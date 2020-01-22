Intel Rocket Lake-S platformuna yönelik H510 yongaseti ortaya çıktı

İşlemci devi Intel bir tarafta stok sıkıntısı yaşarken diğer taraftan da performans kanadında AMD’nin rekabetçi Ryzen işlemcilerine cevap vermeye çalışıyor. Son sızan anakart firmanın 14 nm nodunu bir nesil daha kullanacağının bir işareti olabilir.

H510 yongasetli anakart

Gömülü sistem üreticisi Global American’ın sitesinde yayınlanan anakartlardan GA-IMB510 donanım dünyası için önem taşıyor. Zira H510 yongasetini taşıyan anakart Intel her ne kadar şu anda doğrulamasa da 14 nm+++ nodunun bir kez daha kullanılacağı bir nesille uyumlu olabilir.

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Önümüzdeki sene ya da bu sene sonunda satışa sunulması beklenen Rocket Lake-S işlemcilerinin, Intel’in 14 nm üretim tekniğini kullanacağı son yongalar olması bekleniyor. 8 çekirdeğe kadar ölçeklenen modellere eşlik edecek entegre grafik birimi ise Intel’in kendi Xe çözümü olması beklenirken TDP kanadında 125 watt seviyesinden söz edilmekte.

https://videocardz.com/newz/intel-h510-motherboard-for-rocket-lake-s-spotted

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