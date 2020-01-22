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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake-S platformuna yönelik H510 yongaseti ortaya çıktı

    Yarı iletken üreticisi Intel 14 nm nodundan bir süre daha vazgeçmeyeceğe benziyor. Listelenen son yongaseti Rocket Lake-S’e işaret ediyor.
    23 sa.
    938
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    7
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Rocket Lake-S platformuna yönelik H510 yongaseti ortaya çıktı

    İşlemci devi Intel bir tarafta stok sıkıntısı yaşarken diğer taraftan da performans kanadında AMD’nin rekabetçi Ryzen işlemcilerine cevap vermeye çalışıyor. Son sızan anakart firmanın 14 nm nodunu bir nesil daha kullanacağının bir işareti olabilir.

    H510 yongasetli anakart

    Gömülü sistem üreticisi Global American’ın sitesinde yayınlanan anakartlardan GA-IMB510 donanım dünyası için önem taşıyor. Zira H510 yongasetini taşıyan anakart Intel her ne kadar şu anda doğrulamasa da 14 nm+++ nodunun bir kez daha kullanılacağı bir nesille uyumlu olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel işlemcilerinde indirime gidebilir"

    Önümüzdeki sene ya da bu sene sonunda satışa sunulması beklenen Rocket Lake-S işlemcilerinin, Intel’in 14 nm üretim tekniğini kullanacağı son yongalar olması bekleniyor. 8 çekirdeğe kadar ölçeklenen modellere eşlik edecek entegre grafik birimi ise Intel’in kendi Xe çözümü olması beklenirken TDP kanadında 125 watt seviyesinden söz edilmekte.



    https://videocardz.com/newz/intel-h510-motherboard-for-rocket-lake-s-spotted Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 9 sa.
    16 dk oldu daha birşey yok
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    V4LKyR 14 sa.
    14+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ nm

    Ezik Intel.
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    No Way Out 21 sa.
    Ortada daha comet lake yok ama rocket lake sızıntısı geliyor, özellikle ryzenler piyasaya çıktığından sonra Intelin ne yaptığı belli değil, tamamen biliçsizce hareket ediliyor, ne roadmap kaldı ne birşey.
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    ilkerinanç 21 sa.
    Yeni soket gelmemişse ne anladım ben o işten ya?
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    Timeguard 22 sa.
    Kusura bakmayında 45 hadi 60/75fps den sonra oyunlar için öyle ahım şahım inanılmaz veya çok gerekli bir fps değeri yok birileri inkar etse bir tarafını yırtsada yok..



    Rdr2 ultra 144fps sabit nasıl oynayacaksın???



    2-3 tane mücadeleci online oyunda zaten kalburüstü sistemlerle yüksek fps alırsın...





    Kaşınan son kullanıcı adamlarda kaşıyor bukadar basit.





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    Hakimutata Insane 22 sa.
    çeske bir firma çıkıp,intel ile amd'yi batırsa. adam gibi piyasaya soğuk güçlü bir işlemci koymuyorlar işleri güçleri al gülüm,ver gülüm bir kaç sene sonra gene bekleriz canım,cicim öptüm kib bye. param olsa ben yapacam.
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    oguz298 23 sa.
    oha 3 dakika olmuş ve intel/amd yerin dibine gömülmemiş.
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