Intel sunucu işlemcilerinde gaza basıyor, 3.16GHz'lik yeni Xeon yolda

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Küresel ekonomik krizin sebep olduğu daralma nedeniyle son çeyrek satışları ciddi oranda düşen yarıiletken üreticileri önlem olarak yüksek kâr potansiyeline sahip operasyonlarını önümüzdeki aylarda ön plana alacak gibi görünüyor. İşlemci üreticileri de önümüzdeki aylarda sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan profesyonel işlemci çözümleriyle sık sık gündeme gelecek gibi görünüyor.

Nehalem EX tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerini Mart sonunda duyurması, 8 çekirdekli (octo-core) ilk işlemcisini de önümüzdeki ay yapılacak ISSC konferansında tanıtması beklenen Intel, mevcut Xeon çözümlerine yüksek saat frekansına sahip yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni Xeon işlemcisi X3380, 3.16GHz'de görev yapıyor.

Intel'in güncel ürün gamında yer alan Core 2 Quad 9000 serisi gibi Yorkfield tabanlı olan yeni sunucu işlemcisi, 1333MHz FSB desteğine ve 12MB belleğe sahip. İlk çeyrek sona ermeden satışa sunulması ve 525$'lık lansman fiyatına sahip olması beklenen X3380'le birlikte güncellenecek Xeon ailesinde Nehalem tabanlı modellerin pazara sunulmasıyla birlikte yeni fiyat indirimlerinin olması da bekleniyor.