Intel Skulltrail platformunu sonlandırmaya hazırlanıyor

Ocak ayında ikinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan çift işlemcili Skulltrail platformu tarihe karışabilir. Intel tarafından yüksek performans tutkunları ve grafik endüstrisinde çalışan profesyonel tasarımcılar için geliştirilen platform bilindiği üzereDX5400S kod adını taşıyan özel bir anakart ve LGA771 formundaki Core 2 Extreme QX9775 (3.2 GHz) işlemcisinin çiftinden oluşuyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, sunucu teknolojilerinin masaüstüne adapte edildiği DX5400S anakartını ürün gamından çıkartmaya hazırlanıyor. Öte taraftan Core 2 Extreme QX9775 işlemcisi için son siparişlerini Ocak ayında alacağı konuşulan Intel'in, gelen talep doğrultusunda son sevkiyatları Nisan ayında gerçekleştirerek işlemci ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.
Skulltrail platformunu sonlandırmaya hazırlanan Intel'in Nehalem tabanlı Skulltrail 2 platformu üzerinde çalıştığı konuşulsa da firmanın henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadığını da belirtelim.
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Engin bilgilerinle bizi aydinlattigin icin tşk. 3D ve video editing programlarını profesyonel olarak kullanan birisiyim. Bu Skulltrail'e verecegim parayla çift XEON işlemcili standart iş istasyonlarından (16şar GB RAM'li) iki adet aldım. Saygılar.
o da bir tercih tabi... ancak performans olarak aynı olamaz...
yani temelde workstation amaçlı değil..
çift xeon işlemcili seçenekler seninde dediğin gibi birçok kişi tarafından kullanılıyor
ve piyasada hala mevcut..
Çogu flim yapımcısının v.s. v.s. bu platformdan daha iyi ve daha ucuz çözümleri var örneğin nvidia tesla
arkadasim hala grafikten bahsediyorsun bana... ben sana render encode renderfarm diyorum...
bu sistemde 2 tane islemci olmasinin sebebi bahsettigim islemlerin hizli olmasini saglamak yani islemci gucune ihtiyac var... senin dedigin cizim esnasinda viewportta kasilmalar olmamasi icin yapilan bi uygulama...
bugun dunyanin istediginiz yerine gidin bu tip cift islemcili sistemler %80 %90 3D tasarim, cizim, rendering, video encoding ve render farmlarin vazgecilmez sistemleri olmustur.. zira boreband tipi bu anakartlarda 4 cekirdekli 2 adet xeon islemci, 32GB ram ve 64bit OS ile yillardir ne saheserler, ne filmler ve ne cizgi filmler yapiliyor bir bilseniz zaten konuyu sadece oyun adinda sinirlandirip otomobil fiyati demezsiniz... seyrettiginiz ice age, cars, toy story, the lord of the rings ve daha nice film icin basta PIXAR olmak uzere Paramounth, Walt Disney Pictures gibi firmalar bu sistemleri yillardir kullaniyor.. Öle bayila seyrettiginiz the lord of the rings serisinin son filminin renderi bile bu makinalarla 1 sene surdu...
bugun istanbulda ankarada bile milyarlarca poligonla calisilmis tek karelik cizimleri bile 2 3 gunde renderlayabilen renderfarm sirketleri bulunmakta... o yuzden tutulmadi, tutmazdi zaten gibi yorumlari cok gereksiz ve sacma buluyorum...
Intelin bu alanda gelistirecegi bir seyler vardir.. Belkide Core i9 da bu sisteme es deger performans yakalayan sistemler yratabileceklerini gorduler ondan bitiriyorlar... Wardir illa altinda yatan bir sebep. Yakinda cikar kokusu...
Öte yandan, son kullanıcıya yönelik olmadığı için, pek çok kişiye hiçbir şey ifade etmiyor. Bu nedenle kızmamak gerek...