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    Intel, Tiger Lake işlemcilerinde kayda değer IPC artışıyla gelebilir

    İşlemci devi Intel mobil kanatta AMD’ye pay kaptırmamak adına oldukça agresif değişikliklere gitmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni yonga dikkat çekici nitelikte.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarı iletken üreticisi Intel hem masaüstü hem de sunucu pazarında zor günler yaşıyor. Buna ek olarak mobil tarafta da stok sıkıntısı nedeniyle pazar kaybetmeyle karşı karşıya kalan firmanın 10 nm sürecinden geçecek yeni yongaları bir hayli iddialı geliyor.

    Intel Tiger Lake-U işlemcilerinde sızıntılardan bildiğimiz üzere L2 ve L3 seviye önbelleklerin her ikisinde artışa gidecek. Görünüşe göre firma IPC alanında da ciddi yatırım yapmış. Ortaya çıkan 4 çekirdekli işlemci performans başlığında ümit vadediyor.

    L2 ve L3 önbelleklerinde artış

    4 çekirdek 8 izlekli yapıdaki model L2 seviyesinde çekirdek başına 1.25 MB önbellek içerirken L3 kısmında ise toplamda 12 MB kapasiteyle desteklenmiş durumda. Henüz erken mühendislik örneği olması sebebiyle 1.2 GHz’de çalışan model bu haliyle 8 GB RAM’le girdiği testte tek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 1189-4274 puan almış. 16 GB RAM’in kullanıldığı testte ise rakamlar 1162 ve 4047 olarak güncellenmiş.

    Eğer kıyaslamak gerekirse, bu değerler Intel’in mevcut U serisi işlemcilerinin tepe modeli Core i7-10710U’nun sırasıyla 1110 ve 4249 puanlık skoruyla kıyasladığımızda aynı seviyede diyebiliriz. Üstelik 14 nm nodundan çıkan i7 çözümü 1.6 GHz’de görev yapıyor yani aradaki 400 MHz’lik farka rağmen aynı puan nihai sürümde yonganın bir hayli iddialı olacağının habercisi olabilir.

    Dahası çoklu çekirdekte hem frekans farkı hem de i7 modelinin 6/12 konfigürasyonuna karşılık test işlemcisinin 4/8 izlekle gelmesine rağmen yine de benzer sonuçların alınması umut veriyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak"

    Son olarak tablo gösteriyor ki Intel’in L2 ve L3 seviyesinde kapasite artışına gitmesi kullanıcıların yüzünü güldürecek. Ayrıca firma Sunny Cove’dan Willow Cove’a geçişte bazı mimarisel iyileştirmelere gitmiş olabileceği gibi üretim tekniğindeki gelişmenin de faydası söz konusu olabilir.



    https://wccftech.com/intel-tiger-lake-10nm-quad-core-cpu-leak-beats-10th-gen-comet-lake/ Yorum Yaz
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    BoşnakAğa 14 dk.
    AMD anlık durum:


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    AMD severler derneğinden canlı yayın:


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    2019daDHyekatilmak 19 dk.
    Gelebilir de gelmeyebilir de.

    Beeyle beeyle bi geliya bi gideya
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    Wilson Fisk 20 dk.
    1.25mb cache olunca yeni süper mimari geliyordu ne oldu x4 mobil işlemci mi çıktı?yönetimin şirazesi kaymış toplayın da gelin.
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