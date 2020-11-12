RX 3060’ın bellek kapasitesi sızdı

RTX Ampere, Turing mimarisinin üzerine hacimli performans artışı getirdi. Üst segmentte 8K çözünürlüğü hedef alan Nvidia’nın uygun fiyatlı seçenekleri de ufukta görülmeye başlandı.
RTX 3060'ta yüksek bellek kapasitesi görebiliriz
Görünüşe göre yeşil ekip AMD’nin RX 6000 serisinin VRAM’i konusundaki cömert stratejisinin karşısına rekabetçi bir çözüm konumlandıracak. İddiaya göre RTX 3060’a 12 GB 16 Gbps VRAM eşlik edebilir.
Ayrıca Bkz. "Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir"
RTX 3060 Ti ile benzer şekilde PG190 PCB’si üzerinde çalışacak modelin 3840 CUDA çekirdeği barındıran GA106-400 GPU’su üzerinde yükselmesi bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-rumored-with-up-to-12gb-memory-to-launch-in-january Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çünkü inanırım
"İddiaya göre RTX 3060’a 12 GB 16 Gbps VRAM eşlik edebilir."
..edebilir...edebilir.. edebilir...
bekleniyoorrrr....
Abi bu nasil haber yaa.. haber kendisinden bile emin deil ya :D