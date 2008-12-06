Intel SSD diskler, Hitachi ile sunucu dünyasına giriyor

Solid state diskler hem müthiş düşük erişim zamanları hem de artık konvansiyonel plakalı disklerle eşleşen veri aktarım hızları ile sunucu dünyasına girmeye hazırlar. Bu pastadan yararlanmak isteyen Hitachi, Intel'in ürettiği SSD'leri Serial Attached SCSI (SAS) ve Fibre Channel (FC) formatlarında pazara sunacak. Özellikle son zamanlarda 2,5" form şeklinin sunucularda popülerlik kazandığını düşünürsek kapasite sorunlarınında çok büyük sorun yaratmıyacağını söyleyebiliriz çünkü SSD'ler artık 256 GB gibi bir kapasitede bile sunulabiliyorlar.

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Çok aktif veri tabanı yada çok fazla web sitesi barındıran sunuculara yaşam nefesi sağlaması beklenen teknoloji ne zamandır sunucular için yeterli stabilite ve güvenirliliğe ulaşması bekleniyordu. Ayrıca 15.000 devir/dk harcayan disklere göre daha az enerji harcaması ve ısı yayması sunucu dünyasındaki büyük sorunları çözmede yardımcı olacaktır. Bildiğiniz gibi SSD'ler son iki yılda ortalama her altı ayda bir nerdeyse %30'luk bir fiyat ucuzlaması yaşamakla beraber hızlarıda arttı. Yinede ürünlerin pazara giriş tarihinin 2010 başları olması tahmin ediliyor.

Önceleri 70 Mb/sn okuma ve 40 Mb/sn yazma olan hızları şimdilerde 250 Mb/sn okuma 200 Mb/sn yazmaya kadar çıkmış durumda. Aynı zamanda Intel'in büyük yatırım yapması ve Samsung'dan sonra ikinci oyuncu olarak piyasaya girmesi sektörün gelecek için önemini göz önüne sermekte. Hele şimdide sabit disk üreticisi olarak tanınan Hitachi'nin bu alanda ürün üretecek olması büyük bir gelişme zira normalde SSD'ler sabit disk üreticileri tarafından değil uç pazarlar için ürün üreten firmalar tarafından pazara sunulmakta idi.

http://www.trustedreviews.com/software/news/2008/12/04/Hitachi---Intel-Announce-SSD-Partnership/p1