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Intel sunucu işlemcilerinde gaza basıyor, 3.16GHz'lik yeni Xeon yolda

10 yıl
6,6b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel sunucu işlemcilerinde gaza basıyor, 3.16GHz'lik yeni Xeon yolda
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Küresel ekonomik krizin sebep olduğu daralma nedeniyle son çeyrek satışları ciddi oranda düşen yarıiletken üreticileri önlem olarak yüksek kâr potansiyeline sahip operasyonlarını önümüzdeki aylarda ön plana alacak gibi görünüyor. İşlemci üreticileri de önümüzdeki aylarda sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan profesyonel işlemci çözümleriyle sık sık gündeme gelecek gibi görünüyor.

Nehalem EX tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerini Mart sonunda duyurması, 8 çekirdekli (octo-core) ilk işlemcisini de önümüzdeki ay yapılacak ISSC konferansında tanıtması beklenen Intel, mevcut Xeon çözümlerine yüksek saat frekansına sahip yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni Xeon işlemcisi X3380, 3.16GHz'de görev yapıyor.

Intel'in güncel ürün gamında yer alan Core 2 Quad 9000 serisi gibi Yorkfield tabanlı olan yeni sunucu işlemcisi, 1333MHz FSB desteğine ve 12MB belleğe sahip. İlk çeyrek sona ermeden satışa sunulması ve 525$'lık lansman fiyatına sahip olması beklenen X3380'le birlikte güncellenecek Xeon ailesinde Nehalem tabanlı modellerin pazara sunulmasıyla birlikte yeni fiyat indirimlerinin olması da bekleniyor.


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em007re 10 yıl
işlemci üreticiler sürekli vites yükseltiyor yalnız...4 ghz'ı geçen olmadı..:)
en son 3,8 biliyorum.... maksimum ise 16 ghz geldiklerini biliyorum...ortada hala vites yükselt me oranı var....bir.. nevi pazar sırrı olsa gerek...kimse zarar etmek istemez bu şirketle önümüzdeki son 50 yılın planını çizmiştir...nasıl pazarda kalsak gibisinden ve nasıl para kazansak....şuna isterdim makinam 10 ghz olsun ve 32 çekirdekli olsun.....bakalım bu günleri nezaman göreceğiz...Unutmadan Apple sekiz çekirdekli (2xQuadCore) İntel XEON 3.2 Kullanıyor...Ve bayadır bu böyle...
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buraoca2 10 yıl
AMD yine vites yükseltiyor, Intel bakalım AMD'ye nasıl karşılık verecek? :)
Giriş seviyesi server işlemci fiyatı yüksek değilmiş. Bu çok iyi. Acaba Tepe fiyatları ne olacak bu serinin? Bilen bir arkadaş varmı?
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max975 10 yıl
eee şirketlerde uçuşta
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Carmelo_Anthony 10 yıl
Sunucu işlemcileri konusunda özellikle Opteron ve İtanıum serisine aşırı bir duygusal bakıyorum ama bu yeni XEON lar güzel olmuş herhadle İ7 nin enterprise versiyonu gibi olmuş herhalde...
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