güzel adım...
    Yanıtla +25
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    eAkman (hic yok) 21 sa.
    Bence de gececek.
    Hem sicaklik degerlerinde, hem guc tuketim degerlerinde, hem de fiyatiyla bayagi bir gececek.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    xgny58x (Günay Erat) 8 sa.
    Boş insanların boş yorumları şu forumda yakında adamda kalmayacak bu yöneticiler sayesinde. Ne kadar bilgili adam varsa uğramıyor artık.
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    huso 9 sa.
    Cöp olduguna nasıl karar verdiniz?
    Ryzen 1700 de sistemim yag gibi akıyordu.2200G den de son derece memnunum.Sadece 1600 AF memnun degildim.Sıcaklık ve voltaj sabit durmuyordu.
    Neye gore cöp?
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    Drumyr 13 sa.
    Önünde zaten.Hala amd ryzen denen çöple İnteli kıyaslayan var.
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    S.T.A.L.K.E.R. 13 sa.
    Biri 10 diğeri 12 çekirdekli ona rağmen intel geçmiş. Helal olsun
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    Jon_Kar 14 sa.
    Amdnin hizlica 5 nmye gecmesi lazim



    İntel nm farkini kapatirsa amdnin isi zorlasir
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    brokengineer (on ) 14 sa.
    millet r5 3950x'li sistem kuruyor 13l itx kasaya. artık 10 çekirdekli intel işlemci için 420'lik custom radyatör sığan bir kasa bulursunuz. Yoksa intel tarafında da negatif voltage offset mi kullanılacak?
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    malazivore 14 sa.
    bir kez daha iyi ki zamanında 4790k almışım diyorum. 6 yıl oldu neredeyse hala çok memnunum. İntelin en iyi zamanlarıydı bana kalırsa.
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    acura07 (okan yuksel) 15 sa.
    Tam Türkiye şartları için işlemci yapmışlar.



    Kışın ısıtma maliyetlerini baya düşürür..



    Hökümet ek vergi getirebilir
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    DH Misafiri 15 sa.
    350w olan soğutulamayan işlemci bu %2 mi geçmiş tebrikler.<br /><br />Aman uzak durun alınacak işlemci değil bu 10. Nesil intel.
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    kaptan666 (Ridvan ) 15 sa.
    Benchmark sonuçlarında kullanılan ram hızlarını göz önünde bulundurmaları güzel olmuş. Daha düne kadar amd'ye 3600 cl14, intel'e 2666 cl16 ram takıp kıyaslıyorlardı
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    2229 kez okundu.
    20 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    core i9-10900kf, intel 14 nm+++ ve
    4 etiket daha intel lga 1200 intel amd ryzen 9 3900x Donanım
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