Intel Skulltrail platformunu sonlandırmaya hazırlanıyor

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Ocak ayında ikinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan çift işlemcili Skulltrail platformu tarihe karışabilir. Intel tarafından yüksek performans tutkunları ve grafik endüstrisinde çalışan profesyonel tasarımcılar için geliştirilen platform bilindiği üzereDX5400S kod adını taşıyan özel bir anakart ve LGA771 formundaki Core 2 Extreme QX9775 (3.2 GHz) işlemcisinin çiftinden oluşuyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, sunucu teknolojilerinin masaüstüne adapte edildiği DX5400S anakartını ürün gamından çıkartmaya hazırlanıyor. Öte taraftan Core 2 Extreme QX9775 işlemcisi için son siparişlerini Ocak ayında alacağı konuşulan Intel'in, gelen talep doğrultusunda son sevkiyatları Nisan ayında gerçekleştirerek işlemci ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.

Skulltrail platformunu sonlandırmaya hazırlanan Intel'in Nehalem tabanlı Skulltrail 2 platformu üzerinde çalıştığı konuşulsa da firmanın henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadığını da belirtelim.