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    RX 3060’ın bellek kapasitesi sızdı

    Nvidia’nın uygun fiyatıyla ve performans dengesiyle öne çıkacak modeli RTX 3060’ın bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı. Model kullanıcıların yüzünü güldürecek.
    12 sa.
    1,5b
    7
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 3060’ın bellek kapasitesi sızdı
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    RTX Ampere, Turing mimarisinin üzerine hacimli performans artışı getirdi. Üst segmentte 8K çözünürlüğü hedef alan Nvidia’nın uygun fiyatlı seçenekleri de ufukta görülmeye başlandı.

    RTX 3060'ta yüksek bellek kapasitesi görebiliriz

    Görünüşe göre yeşil ekip AMD’nin RX 6000 serisinin VRAM’i konusundaki cömert stratejisinin karşısına rekabetçi bir çözüm konumlandıracak. İddiaya göre RTX 3060’a 12 GB 16 Gbps VRAM eşlik edebilir.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir"

    RTX 3060 Ti ile benzer şekilde PG190 PCB’si üzerinde çalışacak modelin 3840 CUDA çekirdeği barındıran GA106-400 GPU’su üzerinde yükselmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-rumored-with-up-to-12gb-memory-to-launch-in-january Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1080p ya da en fazla 2k çalıştıracak karta 12Gb ram koyup, 4k 3080'e 10gb ram koymak nasıl bir kafadır acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sakın yalan haber yapma..



    Çünkü inanırım
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    mementopolis (ULU BEY) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    "RTX 3060'ta yüksek bellek kapasitesi görebiliriz"

    "İddiaya göre RTX 3060’a 12 GB 16 Gbps VRAM eşlik edebilir."

    ..edebilir...edebilir.. edebilir...
    bekleniyoorrrr....


    Abi bu nasil haber yaa.. haber kendisinden bile emin deil ya :D
    "RTX 3060'ta yüksek bellek kapasitesi görebiliriz" "İddiaya göre RTX 3060’a 12 GB 16 Gbps VRAM eşlik edebilir." ..edebilir...edebilir.. edebilir...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    WARTIME 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia 12gb ve 6gb olarak 2versiyon cikaracak 3060 icin soylenti bu yonde.3060ti 8gb gelecek deniyor.



    3060a neden 12 koyuluyor diyenlere yanit olarak 192bit olacak ve performansi baya dusuk olacagi icin isterseniz 24gb koyun bir anlami yok.

    Yani 4k oyunlari acsaniz bile oynanabilir seviyede olmayacak.Tamamen goz boyama iste.Amdnin rx 6800 serisi kartlari hizli oldugu icin ram muhabbeti siritmiyor.
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    gmyo31 (ozan ozan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    rtx 3070 e 8gb vram koyup buna 12gb vram koymak ne bileyim mükemmel strateji.muhtelemen yalan haber tutupta 6 gb vram de koyabilir nvidia belli olmaz.8 gb vram olursa cop olur.
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    B A T M A N (Bruce Wayne) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    RX 3060’ın bellek kapasitesi sızdı Diye haber başlığı atıp da haberde en ufak bir kanıt göremeyip.
    Ve olabilir öyleymiş gibi bir haber yapmayın bir daha rica ediyorum.
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    omerf 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    RTX 3060 1080p çözünürlük için uygun olacak bir kart, 12 veya 16gb bellekle gelmesinin nasıl bir faydası olacak? 2k'da bile ihtiyaç yok böyle bir bellek kapasitesine. Bu bellek kapasiteklerine 1080p veya 2k'da ihtiyaç duyulduğunda ise bu kartlar zaten yeni çıkan herhangi bir oyunu low ayarlarda 30fps bile zor oynatacak seviyelere gelecektir.

    Şöyle düşünün bugün GTX 750ti 12gb vram'e sahip olsaydı ne işe yarayacaktı?
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    lemartes 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3080 hariç bol keseden dağıtıyorlar VRAMleri ne iş anlamadık.
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    dismissed_fear (akın göl) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3080leri 10 gb olarak çaktılar şimdide 3060ları 16 cigolayt deyip yine çakacaklar adamlar hertürlü yerleştirme peşinde
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    boşyapanlaratepki 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar ben iyi fiyatlı ve güzel orta bir ekran kartı bakıyorum sizce en fazla ne kadar olabilir?
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    Mugetsuga 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    3070-3080lerin stoklarda olmamasının sebebi düşük bellekli olmasıdır ben buna inanıyorum artık.

    Nvidia bilerek ve isteyerek başta 8-10gb şeklinde çıkardı sonra bir baktı AMD gerçekten rakip olacak kapasitede kartlar çıkarmış üstüne bellekler de iki katı kadar Nvidia'ya göre.

    Şimdi de Nvidia ayak yapıyor stok yok diye. Asıl sebep daha çok düşük bellekli 3070-3080 satmak istememesidir.

    Stok sorunu çözüldü dediği vakit 3070-3080ler çekirdek hızı, bellek hızı, bellek kapasitesi şeklinde güncellemelerle gelecektir.
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    clarq26 (Emre Bayram) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    6.600dan ventus modelinin satıldıgını baz alırsak rtx 3060 4.5k fiyatlarında galiba Yeni 1050ti 2060 ve tahst oalrak 3060 olucak.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Söylenti haberleri doğru ise 2080Tİ alanlardan sonra şimdide 3070 ve 3080 alanlar Nvidia'nın kulağını çınlatacak.
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    1465 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    rtx 3060, rtx 3060 pg190 ve
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